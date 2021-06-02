Названы сроки начала серийного производства новейшей кассетной бомбы «Дрель»

Серийное производство новейшей кассетной бомбы «Дрель» планируется начать в 2023 году, заявил гендиректор холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех (является управляющей компанией разработчика этого оружия – концерна «Техмаш) Игорь Насенков.

«Проект «Дрель», думаю, что будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то в принципе с 2023 года сможем ставить уже на серию», – передает РИА «Новости» слова НАсенкова.

Унифицированная планирующая бомбовая кассета «ПБК-500У СПБЭ-К» (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.

«Мы в инициативном порядке за счет собственных средств разрабатываем демонстрационный образец легкой РСЗО калибра 80 мм. При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, а уже по итогам государственных испытаний ее серийное производство может быть освоено к концу 2024 года», – добавил Насенков.

Он отметил, что образец новой легкой РСЗО планируется продемонстрировать представителям Минобороны России на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель».

Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия – 2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров.