Новейшая российская бомба «Дрель» напугала британцев

Новая авиационная бомба «Дрель», которая будет принятая на вооружение российской армии в этом году, является «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля», передают британские СМИ.

Как пишет британский таблоид Daily Express, что новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

В материала издания приводятся слова представителей концерна-разработчика «Дрели» «Техмаш», заявившего, что с помощью бомбы можно наносить удары по объектам на расстоянии до 30 километров, избегая воздушное пространства противника.

По информации издания, одна такая бомба снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которые способны уничтожить танковую колонну или ракетную батареь, оставаясь при этом невидимой для радаров.

Газета Daily Express утверждает, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, что, по мнению автора статьи, является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».

«Дрель» является «новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами. Такая авиабомба способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.

О том, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров, сообщалось еще в сентябре 2016 года.

Напомним, 8 января 2018 года генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что на вооружение российской армии поступит новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 килограммов.