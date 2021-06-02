Швейцария сообщила об открытии аккредитации на саммит Путина и Байдена

Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду выставит на своем сайте правила аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве, сообщила официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти.

«Мы откроем аккредитацию. Это будет опубликовано на сайте Федерального департамента иностранных дел сегодня», – рассказала она ТАСС, а также добавила, что на сайте будет «ссылка на санитарные меры для журналистов».

Серезетти рассказала, что официальные делегации России и США на саммите «уже получили уведомления о том, как меры [в связи с пандемией] будут действовать для них», организаторы уже договорились с делегациями. По ее словам, во время саммита будет работать пресс-центр, но место его расположения пока не определено.

Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.