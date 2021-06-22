Цена нефти марки Brent впервые с 2019 года поднялась выше 75 долларов за баррель Новак оценил ситуацию на рынке топлива в России 22 июня 2021, 20:45 Текст: Алексей Дегтярев

Российский рынок топлива на данный момент еще не полностью стабилизировался, но компании выполняют все рекомендации правительства, заявил вице-премьер Александр Новак. Новак отметил, что текущая ситуация на российском рынке испытывает влияние конъюнктуры мировых рынков, в том числе растущих нефтяных котировок, передает ТАСС. «Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время, ситуация пока в полной мере не стабилизирована», – указал вице-премьер. Он добавил, что важной целью остается сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. «Для этого внесен ряд поправок в законодательство, скорректирован в соответствии с предложениями компаний демпфер на топливо», – заключил Новак. Во вторник утром мировые цены на нефть в ходе торгов показали умеренный рост, а стоимость марки Brent поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут 22 июня 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию оператора проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут газопровода, говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома. Газпром напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения DEA, требующего от компании подготовить и подать экологический отчет и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты «Северного потока – 2», первая из которых была подана в 2017 году. «22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта «Северный поток – 2», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Необходимость подачи третьей заявки в 2019 году еще больше затянула принятие решения Данией по строительству «Северного потока – 2» в водах страны, которая с августа 2018 года была единственной неопределившейся по данному вопросу. Разрешение на строительство, в итоге, было выдано лишь в конце октября 2019 года, но возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц из-за периода на оспаривание. Еще чуть позже, в декабре 2019 года, США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы по строительству «Северного потока – 2» возобновились только спустя год – в декабре 2020 года силами уже российских судов. В июне было завершено строительство первой нитки газопровода и начаты пусконаладочные работы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Стало известно, зачем у россиян выкупают чеки из магазинов 22 июня 2021, 08:59 Покупка чужих чеков из магазинов связана с мошенническими схемами, объяснила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия« Галина Чернухина. «Купивший чек человек идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если «покупатель» укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом «не подошел цвет». Естественно, торговые центры знают об этом, и у некоторых бутиков висят объявления: «Не отдавайте свои чеки посторонним людям», – рассказала «Прайму» Чернухина. По ее словам, купленные чеки также используют в качестве подтверждения расходов на ребенка, чтобы увеличить сумму взыскиваемых алиментов. Чернухина предупреждает, что чеки могут быть поддельными, а такие «покупатели» – мошенники, которые несут ответственность по закону. Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана на кассе. В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании 22 июня 2021, 09:03

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». «Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже. «Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе Дмитрий Хамидулин «Я не призываю никого выгонять. Не считаю нужным винить во всем Черчесова. Очень верно заметил Александр Неценко у нас в эфире: любой тренер покажет такой же результат, как и Черчесов. У нас просто нет топ-футболистов. Я очень, скажем так, с недоверием отношусь к работе Станислава Саламовича. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий. «Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого еще грустнее», – заключил Хамидулин. К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: сборная СССР – Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро-1988 (вышли в финал); сборная России – Евро-2008 (полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев. «Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 – 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия – Дания – 1:4», – подвел он также итог матча. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц. Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020. «Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку» 22 июня 2021, 00:59

Фото: Gazprom/Instagram/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Прокачку газа по «Турецкому потоку» приостановят для проведения планового технического обслуживания газопровода, сообщается на сайте «Турецкого потока». Приостановка коснется обеих ниток «Турецкого потока». Техобслуживание будет проводиться с 22 по 29 июня, в этот период газ по трубопроводу прокачивать не будут, передает ТАСС. Напомним, в первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть – до почти 53 млрд кубометров. При этом в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу. Стали известны обстоятельства поножовщины между девушками-вожатыми детского лагеря в Подмосковье 22 июня 2021, 09:59

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Подмосковье задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги. Следователи восстановили картину произошедшего. «По данным следствия, 22 июня в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе, в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате. Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику», – говорится в сообщении на сайте СК по Московской области. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», – отметили следователи. Между тем источник в правоохранительных органах назвал причину произошедшего конфликта. «По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом», – сообщил ТАСС В итоге девушки ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения. Вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая нож у своей оппонентки. Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели. Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией 22 июня 2021, 09:12

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал поражение сборной России в игре с датчанами на чемпионате Европы по футболу. Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», – пошутил телеведущий, передает РИА «Новости». По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – добавил Ургант. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей 22 июня 2021, 11:52

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Текст: Анастасия Куликова

«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз. «Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко. По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник. Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник. Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт. «И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко. Ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне. «В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины. По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медведь растерзал подростка в Красноярском крае 22 июня 2021, 07:27

Фото: Konstantin Mikhailov/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек, передает ТАСС. РЕН ТВ сообщает, что нападение произошло в природном парке краевого значения «Ергаки». По некоторым данным, подросток сопровождал приехавших в нацпарк. Как пишет NGS24, он оторвался от группы. Когда двое взрослых отправились на его поиски, зверь уже убил молодого человека. Сообщается, что один из мужчин притворился мертвым и медведь его не тронул, другой ранил зверя ножом, но и сам пострадал. США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2» 22 июня 2021, 01:57

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

И.о. помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Филип Рикер объяснил, почему США «отложили определенные санкции» против «Северного потока – 2». По его словам, США намерены и в дальнейшем «подчеркивать, что считают трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», передает ТАСС. Рикер напомним, что Вашингтон включил в санкционный список «четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включил в санкционный список четыре российских судна». Однако, как подчеркнули в Госдепе, когда нынешняя администрация США пришла к власти, «строительство было завершено более чем на 90%». Белый дом полагает, что было трудно «предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций». В результате Вашингтон «отложил определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками». Сейчас США планируют работать с Германией дипломатическим путем, добиваясь «снижения рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», сказал Рикер. Госсекретарь Энтони Блинкен с 22 по 29 июня посетит Берлин, Париж, Рим и Ватикан. В Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, заявил Рикер. Стороны собираются обсудить, как «укрепить отношения», чтобы «реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай». Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс также сообщил, что готовится «диалог по стратегической стабильности» с Москвой. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах. Планируется «обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы». Стороны намерены «руководствоваться принципом о том, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя вести». 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Эрдоган заявил об угрожающих существованию альянса проблемах НАТО 21 июня 2021, 21:25

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

НАТО будет сложно существовать без Турции, альянс столкнется с трудностями, угрожающими его существованию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошедшего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО. «Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка», – передает его слова РИА «Новости». Эрдоган заявил, что в региональных кризисах «от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смогло проявить сильную волю, ожидаемую от него». «Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание «плохие террористы – хорошие террористы» неверное», – заявил турецкий лидер. Он добавил, что ожидает «более искреннего и сильного вклада» НАТО в борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны. Ранее США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за российских С-400. Эрдоган, в свою, очередь заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Россия не вышла в плей-офф Евро-2020 21 июня 2021, 23:54

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии. В результате Россия набрала три очка и заняла последнее место в группе В, передает ТАСС. Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, россияне четвертыми. Команда Бельгии с девятью баллами вышла в 1/8 финала с первого места, передает РИА «Новости». Напомним, игра прошла в Копенгагене. Первый тайм завершился голом Миккеля Дамсгора в ворота россиян. Во втором тайме Юссуф Поульсен увеличил отрыв датчан, но Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле в третий и четвертый раз поразили ворота российской сборной. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна

Госдеп решил поднять флаг ЛГБТ 22 июня 2021, 06:40

Фото: РЕН ТВ. Новости/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Госдепе США впервые поднимут «прогрессивный» флаг ЛГБТ, сообщил глава ведомства Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, «прогрессивный флаг будет развеваться в Госдепартаменте». Он сообщил, что флаг «вывесят с 26 по 28 июня». 26 июня – годовщина легализации однополых браков в США. 28 июня – годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969 году. Эти беспорядки считаются одним из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям. При этом руководитель внешнеполитического ведомства США не уточнил, где именно вывесят флаг – снаружи здания Госдепа или внутри. «Прогрессивный» флаг включает не только цвета радуги, но и черную и коричневую полосы (символизирующие солидарность с афроамериканцами), а также желтый треугольник и фиолетовый круг (трансгендеры и интерсексуалы), передает РИА «Новости».