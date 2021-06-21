Аксенов объявил в Ялте нерабочие дни из-за наводнения

Власти Крыма приняли решение объявить 22 и 23 июня в Ялтинском регионе нерабочими днями из-за наводнения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

Тем временем Роспотребнадзор приостановил эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя. Сроки запрета не уточняются, сообщает ТАСС.

«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», – говорится в сообщении.

Между тем пресс-служба крымского МЧС предупредила жителей полуострова о надвигающихся сильных ливнях, объявлено штормовое предупреждение, передает РИА «Новости».

«Вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», –говорится в сообщении.

Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано ограничить выход в горно-лесную местность и воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Ранее президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.