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Белоруссия получила второй транш госкредита от России
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Минск получил средства второго транша госкредита России в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов, сообщили в министерстве финансов Белоруссии.
«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита... 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш государственного финансового кредита от России.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.
«Меня подставили»: Белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича
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На белорусском телевидении покажут фрагмент допроса создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, в котором он расскажет о том, кто его подставил.
Показ фрагмента допроса задержанного в Минске создателя Nexta анонсировал белорусский телеканал ОНТ.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
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Белоруссия решила прекратить трансляцию трех российских каналов
Трансляцию российских каналов «Киномикс», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь» решено прекратить в Белоруссии, сообщило министерство информации страны.
Указанные каналы «исключены из списка разрешенных к распространению» в Белоруссии. «Киномикс» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешений из-за нарушений закона «О рекламе». Канал «Русская ночь» не обращался за получением нового разрешения, передает ТАСС.
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Эксперт: Рейсы из Белоруссии в Крым будут выполнять российские авиакомпании
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В Минске боятся, что за полеты в Крым «Белавиа» может попасть под санкции. Поэтому рейсы из Белоруссии в Симферополь проще выполнять российским авиаперевозчикам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя слова белорусского президента о возможности авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
«От признания Крыма частью России и «Белавиа», и в целом Республика Беларусь получат максимальные издержки. Так, «Белавиа» боится санкций за свое авиасообщение с Крымом. Ее авиапарк находится в лизинговых платежах, в связи с этим у компании масса соответствующих ограничений. А вот если рядовые граждане Белоруссии будут летать в Симферополь российскими компаниями, то никаких проблем не будет», – предположил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Даже если Минск и признает наконец полуостров частью России, такое решение окажется и запоздалым, и уже не особо важным, считает эксперт. «Событие произошло семь лет назад, Крым интегрирован в российское пространство. Признанием больше или признанием меньше – уже не имеет значения. В конце лета Александр Лукашенко должен снова приехать к Владимиру Путину. Не исключено, что этот вопрос гость прибережет под эту встречу», – сказал Коктыш.
Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии рейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко уточнил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. После этого в Симферополе предложили Минску открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для жителей полуострова, и для Минска.
В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что высказывания Лукашенко о поездках белорусов в Крым никак не предвещают скорого признания российской принадлежности полуострова со стороны Минска.
Даже запуск прямого авиарейса «Минск – Симферополь» отнюдь не будет означать, что правительство Лукашенко меняет свою позицию по крымскому вопросу, поясняет эксперт. В связи с этим он напоминает, что еще до 2008 года, до того, как Москва признала суверенитет Абхазии, из Сочи в Сухуми регулярно ходили электрички и автобусы.
«Летать будут отдельные граждане Белоруссии на отдых в Крым, а это вовсе не означает официальное признание. Мне все эти разговоры кажутся очередным лукавством Александра Григорьевича: вот, мол, вам рейс в Крым и отстаньте. Не исключаю и еще какого-то очередного двусмысленного «финта» Лукашенко по этому поводу. Вообще мне не нравится история, когда президент союзного государства будет признавать часть нашей суверенной территории в ситуации, когда ему деваться некуда. Что это за союзник?» – задается вопросом Жарихин.
Если бы Лукашенко хотя бы сейчас однозначно и во всеуслышание назвал бы Крым частью России, то и не возникало бы вопросов по поводу «косвенного признания» с помощью авиарейсов, посетовал политолог.
Лукашенко: Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
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Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину [президенту России] сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко утончил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам.
«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», – сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса следователями ЛНР основателя телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича в связи с возбужденным там делом.
«Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту (России Владимиру) Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», – сказал Лукашенко во вторник на совещании по сотрудничеству с Россией, об этом сообщает РИА «Новости».
Лукашенко отметил, что пассажиры, которые летели тем же рейсом, что и Протасевич, рассказывали, что он высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь в случае посадки самолета в Минске.
«И кричал он (Протасевич) в самолете или на выходе: «Мне грозит смертная казнь». А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», – сказал Лукашенко.
Ранее генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с создателем телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем, в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе.
Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Экономист назвал условия для введения в России безусловного базового дохода
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Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, все будут образованными, культурными, тогда страна сможет ввести безусловный базовый доход, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Базовый безусловный доход (ББД) придуман на Западе для того, чтобы не обеспечивать людям работу и постепенно избавиться от них с точки зрения социальной поддержки. То есть пропаганда ББД представляет его как первый шаг к коммунистическому обществу в реалиях постиндустриальных чудес. Но на самом деле основное назначение ББД – на хлеб и наркотики», – убежден Колташов.
Он объясняет, что в ближайшем будущем в России просто не нужен ББД, поскольку стране необходимо решить ряд проблем. В первую очередь, необходимо решить проблему с образованием школьников: обеспечить больше рабочих мест для учителей, построить новые школы и корпуса в городах, разделить классы, чтобы детей было по 25 человек на одного учителя, а не по 30-40, как это происходит сейчас. За счет этого повысится эффективность образования.
«Кроме того, необходимо решить проблему здравоохранения. В регионах, например, критически не хватает врачей. То есть нужно повышать зарплаты, создавать новые позиции в сфере здравоохранения, обеспечивать больницы новой современной техникой. А ББД подразумевает, что государство больше не будет решать такого рода проблемы, не будет тратить на здравоохранение и образование, но будет выплачивать народу не потраченные деньги, говоря, что теперь каждый сам за себя. Им дали же какую-то сумму, за счет которой они теперь будут решать свою проблему», – рассказывает собеседник.
По мнению эксперта, идея безусловного базового дохода сейчас и в ближайшие десятилетия идет вразрез с политикой решения внутренних проблем, которые есть во всех странах. Тем не менее, как только основные проблемы будут решены, то в правительстве смогут действительно задуматься о введения новой системы.
«Демографы очень любят говорить, что нам нужны количественные показатели. Но на самом деле нужны не только количественные, но и качественные показатели. Нам не нужны люди с уровнем образования дореволюционной России образца 1890 года, которые ни петь, ни свистеть, ни читать, ни писать не умеют. Это будет социальное бедствие. А нам нужно большое количество людей, которые смогут осваивать современные профессии, технику, работать с роботами, современными цифровыми устройствами, с социальными технологиями, рекламными, на внутреннем и внешнем рынке, в сфере услуг, развивать биржевую торговлю – много направлений», – поясняет Колташов.
Как только денежные ресурсы перестанут уходить на решение задач, обеспечивающих дальнейшее национальное развитие, страна сможет ввести ББД. «Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, и автоматизация чудесным образом состоится, и все будут образованными, культурными и будут понимать, чем музыка Бетховена отличается от музыки Моцарта, и будем в состоянии воспроизводить таких же людей, как мы сами, которые будут полезны для экономики, тогда может быть можно будет говорить о безусловном доходе», – считает экономист.
Он уточняет, что при таком раскладе уже не будет иждивенцев, поскольку априори в семьях будут производиться не бездельники, а люди, интересующиеся творческими, созидательными интересами. К тому же, при материальном изобилии, отсутствие материальных проблем и достатке ресурсов ББД будет абсолютно нормальным явлением, не стимулирующим бросать какую-либо работу.
«Сейчас, когда мы находимся в состоянии, где ресурсы нужны, такая система невозможна. Да, у Центробанка, правительства есть значительный резерв денежных средств, но это не является основанием для ввода ББД. При нынешнем состоянии общества он приведет только к негативным последствиям. Нужно создавать механизмы побуждения людей, чтобы они занимались наукой, культурой, создавали свои небольшие предприятия, проявляли экономическую активность. А безусловный доход просто говорит людям, что им ничего делать не надо, все готово», – заключил Колташов.
Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД Ирина Алкснис ранее рассуждала на тему безусловного базового дохода.
Германия не разрешила S7 выполнить два рейса
Немецкие авиавласти не выдали разрешения на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines между столицами России и Германии, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
S7 отменила рейсы 3575 и 3576 1 июня по маршрутам Москва – Берлин и Берлин – Москва из-за «отсутствия разрешения со стороны властей Германии». Компания напомнила, что «выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года», прежде «никаких сложностей» не было. S7 рассчитывает «урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке». Пассажирам вернут деньги в полном объеме, передает ТАСС.
Накануне Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей России на вход в воздушное пространство страны. В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. При этом Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии.
В Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
В Крыму заявили о готовности принимать туристов из Белоруссии
Крым способен принять большое количество туристов, приезжающих из Белоруссии, в аэропорту есть международный терминал, который может очень быстро развернуть все необходимое для их приема, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«По данным, которые есть у меня, до «ковидного» года, невзирая на санкции и трудности добраться до Крыма, мы принимали около 20 тысяч жителей Белоруссии в летний период», – цитирует его «Крым 24».
Он добавил, что, когда авиарейс Симферополь – Минск станет доступным, эта цифра вырастет в разы.
В аэропорту Симферополя также подтвердили готовность принимать авиапассажиров из Белоруссии.
«Инфраструктура аэропорта Симферополь предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку. Аэропорт Симферополь обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье», – сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Климкин испугался слов Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом
Проработка вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом угрожает Киеву и Западу, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», – написал Климкин в Facebook.
Он добавил, что Украине следует «готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Эстония не исключила нового обсуждения Белоруссии в СБ ООН
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске могут снова обсудить в Совбезе ООН, заявил постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон.
Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совбезе в июне заявил о намерении «сохранить место для каких-то незапланированных вещей, которые могут внезапно возникнуть» и «случаются постоянно». В частности, речь идет о том, что «взорвался снова Ближний Восток» и произошло «государственное похищение самолета». Также «позитивное развитие событий хотелось бы увидеть» по ситуациям в Мьянме, Тыграе, Ливии, сказал он.
Он указал, что существуют различные форматы, например встречи по «формуле Арриа» или даже заседание Генассамблеи. «Но мы определенно собираемся поддерживать эту тему, потому что в Белоруссии достигнут новый уровень насилия и жестокости», – приводит его слова ТАСС.
При этом Юргенсон полагает, что «с учетом состава Совбеза маловероятно, что СБ сможет принять какой-либо документ по данной теме».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Белоруссия попросила Литву допросить экс-президента Адамкуса по делу о геноциде в годы войны
Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.
«На основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным от 20 октября 1992 года Генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси», – передает его слова ТАСС.
Адамкус, как уточнил представитель ГП Белоруссии, является свидетелем. «Поскольку есть информация, что он был порученцем у «Минского мясника». Просим допросить его по месту нахождения», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Скурата, речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. «На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные», – отметил представитель белорусского ведомства.
Белорусские следователи «проверяют информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца «Минского мясника» Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус».
По данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу «Минский мясник» руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы «Минский мясник» и иные члены батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.
Арестованных в Белоруссии активистов Союза поляков вывезли в Польшу
Троих ранее задержанных граждан Белоруссии, которые являются активистами незарегистрированного в республике Союза поляков, вывезли в Польшу, сообщил польский МИД.
«В результате действий польских дипломатических и консульских служб в Польшу приехали деятели польского меньшинства в Белоруссии Ирена Бернадская, Мария Тишковская и Анна Панишева», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Как отметил польский МИД, всем троим предоставлена необходимая поддержка, они окружены соответствующей опекой.
В свою очередь директор вещающего для Белоруссии польского телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска-Гузы заявила, что троим активистам Союза поляков, о которых идет речь, запрещен въезд в Белоруссию, несмотря на гражданство этой страны. «По неподтвержденным, но достоверным данным, трое из пяти заключенных в Беларуси польских активистов были «депортированы» в Польшу. Перед границей им выдали документы об освобождении и заставили подписать документы о запрете въезда в Беларусь. То есть они не могут вернуться», – сообщила она.
Ромашевска добавила, что журналист и активист Союза поляков Белорусси Анджей Почобут «категорически отказался дать согласие на депортацию».
Союз поляков Белоруссии – крупнейшая польская организация в стране, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.
В марте МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья, действовавшего в 1944-1953 годах в Польше, Западной Белоруссии и на Западной Украине). Кроме того, прокурором Бреста было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО «Польская школа» в Бресте. Прокуратура Бреста инициировала ликвидацию «Польской школы». Позже активисту не признанного официальным Минском Союза поляков в Белоруссии, журналисту Андрею Почобуту было предъявлено обвинение по статье о разжигании национальной вражды.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Москве и Минску опасны «проклятые солдаты».
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Минск обратится в ИКАО из-за ограничений на использование воздушного пространства
Минск обратится в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу ограничений на использование воздушного пространства, введенных Украиной и другими странами, заявил Минтранс Белоруссии.
«Белоруссия намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий», – сообщается на сайте ведомства.
Как отметили в белорусском ведомстве, вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю.
Кроме того, авиационные власти Белоруссии не рекомендуют иностранным компаниям использовать воздушное пространство Украины из соображений безопасности.
«С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа» возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность», – отмечает белорусское министерство транспорта.
Также в заявлении Минтранса сказано, что авиационные власти Белоруссии не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины из соображений безопасности.
«С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа» возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности», – говорится в сообщении.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
В НАТО не исключили усиления санкций против Белоруссии
Члены НАТО начали изучать возможности введения дополнительных санкций против Белоруссии в ответ на посадку самолета авиакомпании Ryanair, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«Я думаю, что самое важное – сделать так, чтобы эти санкции были согласованы и полностью применены. И я также знаю, что другие члены изучают вопрос того, могут ли они пойти еще дальше», – цитирует его ТАСС.
Напомним, вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией.