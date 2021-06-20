В Пензе в многоэтажке произошел хлопок газа Полицейский найден погибшим у посольства Туркменистана в Москве Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей 20 июня 2021, 12:57 Текст: Елизавета Булкина

Из русел рек в Керчи, Ялте и других городах Крыма достали более 70 автомобилей, которые затопило во время наводнения, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. «На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 – в Ялте и четыре – в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Ялте машины оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная. При этом некоторые автомобили пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС уточнили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще продолжаются, поэтому приведенная цифра не окончательная. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки. В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление 19 июня 2021, 19:16

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди. «По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва». Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки. Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID 19 июня 2021, 16:59

Фото: Владимир Новиков/

Гришкин Денис/

Агентство «Москва»/

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. «Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram. Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы. Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны. Умерла актриса из клипов Little Big 19 июня 2021, 19:28

Фото: Little Big/youtube.com

Текст: Алексей Дегтярев

Скончалась игравшая в клипах Little Big полную женщину актриса Полина Соколова, сообщили соцсетях музыкального коллектива. «Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – говорится в сообщении во «ВКонтакте» группы. Участники коллектива выразили соболезнования Соколовой, они отметили, что артистка навсегда останется частью «большой семьи». Напомним, 1 марта стало известно, что бывшая участница группы Little Big 38-летняя Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на юге Санкт-Петербурга. Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО 19 июня 2021, 21:03 Текст: Вера Басилая

Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации. «Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста. По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим» 19 июня 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим». Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия». «После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску. При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная. В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков. Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой 19 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. Умер актер Феликс Ростоцкий 19 июня 2021, 17:07

Фото: кадр из телепередачи "Чтобы помнили"

Текст: Вера Басилая

Советский и российский актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73-м году жизни, причина смерти не сообщается. «14 июня 2021 года ушел из жизни Феликс Ростоцкий. Феликс Ростоцкий – племянник режиссера Станислава Ростоцкого и двоюродный брат Андрея Ростоцкого, художник-постановщик таких фильмов как «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..». А также был художником-постановщиком многосерийного фильма «Моя граница», который не успел доснять Андрей Ростоцкий», – сообщается на Facebook-странице Фонда Ростоцких. Ростоцкий сыграл в фильмах «Кольцо Альманзора», «Чужая игра», «Русский счет» и «Амапола». В фильме «Семнадцать мгновений весны» Ростоцкий раскладывал спички за Штирлица – именно его рука появилась в кадре. А все из-за татуировки на руке Вячеслава Тихонова. Венгерский футболист потерял сознание на игре против французов 19 июня 2021, 17:14

Фото: Revierfoto/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Капитан венгерской сборной по футболу Адам Салаи потерял сознание в ходе матча группового этапа ЧЕ-2020 с Францией, который проходит в Будапеште. Футболист смог прийти в себя через несколько минут, он самостоятельно покинул поле, тренер заменил Салаи на 26-й минуте на Неманью Николича, передает ТАСС. Адаму Салаи 33 года, он играет за немецкий клуб «Майнц», забил за прошлый сезон один мяч за 18 игр. Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня. В США призвали не относить Россию к лагерю «плохих парней» 19 июня 2021, 15:15

Фото: Alexander Zemljanichenko/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях, пишут американские СМИ. Обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис пишет, что прошедший саммит лидеров России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако последуют ли за этим шагом другие улучшения, остается под вопросом, передает РИА «Новости». На его взгляд, в ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд дискуссионных вопросов, тогда как некоторые из них так и останутся в подвешенном состоянии. В частности, Россия продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит свою позицию по поводу присоединения Крыма. Кроме того, Кремль будет против вступления Украины и Грузии в альянс, а Соединенные Штаты не прекратят обвинять Россию в кибератаках на их инфраструктуру. Вместе с тем он призывает Вашингтон избавиться от склонности относить Россию к лагерю «плохих парней», когда любой неприемлемый для США поступок делает из нее врага во всех сферах. «Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит свое поведение для удовлетворения наших желаний», – добавил эксперт. Таким образом, он считает, что государства могут выиграть от совместного сотрудничества, а выгоды от основанной на реализме внешней политике в отношениях с Москвой намного перевешивают риски, связанные с восприятием ее как врага. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. При этом итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как между Россией и США промелькнули зарницы доверия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Из-за экспортного контроля пришлось отменить запуск корабля «Орел» с космодрома Куру 19 июня 2021, 13:57 Текст: Вера Басилая

Россия и Европа не получили разрешение на запуск нового российского пилотируемого корабля «Орел» с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за правил экспортного контроля, говорится в докладе европейских специалистов. В докладе представлены выводы образованной в 2020 году рабочей группы из специалистов Национального центра космических исследований Франции, Европейского космического агентства и компаний ArianeGroup и Airbus Defence and Space. «Мы изучали совместную разработку системы «Орел» – с российской стороной, создающей возвращаемый аппарат, и европейской стороной, ответственной за служебно-двигательный модуль, – которая запускается на ракете-носителе Ariane 6 из Куру и на «Союзе-5» из России, но такого рода сценарий не выглядел осуществимым с едиными условиями между партнерами, в основном с учетом правил экспортного контроля», – сообщается в докладе, передает РИА «Новости». В докладе отмечается, что европейцами оценивалась возможность запусков с Куру и российских кораблей «Союз», но существующий вариант корабля потребовал бы значительной модернизации, чтобы обеспечивать приводнение в Атлантическом океане в случае аварии при выведении на орбиту. В июне на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс ракеты «Союз» в Куру могут переоборудовать под запуски пилотируемых кораблей, в том числе к китайской орбитальной станции. Кроме того, в докладе европейских специалистов говорится о возможности совместной с Индией разработки пилотируемого корабля, который запускался бы как с Куру ракетой Ariane 6, так и из Индии ракетой GSLV-MkIII. Новый корабль «Орел» (бывшая «Федерация») создается в России с 2009 года. Его планировали запускать на ракете «Союз-5», но пересадили на «Ангару-А5». Первый полет корабля намечается в 2023 году с космодрома Восточный. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов). Предполагалось, что во время второго полета будет совершена стыковка с МКС. Первый пилотируемый полет запланирован на 2025 год. Напомним, 23 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новый российский пилотируемый корабль «Орел» совершит свой первый полет к будущей российской орбитальной станции, а не к МКС, как планировалось ранее. Власти Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса 19 июня 2021, 18:05

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

В Петербурге с 21 июня запрещают вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих в городе. Новое постановление о мерах противодействия распространению коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно этому документу, с 21 июня: запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Кроме того, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч. «С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» – до 1 000 человек», – говорится в документе. Кроме того, власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих в городе до 15 августа. «До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», – говорится в сообщении властей города. Городским вузам рекомендовано обеспечить «проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга. Ранее было заявлено, что коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге занят на 90%. Губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая. Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Здесь ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией 19 июня 2021, 20:07 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган поприветствовал решение России о возобновлении авиасообщения со страной. «Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство. По его словам, власти будут помогать туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Депутат нашел объяснение низким оценкам школьников на ОГЭ 19 июня 2021, 20:53 Текст: Алексей Дегтярев

Низкие результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике обоснованы дистанционным образованием, трудными тестами и незнанием технологии сдачи, заявил зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. «Я думаю, что это (низкие отметки – прим. ВЗГЛЯД) – цена не вполне полноценного образования в условиях, так называемой, дистационки. Во-вторых, нужно проверить, насколько изменились или не изменились тесты в этом году. Хоть нам и говорят, что ОГЭ и ЕГЭ обеспечивают полную объективность – это не так. Все зависит от сложности тестов и их направленности», – сказал Смолин Ura.ru. Он добавил, что в ходе написания тестовых экзаменов нужно знать не только предмет, но и понимать технологию сдачи, для этого необходима специальная подготовка. По словам депутата, 70% учеников старших классов готовятся к ЕГЭ с репетитором, а для ОГЭ репетиторов нанимают не так часто. Парламентарий высказался против того, чтобы сдавшим ОГЭ на низкие баллы закрыли «возможность дальнейшего обучения». «Нужно, чтобы возможность была предоставлена», – сказал он. По мнению Смолина, вместо ОГЭ эти дети смогут сдать традиционный экзамен. Напомним, учащиеся девятых классов нескольких российских регионов не смогли справиться с ОГЭ по математике. В Свердловской области результаты оказались хуже, чем в прошлые годы, ниже средних зафиксированы результаты в ХМАО. Подполковник ФСБ арестован по подозрению в коррупции 19 июня 2021, 23:56 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых – оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд в Подмосковье по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого в получении взятки офицера меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – приводит слова источника ТАСС. Как уточнили в силовых структурах, следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в подмосковном Клину. По данным другого источника, после службы в ФСБ в Клину в конце декабря 2020 года Катин был переведен в Дмитров. Напомним, 22 апреля Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество.