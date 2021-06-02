Россия оказалась одной из самых готовых к «эпидемиологическим шокам» стран

Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

«То, что вирус SARS-CoV-2 мог находиться в лаборатории – вполне возможно. Но утечка нового коронавируса маловероятна, а искусственное его происхождение и вовсе исключено», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал сообщение Times о том, что британская разведка считает возможным происхождение COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

«Утечка вируса SARS-CoV-2 из лаборатории теоретически не исключена. В Уханьском институте вирусологии давно работают с коронавирусами, изучают вирусы различного географического происхождения. Но, откровенно говоря, я не очень верю и в эту версию происхождения нового коронавируса», – отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн.

В воскресенье The Times сообщила о том, что в британской разведке изменили мнение об источнике появления COVID-19 и считают правдоподобной версию о лабораторном происхождении нового коронавируса. Издание утверждает, что ранее западные разведслужбы, считали такой вариант маловероятным, однако теперь такая оценка пересмотрена. В публикации подчеркивается – ранее мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах.

«Утечка из лаборатории и искусственное создание вируса – это не одно и то же. Искусственным произведением рук китайских вирусологов это никак не могло быть», – отметил профессор Альштейн. По его мнению, вопреки утверждениям некоторых ученых, пока технически невозможно внести изменения в четыре аминокислоты в «шипе» вируса, так чтобы сделать его более патогенным. Если бы в структуру вируса были внесены большие изменения, то было бы заметно, что часть одного вируса подсажена в другой – но этого в SARS-CoV-2 нет, подчеркнул Альштейн.

«Допустимо предполжить, что этот вирус, выделенный из организмов летучих мышей или других животных, мог находиться в лаборатории в Ухане. Но создать искусственно и преднамеренно китайцы его не могли. Просто потому, что мы еще не умеем делать такие вещи».

Напомним, что первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией работали на рынке «Хуанань» в городе Ухань, на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных. Рынок закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Но ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую рынок сыграл в распространении вируса SARS-CoV-2.

На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет



В начале февраля этого года стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.

С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении ковида либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином.

Так, не далее как в прошлую пятницу лондонская Daily Mail сообщила: профессор из британского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен полагают, что ученые из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы присоединили к нему новый «шип». Затем китайские ученые попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, утверждает Daily Mail.

По данным The New York Times, разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса: речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса.

Действующий президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД