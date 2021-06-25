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25 июня, пятница | Последнее обновление — 20:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%
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Минздрав направил в Крым специалистов для мониторинга эпидемиологической обстановки
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Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, также из резерва доставят партии иммунобиологических препаратов для профилактики гепатита А, сообщила пресс-служба министерства.
«В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая, в том числе эпидемиологов и инфекционистов», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В пресс-службе также уточнили, что для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций.
Отмечается, что препараты будут доставлены в Крым в пятницу.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю
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Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы.
Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News.
В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России.
При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия.
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Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация.
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма
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Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал.
«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы
Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.
ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом.
Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Выяснилось, кто принимал решение о проходе британского эсминца возле Крыма
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Окончательное решение о проходе британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, сообщил источник The Daily Telegraph в министерстве обороны королевства.
По словам источника издания, идея о проходе «Дефендера» стала причиной спора между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как утверждается в статье, и предложил подобный маршрут, передает ТАСС.
По версии издания, глава британского внешнеполитического ведомства опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. «Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник «Дефендеру» было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды», – заявил источник изданию.
Сам Джонсон ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы «Дефендер» прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства Соединенного Королевства добавил, что не будет обсуждать тему «принятия оперативных военных решений». При этом сотрудники британского правительства заверили, что в кабинете министров не было разногласий по поводу предполагаемой миссии.
В статье приводятся слова источника в британском министерстве обороны, который сказал: «Мы все одна большая семья». Источник же в МИД в свою очередь сказал, что Рааб «поддерживает право «Дефендера» на мирный проход через украинские воды».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма
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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны.
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Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму.
Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
«Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко.
Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии
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Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы.
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Гордон пригрозил россиянам выдворением после «возвращения» Крыма
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Телеведущий заявил, что ему «очень жаль» крымчан из-за случившегося в регионе наводнения. «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», – утверждает он.
По его словам, Украина «это все заберет назад», передает РИА «Новости».
При этом Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них «все потом заберут», так как это якобы «шатко» и «незаконно».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Житель Симферополя задержан за сбор данных для спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя, подозреваемого в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Глава посещающей Крым болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.
Делегация в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В ее состав вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Делегация прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры «Розафест», который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным – это факт. Мы, как народные дипломаты, признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты», – передает РИА «Новости» слова Милеткова.
Он также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них – длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов.
При этом, считает Милетков, на развитии самого Крыма санкции никак не сказываются.
«Санкции Запада считаю несостоятельными. Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран
После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В Крыму оценили заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова
Заявление о выдворении россиян с территории Крыма является абсурдным, на него не стоит обращать внимание, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Не стоит обращать внимание на столь абсурдные и бестолковые заявления», – сказал РИА «Новости» Черняк.
По его словам, российский Крым развивается и справляется со всеми вызовами, в том числе с наводнением, санкциями или блокадами, Тем временем власти Украины постепенно деградируют и заводят свою страну в тупик, избрав курс на конфронтацию с Россией, добавил Черняк.
«Жалко Украину и всех ее граждан, что у их руководства нет ни одной даже мысли подумать и помочь своим гражданам», – подчеркнул он.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Главком ВМФ назвал безумием действия британского эсминца у берегов Крыма
Военно-морской флот (ВМФ) России действовал грамотно и безопасно в ходе инцидента с британским эсминцем в Крыму, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
«Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании», – заявил Евменов, передает ТАСС.
Ранее он заявил, что инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию пресс-службы Белого дома и Пентагона адресовать вопросы по инциденту с участием британского «прогулочного» эсминца у побережья Крыма к властям Британии, а не Соединенных Штатов.
«А что так? Он все-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», – написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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