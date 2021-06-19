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Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.
По ее словам, «абсурдна» сама «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС.
По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
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На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2»
Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС.
Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он.
Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции».
Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2».
Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского
Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».
Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.
Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение.
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16
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Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.
«Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog.
Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение».
В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов».
Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Власти США приостановили план военной помощи Украине
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США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники.
План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания.
Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США.
Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России
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«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать.
«Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт.
Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше».
«На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник.
При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство.
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Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине
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«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО.
«Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский.
«Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур.
Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт.
«При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать».
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других».
Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров
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Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах».
«Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным».
Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо».
Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США
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В посольствах государств Запада работают в основном граждане стран пребывания, работа в российских посольствах организована по другому принципу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказал, что у США и стран ЕС «гибридный штат посольств», в которых «дипломаты, присланные из их столиц, составляют меньшинство». Штат «в основном формируется за счет граждан той страны, где находятся посольства, это относится не только к России». Подобный подход дает возможность оказывать определенное политическое влияние в стране пребывания, передает ТАСС со ссылкой на RTVI.
В российских посольствах большая часть сотрудников являются командированными гражданами России, дипсостав формируется «за счет россиян, российских граждан, дипломатов». «Это люди, которые приходят на работу, проходят по карьерной лестнице и уезжают за границу», – сказала Захарова, отметив, что Россия «нанимает людей в стране пребывания исключительно точечно для осуществления каких-то, как правило, технических функций».
Напомним, США включены Москвой в список недружественных государств, в связи с чем лишаются права нанимать для своих дипмиссий в России российских граждан и граждан третьих стран.
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Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»
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Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза.
«Выдача паспортов – это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тыс. паспортов, выданных России, <…> – это повод для того, чтобы начинать переговоры», – цитирует ТАСС слова Данилова со ссылкой на УНИАН.
Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми.
Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.
Лавров: В отношениях России и США не будет игры в одни ворота
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Москва не допустит в отношениях с Вашингтоном подхода с «игрой в одни ворота», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона оценки итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что они сказали: «Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и надо нам добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы». Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота», – сказал министр, передает ТАСС.
Он также заявил, что возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным. «Это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца.
Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в Североатлантический альянс пока не созрели.
«Условия для этого пока не сложились», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
СБУ признала солиста группы «Земляне» угрозой нацбезопасности
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Министерство культуры и информполитики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского музыканта Сергея Скачкова в число лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
«Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его Скачковым Сергеем Ростиславовичем», – цитирует ТАСС текст документа, подписанного главой Минкультуры Украины Александром Ткаченко.
Что стало причиной попадания фронтмена группы «Земляне» в украинский черный список, не указывается. Однако украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Согласно информации, сейчас в этом списке находится 200 фамилий.
65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков известен как лидер популярной в СССР рок-группы «Земляне», которая была создана студентами Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома», «Каскадеры».
Накануне рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию Минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Порошенко подал в суд на Гордона
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Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в Шевченковский районный суд Киева иск против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков.
Возмущение бывшего президента вызвали слова Гордона о том, что в 2014 году «руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь». Гордон заявил, что «Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь», сообщается на странице партии Порошенко в Facebook.
Новиков подчеркнул, что Мариуполь оказался под контролем ополчения Донбасса «еще до президентских выборов», а через неделю после присяги Порошенко Киев вернул над городом контроль, «никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было».
Адвокат сообщил, что «Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной». При этом Порошенко не требует от него «лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны», поскольку «извинения Дмитрия Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить». Кроме того, «требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись».
По словам адвоката, «сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества». Порошенко готов «дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения».
В 2020 году партия «Европейская Солидарность» требовала от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении Гордона за интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.