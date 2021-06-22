Собянин: Принимаемые в Москве решения по борьбе с COVID сложные, но необходимые Кремль поддержал меры Собянина по борьбе с COVID 22 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле поддерживают решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина, о которых он объявил в связи с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», – передает его слова ТАСС. Собянин подписал указ, в соответствии с которым посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.

Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов. Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса 21 июня 2021, 16:13 Текст: Елена Мирошниченко

Повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. «Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – рассказал он в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее в Минздраве заявили, что вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими. Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. Гинцбург отметил «хитрость» индийского штамма COVID-19 22 июня 2021, 05:55

Фото: NIAID/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. По его словам, мутация, «о которой сообщают СМИ», опасна, поскольку «сам индийский штамм опасен». Как пояснил Гинцбург, у этого штамма «другой характер взаимодействия с нашими клетками», он их не «разрушает». Указанный штамм коронавируса «переходит из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки». В результате, уже попав внутрь, вирус «становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость». Однако запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов, передает РИА «Новости». Напомним, в Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой B.1.617.2.1. Все существующие на сегодняшний день вакцины защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит 22 июня 2021, 13:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, назвавшей нечестной игрой вакцинацию от COVID под угрозой поражения в правах непривитых – это повод для обсуждения вопроса, но ситуация требует энергичных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах, передает РИА «Новости». «Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков. По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС. «Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы. ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса 21 июня 2021, 20:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Все, существующие на сегодняшний день вакцины, защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак. Но нам нужно ввести две дозы (вакцины), чтобы обеспечить полный уровень защиты. Мы действительно видим снижение эффективности одной дозы, и поэтому действительно нужно, чтобы те, кто получил первую дозу, получили вторую дозу», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Ван Керкхове, сейчас нет подтверждений, что «дельта»-вариант вызывает увеличение смертности. Однако у ВОЗ пока недостаточно данных об этом, чтобы делать окончательные выводы. «Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность. У нас нет признаков увеличения смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру», – сказала представитель организации. Между тем «дельта»-штамм коронавируса выявили у себя уже 92 страны. В ВОЗ отметили, что этот вариант «продемонстрировал повышенную передаваемость», и это вызывает беспокойство. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Также были названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы. В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В Москве временно приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак» 22 июня 2021, 13:29 Текст: Евгения Шестак

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в Москве, запись на прививку приостановлена, сообщила столичная мэрия. «В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. В Москве прививку «КовиВаком» (разработан Центром имени Чумакова) можно сделать в пяти медорганизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218 (филиал № 1), городская поликлиника № 209 (филиал № 1), консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 8), городская поликлиника № 175 (филиал № 2). Между тем представитель Центра имени Чумакова сообщил, что до конца июня будет выполнен план по производству 1 млн доз вакцины «КовиВак». «Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра имени Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ГНЦ «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной» 21 июня 2021, 16:59 Текст: Евгения Шестак

Состав вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции дает возможность использовать препарат для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ «Вектор». «Состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность ее использования для ревакцинации – без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут. При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования. За сутки в России выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса 22 июня 2021, 11:21

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 16 715 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6555, Московской области – 1871, Санкт-Петербурге – 1065. Всего в стране выявлено 5 350 919 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 889 450 человек, из них 11 117 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 546 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 130 347 человек. Накануне, 21 июня, в России было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 663. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. На Кубани ввели обязательную вакцинацию от COVID для части населения 21 июня 2021, 18:43 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае проведут обязательную вакцинацию для работающих с людьми лиц, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – заявил Кондратьев, передает ТАСС. За последние сутки в регионе, по данным краснодарского оперштаба на понедельник, выявили 113 случаев инфицирования коронавирсом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 50 тыс. 565 человек, 44 тыс. 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 тыс. 268 умерли, 54 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас. В понедельник власти Нижегородской области постановили организовать вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников организаций из сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. Ранее постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций в сфере услуг приняли в Москве. Медиков без прививки от COVID-19 начали отстранять от работы в Италии 22 июня 2021, 02:50 Текст: Антон Антонов

В Италии медиков, которые не сделали прививку от COVID-19, отстраняют от исполнения обязанностей без сохранения содержания, сообщают СМИ. Декрет об обязательной вакцинации медиков власти страны приняли 1 апреля. В соответствии с декретом, тем, кто не сделал прививку, могут предложить работу без контакта с коллегами и пациентами, если такая есть, но могут и просто быть отстранены без сохранения содержания до конца года. Sky TG24 сообщает, что сейчас медиков начинают отстранять от работы, если они сразу же не делают прививку. Сейчас в стране не вакцинированы почти 46 тыс. медработников (2,3% от их общего числа). Большинство уже записалось на прививку, передает РИА «Новости». Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве 21 июня 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные», их посетителям не потребуется носить маски и перчатки, заявил замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках», – пояснил Немерюк ТАСС. По его словам, решившие работать таким способом заведения проверят на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра. Эксперимент по «бесковидным» зонам планируется проводить до 29 июня, посещать рестораны смогут только те жители, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. «При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», – подвел итог Немерюк. В понедельник Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите. В Москве предложили создать кальянные COVID-free зоны 21 июня 2021, 16:33 Текст: Алексей Дегтярев

Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите, сообщил президент ассоциации Артем Николашин. «Сейчас мы готовим предложение по организации «бесковидных» кальянных заведений, в которых услуга будет предоставляться исключительно вакцинированным посетителям. Мы готовы организовать работу в московских клубах таким образом, чтобы это ограничение соблюдалось повсеместно», – пояснил Николашин ТАСС. Он отметил, что сейчас в стране есть свыше 20 тыс. кальянных клубов, работающих под сетевыми брендами в единых стандартах. «Это результат многолетних усилий по выводу кальянной индустрии из «тени» в «белый» бизнес, который соблюдает все санитарные и противопожарные нормы и уплачивает налоги в бюджет. Ежегодные отчисления составляют более 12 млрд рублей. Отрасль также создает сотни тысяч рабочих мест. Так, в Москве, где находится большая часть клубов, заняты порядка 210 тыс. человек», – указал Николашин. По его словам, легальный кальянный бизнес «на грани уничтожения» из-за запрета на курение кальяна, который длится больше года. «Недобросовестные игроки, невзирая на запреты, продолжают свою деятельность, организуют подпольные кальянные в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям и антиковидным мерам, в том числе в жилых помещениях (квартиры, лофты), не используют кассы и не уплачивают налоги. Таких заведений становится все больше», – подчеркнул Николашин. В аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова поддержали инициативу. «Сейчас идет поиск таких гибких решений, которые, во-первых, позволят не закрывать бизнес, во-вторых, стимулируют вакцинацию, в-третьих, позволит создать безопасные условия работы для персонала и для клиентов. В Москве сейчас это идея «бесковидных» ресторанов. Поэтому идею о создании «бесковидных» кальянных мы поддерживаем, но при выполнении регламентов Роспотребнадзора», – пояснил советник Титова Антон Свириденко. Напомним, по указу мэра Москвы от 5 марта 2020 года, в городе запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. В Подмосковье более 10 тыс. привитых от COVID-19 подали заявку на розыгрыш квартиры 21 июня 2021, 20:58 Текст: Евгения Шестак

Более 10 тыс. человек зарегистрировались на розыгрыш квартиры за вакцинацию в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова. «Мы объявили об этой акции с 15 июня, на текущий момент... мы зафиксировали регистрацию более 10 тыс. человек. Это те люди, которые согласились принять участие в розыгрыше и которые действительно вакцинировались», – цитирует РИА «Новости» Стригункова. Также она отметила, что практически каждый день запись на вакцинацию в Московской области увеличивается в два раза. «Записей у нас прирост увеличился. Начиная с 15 июня он вырос в день, я сейчас говорю не о вакцинациях, а о записях на вакцинацию, практически каждый день запись увеличивается в 2 раза», – сказала она. Напомним, ранее жители Подмосковья, получившие первый компонент вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, стали участниками розыгрыша трехкомнатной квартиры. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.