Новейшая российская бомба «Дрель» напугала британцев

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Чем настоящее время отличается от холодной войны

27 октября 1961 года в Берлине советские и американские танки стояли друг напротив другаФото: US Army
Обострение отношений между Россией и Западом часто называют беспрецедентным. Однако при всей напряженности и накале страстей в российско-американских и российско-английских отношениях сопоставлять ситуацию с худшими временами холодной войны все-таки неправильно. Есть масса примеров того, что десятки лет назад Москва и Вашингтон стояли на куда более опасной черте. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Новейшая российская бомба «Дрель» напугала британцев

             3 апреля 2018, 07:46
          Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Новая авиационная бомба «Дрель», которая будет принятая на вооружение российской армии в этом году, является «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля», передают британские СМИ.

          Как пишет британский таблоид Daily Express, что новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

          В материала издания приводятся слова представителей концерна-разработчика «Дрели» «Техмаш», заявившего, что с помощью бомбы можно наносить удары по объектам на расстоянии до 30 километров, избегая воздушное пространства противника.

          По информации издания, одна такая бомба снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которые способны уничтожить танковую колонну или ракетную батареь, оставаясь при этом невидимой для радаров.

          Газета Daily Express утверждает, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, что, по мнению автора статьи, является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».

          «Дрель» является «новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами. Такая авиабомба способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.

          О том, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров, сообщалось еще в сентябре 2016 года.

          Напомним, 8 января 2018 года генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что на вооружение российской армии поступит новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 килограммов.


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