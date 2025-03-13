Эксперты назвали использование Gmail «испытанием судьбы»

Tекст: Ольга Иванова

«Google регулярно подкидывает «сюрпризы»: то сложности с двухфакторной аутентификацией, то передача данных иностранным госорганам без вашего ведома. При этом Gmail активно интегрируется с новыми платформами, создавая все больше точек уязвимости для пользователей. Даже если у вас есть аккаунт в этом сервисе, использовать его как основной – все равно что испытывать судьбу, рискуя своей конфиденциальностью. Если вы заботитесь о безопасности своих данных, лучше отказаться от зарубежных сервисов. Помните, что отечественные почтовые платформы хранят вашу информацию под надежной защитой российского законодательства», – прокомментировал сообщения о Google член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер добавил, что проблемы с почтовым сервисом Gmail давно переросли в реальную угрозу, особенно для российских пользователей.

«Только вдумайтесь – вся ваша переписка и личная информация хранятся где-то за океаном, в дата-центрах, которые подчиняются не российским законам, а интересам зарубежных корпораций. Поэтому для решения повседневных задач я рекомендую использовать российские сервисы», – сказал он.

Google оказался в центре скандала – на этот раз из-за растущей угрозы мошеннических писем, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, ФБР выпустило предупреждение для пользователей Gmail, заявив, что киберпреступники теперь используют ИИ для создания убедительных фишинговых атак. Эти письма не только сложно отличить от настоящих, но они также легко обходят традиционные системы защиты. В результате под угрозой оказываются как частные лица, так и организации, а Google, похоже, не в состоянии эффективно противостоять этому новому поколению атак.