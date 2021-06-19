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Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления
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Президент Владимир Путин заявил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления.
«За эти годы она (партия «Единая Россия») успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», – сказал Путин на съезде, передает РИА «Новости».
Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой.
Глава государства подчеркнул, что работа членов ЕР «не состоит из праздников», они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач; тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, «показала способность к обновлению и постоянному развитию».
Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось».
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении
Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры.
Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.
Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса.
Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.
В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена
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Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.
«Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон.
На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева.
«Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева.
На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко.
«Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он.
Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы».
В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности».
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Путин: У России есть только одно обязательство по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.
«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».
Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому.
«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер.
Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин.
Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения»
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Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».
«Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.
Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины.
«(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке.
«Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский.
Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине
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Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране.
Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.
«Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.
«Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он.
Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
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Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».
Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».
По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».
При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
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Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Путин оценил отношения с США цитатой Толстого
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.
«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах
Россия и США условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве.
«Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле – посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», – приводит слова американского чиновника ТАСС.
Накануне Путин объявил о возвращении послов России и США к работе. В начале июня Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
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Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».
Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.
Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Путин дал характеристику Байдену
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.
«Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России»
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Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.