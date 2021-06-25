Минздрав направил в Крым специалистов для мониторинга эпидемиологической обстановки

Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, также из резерва доставят партии иммунобиологических препаратов для профилактики гепатита А, сообщила пресс-служба министерства.

«В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая, в том числе эпидемиологов и инфекционистов», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В пресс-службе также уточнили, что для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций.

Отмечается, что препараты будут доставлены в Крым в пятницу.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.