Названы сроки завершения испытаний новейшей кассетной бомбы «Дрель»

Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что госиспытания новейшей кассетной бомбы «Дрель», представленной на форуме «Армия-2019», завершатся в этом году.

«Изделия по теме «Дрель» заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство», – передает РИА «Новости» слова Лепина.

Он отметил, что боеприпас, разработанный «НПО «Базальт», работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты, так как запрограммированы на конкретные цели – танки, бронетранспортеры, ракетные и артиллерийские установки.

Напомним, в феврале 2019 года в России отложили принятие на вооружение новейшей российской бомбы «Дрель» с дальностью планирования 30 километров.

В октябре 2018 года сообщалось, что новая авиационная бомба «Дрель» в ходе испытаний подтверждает свои характеристики.

В сентябре 2016 года сообщалось, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров. Британские СМИ называли авиабомбу «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».

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