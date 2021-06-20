Российские вакцины от коронавируса получили дипмиссии в 82 странах

В Российские посольства в 82 странах поставлены вакцины от коронавируса, уже привиты около 80% сотрудников дипмиссий, сообщила начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко.

«Мы доставили вакцины в 82 страны на сегодняшний день – нашу вакцину «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Но ее меньше, потому что начали раньше с «Спутник V», – передает ее слова РИА «Новости».

«Провакцинированы порядка 80% сотрудников диппредставительств. Это колоссальная работа», – добавила Косаченко.

По ее словам, препараты доставлялись в российские посольства бортами министра иностранных дел России и даже вице-премьера. «В те страны, куда просто не летит ничего. Поверьте, это тяжелая работа. Не только привезли, но проводят вакцинацию. Сейчас осталось практически мало стран, куда еще не увезли вакцину. Мы продолжаем эту работу, но, думаю, скоро закончим», – отметила дипломат.

При этом вакцинация «абсолютно добровольная». «Фактически наши на себе испытали все вакцины. У нас были диппредставительства, которые приняли приглашения местных властей вакцинироваться Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna. Всеми вакцинами. Но основная масса – это «Спутник V», «ЭпиВакКорона». В основном это «Спутник V». Это выбор наших сотрудников», – заключила Косаченко.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».