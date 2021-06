Американцы сочли Россию противником США В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».

Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

«Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей 22 июня 2021, 11:52

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Текст: Анастасия Куликова

«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз. «Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко. По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник. Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник. Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт. «И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко. Ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне. «В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины. По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown. Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Антонов указал на неспособность США изменить политику России санкциями 22 июня 2021, 05:25

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Выбор Вашингтоном продолжения санкционной линии не приведет к позитивным результатам, не повлияет на политику России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Если США «выберут разговор или линию на продолжение дискуссий через санкции, это не приведет к положительному результату», сказал он, указав, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства. Антонов призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» Москве, ведь «с помощью угроз, шантажа, санкций вряд ли к

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским пригласила его в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе, сообщил офис украинского лидера. «Федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе», – говорится на сайте офиса президента Украины. Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите переговорной площадки «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны. Также собеседники поговорили на тему начала Великой Отечественной. Они «отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма» на территории Украины. Позднее украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Меркель за приглашение. «Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал он. Ранее Зеленский заявлял, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю 22 июня 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю, говорится в редакционном комментарии немецкого издания Zeit Online, где был выпущен текст. Статья находится в открытом доступе на первой полосе Zeit Online, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине, передает ТАСС. «В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», – говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как «государственный переворот» и пишет о выходе Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС. Редакция утверждает, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство (в Берлине) и предложило опубликовать статью». Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило «безумие тотального уничтожения». Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» также опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг выйдет в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности 22 июня 2021, 21:13 Текст: Елена Мирошниченко

Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN. «Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений 22 июня 2021, 12:21

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения войск нацистской Германии на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В ходе церемонии глава государства заявил, что День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений. «Сегодня тяжелая, трагическая дата – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», – сказал Путин. Президент заявил, что Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне. По его словам, в этот день все мысли и чувства обращены к ветеранам. «Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», – сказал глава российского государства, передает ТАСС. Церемония, которая традиционно прошла в Александровском саду, приурочена к Дню памяти и скорби. Перед ее началом глава государства лично поприветствовал ветеранов, обменявшись рукопожатием и несколькими словами. Президент также возложил гвоздики к стелам городов-героев. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «пост номер 1» – был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Общероссийская минута молчания была объявлена в 12.15 по московскому времени 22 июня в День памяти и скорби. ФРС не стала беспокоиться из-за возможного отказа России и Китая от доллара 22 июня 2021, 23:43

Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сейчас нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с долларом, заявил глава ФРС США Джером Пауэлл. Он выступил на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. На вопрос о том, обеспокоена ли ФРС возможным отказом России и Китая от доллара, Пауэлл ответил, что данный вопрос не находится «в сфере компетенции или в поле зрения» его ведомства, передает ТАСС. Глава ФРС подчеркнул, что «доллар является мировой резервной валютой», другие валюты не могут с ним конкурировать. Пауэлл связывает такое положение доллара с «демократическими институтами» США, американскими «достижениями в деле поддержания низкого уровня инфляции, открытыми рынками капитала и замечательными торговыми отношениями с остальным миром». Пауэлл «не видит, чтобы что-то изменилось в ближайшее время». Напомним, министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов. В апреле доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Западные СМИ пишут о том, что вот уже несколько лет Москва работает вместе с Пекином над тем, чтобы юань потеснил доллар на международной арене. Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. США и Украина вошли в топ-10 импортеров российской икры 22 июня 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Экспорт российской икры в прошлом году вырос на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, лидерство среди импортеров удерживает Украина, самый сильный прирост спроса показали США, вошедшие в топ-10 покупателей, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Так, по данным аналитиков, поставки российской икры на экспорт в 2020 году составили 1,213 тыс. тонн. «Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%, или в 7,4 раза», – добавляет ЦОЭ, передает РИА «Новости». «По итогам прошлого года США вошли в первую десятку стран по объему импорта этого продукта. Лидерство удерживает Украина (604 тонны)», – добавляется в исследовании. Второе место по объему импортных поставок занимает Белоруссия (176 тонн), на Казахстан приходятся 153 тонны. Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). «Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает ее Китай», – отмечается в сообщении. При этом поставки в Китай сократились на 65% – до 15 тонн по итогам прошлого года с 42 тонн в 2019 году. Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов объясняет рост показателя повышением поставок белой икры: по итогам 2020 года они выросли на 25%, до 663 тонн. К белой икре относятся, например, икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака. «В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора», – указывает Дальнов. Россия предложила США обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности 22 июня 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога. Мы выразили готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений. Надеюсь, что уже очень скоро переговорные команды начнут консультации», – рассказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference. Об этом сообщает РИА «Новости». Он уточнил, что «с этими целями в качестве первого шага мы предложили нашим американским коллегам представить совместный обзор наших озабоченностей. А на следующем этапе, как нам кажется, можно было бы обозначить пути их урегулирования на взаимоприемлемой основе». По словам Рябкова, Россия рассчитывает на прагматичный подход США к проблемам стратегической стабильности. «Наша надежда заключается в том, что - как это было с продлением ДСНВ - прагматичный подход будет преобладать, и США вступят в диалог с Россией, чтобы мы могли совместно найти сбалансированные решения. Переговоры должны основываться на взаимности, чтобы это произошло», – сказал он. Рябков уточнил, что Москва не пойдет «по дороге с односторонним движением. Односторонних уступок с нашей стороны в такой чувствительной сфере не будет. У России есть свои интересы в сфере безопасности, и мы будем их придерживаться. Коллеги в Вашингтоне должны это понимать». Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин: Расширение НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий 22 июня 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Расширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. «С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», – отметил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля. В этой связи президент усматривает риски новой гонки вооружений. «Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», – констатировал Путин. Он также указал, что «мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок». Президент подчеркивает, что этот груз будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем. «Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заявил российский лидер. Кроме того, глава государства напомнил, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и «выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес». Как пояснил российский лидер, это в том числе безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем. «Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз», – подчеркнул Путин. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.