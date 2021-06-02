Адвокат: Сотрудник ГИБДД застрелил азербайджанца из-за неосторожного обращения с оружием

В отношении членов азербайджанской диаспоры за давление и угрозу на родственников и близких инспектора ГИБДД, который при задержании застрелил молодого человека в Новосибирской области, может быть возбуждено уголовное дело, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

Родственников инспектора ГИБДД Александра Гусева, который при задержании по неосторожности застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области, поскольку семье поступали угрозы от азербайджанской диаспоры.

«Если в ходе проверки не будет установлено каких-либо злостных действий со стороны сотрудника ГИБДД, то инспектору грозит срок до двух лет лишения свободы. Судя по видео, которое есть в общем доступе в интернете, полицейский, конечно же, не должен был применять оружие», – говорит Горгадзе.

Он подчеркивает, что какое-либо требование третьих лиц, например, азербайджанской диаспоры, не могло и не должно было влиять на возбуждение уголовного дела. Именно в данном случае СК обязан был возбудить дело.

«К трагедии, к сожалению, привело именно неосторожное обращение с оружием. Я понимаю, что он не собирался стрелять, и это произошло случайно, что видно по его реакции после случившегося, когда он кладет пистолет и находится в растерянном состоянии. Однако, если ты носишь оружие, то обязан быть крайне осторожен, применять его только в случае крайней необходимости. Такой необходимости в данном случае не было», – считает специалист.

В связи с этим адвокат полагает, что инспектор ГИБДД все-таки понесет наказание. Тем не менее это совершенно не говорит о том, что допустимо оказывать хоть какое-то давление на родственников или близких людей полицейского, потому что за давление и угрозу может быть возбуждено еще одно уголовное дело, но в отношении лиц, которые угрожали семье. В связи с этим собеседник призывает обе стороны действовать в рамках закона, а не идти на поводу у эмоций.

«Понятно, что может быть возбуждено уголовное дело не в отношении конкретных лиц, кто был в этом замечен. Это всегда персонифицировано», – заключил Горгадзе.

Напомним, 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации.