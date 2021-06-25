На открывшего стрельбу жителя Ивановской области завели дело

Адмирал Комоедов указал на «крысятничество» Британии в Черном море

«Британцы хотят скрыть данные о предупредительных выстрелах, потому что это их унижает», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление Вашингтона и Лондона о том, что данные о сигнальных выстрелах для эсминца HMS Defender у побережья Крыма – это якобы «российская дезинформация».

«Британия ранее хоть и считалась морской владычицей, морским львом, но тут она повела себя не как лев, а как крыса. Британцы покрысятничали. Это был крысиный поступок», – отметил бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

По его словам, «применение даже предупредительного оружия – это крайний случай». «Здесь же, в ответ на крайнюю степень наглости, был применен весь комплекс предупредительных выстрелов. Это стрельба пограничного катера при помощи 30-миллиметровой пушки и применение четырех авиационных бомб», – подчеркнул адмирал.

«Это был сигнал британцам о том, что «если вы не будете выполнять наши требования, мы можем применить оружие». Британцам же надо настаивать на том, что они «пушистые и хорошие». Они и их союзники хотят скрыть данные о предупредительных выстрелах, потому что это их унижает», – пояснил собеседник.

Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что согласно информации из Лондона, данные о предупредительных выстрелах для эсминца – это якобы «российская дезинформация». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

Между тем посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о «российской дезинформации».

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить»

В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России и как на это отреагировали западные СМИ.