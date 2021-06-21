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Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнения в Крыму
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Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах, которые получат по указанию президента экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне».
Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Крыму после наводнений, добавил Песков. В свою очередь главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
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Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».
Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».
По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».
При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму, где объявлен режим ЧС.
На брифинге после заседания СНБО он заявил: «Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать». После этого он выразил сожаление, что «в украинской Керчи» и «в украинской Ялте» произошла «такая ситуация». «Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – приводит его слова «Страна.ua».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ.
Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости».
Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
«Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
«Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание.
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны.
«У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.
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В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Путин подготовил статью о Великой Отечественной к 22 июня
Президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ее вскоре опубликуют.
Подготовленный президентом России материал опубликуют в одном из немецких изданий в День памяти и скорби, 22 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Глава государства в этот день также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.
В 2020 году статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.
Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой
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Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента.
«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент.
Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР.
Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.
Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось».
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
Власти Ялты обратились за помощью к Черноморскому флоту
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Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом (ЧФ) Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР), сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Павленко заявила, что обратилась за помощью к Осипову, «нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева», передает ТАСС.
«Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатра) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», – добавила она.
В город уже направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ.
«Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева», – рассказала глава администрации.
По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города.
«В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе», – добавила Павленко.
Также сообщается о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней.
«С 10.00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100», – сообщается на сайте мэрии Ялты.
В пресс-службе ЧФ сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Ялте введет режим ЧС, началась эвакуация детей. Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в городе, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах
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Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.
«На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС.
Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах.
«В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин.
Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка.
«Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев.
«Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии.
Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости».
Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны».
«Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он.
Ялтинский крокодиляриум с 200 крокодилами полностью затопило в результате наводнения
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В Ялте крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел, сообщил владелец зверинца Виктор Жиленко.
«Все пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», – пояснил Жиленко, передает РИА «Новости».
По его словам, помещение было залито водой полностью, «до потолка».
Отмечается, что всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России»
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Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина
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Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
«30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, – уточнили в пресс-службе. – Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40».
Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40.
Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).
Подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), говорится в сообщении.
Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года.
Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре – в качестве премьер-министра. В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня.
По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. В 2019 году разговор главы государства с россиянами занял 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 обращение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения.
Ранее источники источников на федеральных каналах сообщали, что в качестве возможной даты прямой линии Путина обсуждались две даты – 24 и 30 июня.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас
Выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше необходимого годового запаса воды, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как сообщила глава администрации, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру понедельника эта работа будет завершена.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии. Первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте уже выделен.
Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов
Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей поселка Кореиз и подтопленных многоквартирных домов на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова соглашаться на эвакуацию.
«Большая вода [в Ялте] в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации», – отметила глава города на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Она уточнила, что ситуация остается сложной в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Глава города добавила, что подтопление там вызвано тем, что русло реки на 3,5-4 метра заилено. Жители эвакуируются.
По словам Павленко, сейчас сотрудники МЧС, полиции и администрации города осуществляют домовой обход. Жителям Кореиза предлагают разместиться в муниципальном пансионате, где им будет предоставлены жилье и горячее питание. Также мэр обратилась к жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова.
«Сейчас там также работают все службы, а также Министерство обороны и мы призываем всех жителей крайних подъездов этих двух улиц также соглашаться на эвакуацию. Сейчас работает ПВР в 11 школе, где также предоставят все необходимое», – отметила глава города.
«Из одного отеля мы полностью эвакуировали людей, разместили их в других двух средствах размещения тоже в центре практически нашего города. И еще один отель «Ореанда», который пострадал с затоплением цокольного этажа, воду откачали. Все нормально, ситуация в целом стабильная, все под контролем», – сказала Павленко.
«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов. Это сейчас касается именно частного сектора в Кореизе, потому что Кривошты и Вергасова у нас многоквартирные дома», – сказала Павленко.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Британские читатели оценили новость о популярности Путина среди республиканцев в США
Читатели британских СМИ оценили результаты исследования, согласно которому российский лидер Владимир Путин оказался популярнее у американских республиканцев, чем президент США Джо Байден.
Исследование журнала Economist проводилось перед саммитомние британского издания Economist, проведенное перед саммитом Россия – США, согласно ему 18% республиканцев более благосклонны к Путину, нежели к своему президенту (14%), передает РИА «Новости».
Результаты этого исследования прокомментировали читатели британской Daily Mail.
«Давайте говорить начистоту: Путин – более успешный лидер, он в абсолютно здравом рассудке. Поэтому он намного опережает нашего сонного президента», – написал пользователь с ником YaGotMe.
«Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к «антифа» и бунтам движения Black Lives Matter, а также за то, что беззаконие осталось безнаказанным. В отличие от Байдена, сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов, Путин не пытается уничтожить Соединенные Штаты», – подчеркнул Tory Kingdom.
«В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик», – отметил Hawk85.
«Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным – и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России», – добавил пользователь NM gal.
«Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден – нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны», – заключили комментаторы.
Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии.