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В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» у Кремля
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Журналисты издания Washington Еxaminer раскритиковали президента США Джо Байдена, заявив, что он действует в ущерб своей стране, пытаясь завоевать расположение президента России Владимира Путина. Байдена в своей публикации они назвали «мальчиком на побегушках» у Путина.
«Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», – написал американский аналитик Том Роган, передает РИА «Новости».
По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России.
«Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», – забеспокоился он.
Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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Эксперты объяснили решение Москвы денонсировать договор с США об открытой суше
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Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны, отсюда – новые ограничительные меры. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление МИД РФ о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше, в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников действует уведомительный порядок.
«Возможно, намерение российского МИДа обязать американских дипломатов согласовывать поездки по России связано с внесением Соединенных Штатов в список недружественных стран. До сих пор статус таких государств и терминология недостаточно прояснены. Однако такое «членство», вероятно, означает наличие разного рода дополнительных специальных ограничений, включая и ограничения деятельности представителей этих стран», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, свободное перемещение по территории РФ – это некая развитая форма уведомления по сравнению с тем, что было во времена холодной войны. «Тогда и советские дипломаты в США, и американские в СССР не могли свободно перемещаться по стране пребывания. Для этого нужно было получить специальное разрешение. И сейчас, по всей видимости, мы возвращаемся к этой практике», – считает собеседник.
«И поскольку по многим параметрам между Россией и США идет подобие холодной войны, мы восстанавливаем прежние нормы взаимодействия. Так, вначале был объявлен запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию. А денонсация меморандума об открытой суше – это, видимо, следующая мера подобного рода», – добавил эксперт.
По мнению политолога, тем самым посольство недружественного государства рассматривается российской стороной соответствующим образом и вокруг него создаются дополнительные меры контроля. При этом Лукьянов заметил, что «уведомительный принцип означает, что ты лишь должен сообщить о своих намерениях выехать за пределы города базирования, но не обязан спрашивать разрешения».
Что касается анонсированных замглавы МИД Сергеем Рябковым «некомфортных сигналов» для США в преддверии встречи лидеров государств, то эксперт рассматривает это как ответ на слова Джо Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. «Это такой обмен риторикой на фоне подготовки к саммиту. Я бы не обращал на такие высказывания слишком много внимания», – отметил Лукьянов.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается схожей точки зрения. «Есть определенная логика в той дипломатической войне, которая ведется между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних нескольких лет. Мы постепенно возвращаемся к жестким правилам советского периода», – полагает политолог.
Кортунов уточнил, что «в те времена работник посольства не мог выезжать за 25-мильную зону своего базирования без видовой идентификации и получения специального разрешения». «Поскольку мы во многом возвращаемся к прежнему формату отношений, то отмена меморандума об открытой суше – естественный шаг по упорядочению перемещения иностранных дипломатов на территории нашей страны», – пояснил он.
Эксперт также заметил, что российский МИД мог попридержать это решение до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но с другой стороны – «переговоры президентов могут изменить динамику российско-американских политических отношений». «Может быть, встреча развяжет узлы, которые завязались в последние годы между нашими странами. Тем более что Байден, в отличие от Трампа, должен лучше понимать специфику дипломатической работы. Поэтому любые ограничения могут быть сняты, если будет соответствующее решение глав государств», – заключил Кортунов.
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
Ранее Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом он отметил, что это не связано с предстоящим саммитом России и США.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал замглавы МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ
Официальная американская делегация не будет участвовать в Международном экономическом форуме в Петербурге, при этом на площадках будут присутствовать представители посольства для содействия представителям бизнеса, заявили в американской дипмиссии.
«Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве», – сказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
В США предупредили о ядерной войне при малейшем столкновении Москвы и Вашингтона
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.
Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности, передает РИА «Новости». Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.
Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по «ядерному вопросу», так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.
В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. «Россия и США обладают примерно 3500-4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности», – добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.
Ранее газета ВЗГЛЯД назвала шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена.
Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу
Президент Владимир Путин поручил внедрить к августу единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ.
«Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», – сообщает РИА «Новости».
Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, а затем раз в полгода.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии.
В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG
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Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.
С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.
Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».
По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.
Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».
Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
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Блинкен заявил Кипру о важности противодействия России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом обсудил противодействие России и Китаю, сообщил Госдеп.
Блинкен «подчеркнул важность усилий, направленных на противодействие вредоносному влиянию России и Китая в регионе». Стороны согласились с «важностью продвижения стабильности в Восточном Средиземноморье». Вашингтон обещал Кипру поддержку усилий по «объединению острова», передает ТАСС.
Кроме того, Госдеп сообщает, что Блинкен во вторник в режиме видеосвязи провел переговоры со своими коллегами из стран НАТО. Он поддержал усилия генсека НАТО Йенса Столтенберга по реализации инициативы «НАТО–2030», которая должна сделать альянс «более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны» России и Китая, а также «реагировать на возникающие и развивающиеся вызовы, включая изменение климата, гибридные угрозы и киберугрозы».
Напомним, США требовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России. Вашингтон заявлял, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.
Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми
Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.
«Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости».
«И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!.. Мама справляется со всеми? Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин.
Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и нет ли желания отправить кого-нибудь из детей учиться в интернат.
«За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся», – ответил Вулков.
Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном.
Глава Пентагона отреагировал на «критику» России и Китая
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая.
«То, на чем я сосредоточен, так это на защите нашей нации и на том, чтобы мы имели все необходимое для достижения успеха», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова генерала.
Он также ответил на заявления некоторых американских политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие «никогда не станут «мягкими», хотя Москва и Пекин «хотят извлечь выгоду из подобных разговоров».
Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления американских Вооруженных сил.
Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания «поколения Z» к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми «личными моментами».
В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендер не могут служить в американской армии.
Напомним, предыдущая администрация, возглавлявшаяся Бараком Обамой, разрешила открытым геям служить в войсках (до этого они могли служить, если не афишировали свою ориентацию). Также открытый гомосексуалист был назначен военным министром США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов.
МИД отреагировал на заявление США о кибератаке якобы из России против американских производителей мяса
Москва и Вашингтон находятся в контакте по ситуации с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Вчера по линии Госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством России, как об этом вчера заявила госпожа (заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин) Жан-Пьер», – передает ТАСС слова Рябкова.
Ранее в среду Bloomberg сообщил, что в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщается, могут находиться в России.
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
Совет Федерации в ходе заседания в среду единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя денонсацию документа, заявил, что Россия исчерпала все ресурсы для того, чтобы оставить США в Договоре по открытому небу, передает ТАСС.
«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы удержать США в договоре, исчерпали все ресурсы для этого и поэтому считаем оптимальным и правильным решение денонсировать этот договор», – сказал замминистра.
31 мая комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Кремль оценил возможность визита Путина на ЧМ по дзюдо в Будапеште
Президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в июне в Будапеште, но решение о поездке пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые европейские СМИ сообщили, что Путин планирует принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо, который состоится в Будапеште с 6 по 13 июня.
«Там действительно было приглашение. Действительно хорошо известно отношение Путина к дзюдо. Но пока решения на этот счет не принималось», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Чемпионат мира входит в число этапов отбора к Олимпийским играм в Токио, он является наиболее рейтинговым из турниров, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо.
В Кремле пообещали рассмотреть заявление США о хакерских атаках при его поступлении
Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с хакерскими атаками, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что у него нет комментариев по поводу сообщения агентства Bloomberg о том, что к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, передает РИА «Новости».
«Там по дипломатическим каналам определенные есть контакты, но мы не располагаем этой информацией. Если какие-то будут обращения со стороны американцев, то конечно, они будут рассматриваться достаточно оперативно», – добавил он.
Представитель Кремля также сообщил, что «преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере» будут, вероятно, на повестке во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
При этом Москва сомневается в принятии совместных документов по итогам встречи двух лидеров.
Ранее Bloomberg сообщил, что в результате хакерской атаки на JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране.
В МИД России заявили, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этой ситуации.