Названы сроки завершения испытаний новейшей кассетной бомбы «Дрель»

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25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций

Выход из санкционного пике должен дорого обойтись ГрузииФото: Zurab Kurisikidze/EPA/ТАСС
Антироссийские акции, плавно перерастающие в побоища, дорого обойдутся Грузии: на кону сотни миллионов долларов ежегодных доходов небогатой страны. Положение Тбилиси усугубляется тем, что самой России эти ограничения ощутимых убытков не несут и «отыгрывать назад» для нее смысла нет – пока Грузия не заплатит за поблажки. Но чем именно? Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...

«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Названы сроки завершения испытаний новейшей кассетной бомбы «Дрель»

            25 июня 2019, 11:35

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что госиспытания новейшей кассетной бомбы «Дрель», представленной на форуме «Армия-2019», завершатся в этом году.

            «Изделия по теме «Дрель» заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство», – передает РИА «Новости» слова Лепина.

            Он отметил, что боеприпас, разработанный «НПО «Базальт», работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты, так как запрограммированы на конкретные цели – танки, бронетранспортеры, ракетные и артиллерийские установки.

            Напомним, в феврале 2019 года в России отложили принятие на вооружение новейшей российской бомбы «Дрель» с дальностью планирования 30 километров. 

            В октябре 2018 года сообщалось, что новая авиационная бомба «Дрель» в ходе испытаний подтверждает свои характеристики.

            В сентябре 2016 года сообщалось, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров. Британские СМИ называли авиабомбу «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».

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