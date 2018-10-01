Принятие новейшей российской бомбы на вооружение отложили

В России сдвинули сроки госиспытаний новейшей планирующей бомбовой кассеты «Дрель», заявил гендиректор предприятия-разработчика – концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Государственные испытания данной авиабомбы, разработанной на базе «НПО «Базальт» (входит в «Техмаш»), планируется завершить в 2019 году», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Лепин заявлял, что армия должна была получить на вооружение бомбу «Дрель» еще в 2018 году.

В октябре 2018 года сообщалось, что новая авиационная бомба «Дрель» в ходе испытаний подтверждает свои характеристики.

В сентябре 2016 года сообщалось, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров. Британские СМИ называли авиабомбу «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».