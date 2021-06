В Кремле оценили сообщения о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане Лавров: Учения Defender Europe – 21 демонстрируют агрессивные намерения НАТО 18 июня 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Североатлантический альянс крупномасштабными учениями Defender Europe – 21 демонстрирует свои агрессивные намерения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. «Говорили мы и о действиях НАТО, которая пытается обстановку нагнетать на нашем общем европейском континенте. Конечно, мы оценили продолжающиеся крупномасштабные учения Defender Europe – 2021 как демонстрацию агрессивных намерений альянса. Об этом, кстати сказать, шла речь и в ходе наших контактов с американскими коллегами», – отметил Лавров, передает ТАСС. Учения Defender Europe – 2021 направлены на отработку развертывания в Европе войск, переброшенных из США. В марте в порты Албании, Хорватии, Германии и Греции морским путем доставили американскую военную технику и снаряжение. К учениям Defender Europe в 2021 году привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран, которые проведут совместные тренировки на территории 13 стран.

На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90 17 июня 2021, 08:38

Украинские инженеры показали макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, который на опубликованном на YouTube видео поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», после чего уничтожает боевой танк Т-90. По замыслу разработчиков, дрон сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны, передает РИА «Новости». Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. В апреле турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО 16 июня 2021, 10:23

Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Генсек НАТО призвал к контролю над гиперзвуковым и автономным оружием 16 июня 2021, 05:58

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами. «Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – приводит слова Столтенберга ТАСС. Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала. «Нам необходимо также на каком-то этапе начать рассматривать вопрос о том, как осуществлять контроль над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем», – убежден генсек Североатлантического альянса. «Это, – отметил Столтенберг, – открывает новую главу, новое измерение в том, какие шаги мы делаем в сфере контроля над вооружениями». «Предстоит проделать еще много работы. Но, когда видишь фундаментальные изменения в технологиях, применяемых в военной области, то понимаешь, что нужно заниматься вопросом о том, как сформировать значимые соглашения в сфере контроля над вооружениями, ориентированные на такие новые оружейные системы», – считает генсек НАТО. «На каком-то этапе, – подчеркнул он, – мы должны гарантировать, что Китай является стороной эффективных глобальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями». «Мы надеемся, что возможно добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями. Мы приветствуем решение США и России продлить Новый ДСНВ. Но это только первый шаг. Конечно, есть необходимость предпринять подлинные усилия, чтобы заняться всеми иными аспектами контроля над вооружениями и другими измерениями контроля над вооружениями», – сказал Столтенберг. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня. В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков». Эксперт: НАТО признал отставание от России в новейших вооружениях 16 июня 2021, 12:52

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление генсека НАТО о необходимости разработать режимы контроля над новыми видами вооружений, включая гиперзвуковые и автономные системы. «Очевидно, что НАТО серьезно отстает от России как в разработке гиперзвукового оружия, так и в создании боевых роботов. У нас на вооружении имеются масштабная линейка автономного оружия и системы гиперзвукового оружия, в то время как американцы являются лидерами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, заявление Столтенберга означает, что Североатлантический альянс признает свое отставание в производстве новейших вооружений и понимает, что догнать Россию в ближайшей перспективе не получится. Сивков указал на схожесть предложения генсека НАТО и сути Вашингтонского соглашения 1922 года по ограничению морских вооружений. «После Первой мировой войны Великобритания понесла гигантские экономические потери. Ее возможности по поддержанию господства на море были утрачены. В результате этого Британия вместе с США, Японией, Францией и Италией пошли на организацию конференции по ограничению морских вооружений, по итогам которой был закреплен предельный тоннаж крупных боевых кораблей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем сегодня в сфере гиперзвукового оружия и автономных боевых систем», – пояснил эксперт. Что касается возможной реакции России на заявление Столтенберга, то «в интересах Москвы было бы сделать контрпредложение – заморозить разработку беспилотных летательных аппаратов, где лидируют американцы, и согласиться на ограничение беспилотных боевых средств наземного базирования, где превосходство имеем мы». «Но соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – заключил Сивков. Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами. «Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – сказал Столтенберг. Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня. В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков». Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО 18 июня 2021, 10:47

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в Североатлантический альянс пока не созрели. «Условия для этого пока не сложились», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс 16 июня 2021, 04:56

Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «В центре основного внимания сейчас находится реформа. <…> Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это – главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС. Одновременно он выразил мнение, что голос России, выступающей категорически против присоединения Грузии и Украины к НАТО из-за угроз, которые вступление несет ее безопасности, не может быть решающим при рассмотрении данного вопроса. «Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств – членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решает] не Россия», – считает генсек. «Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, – добавил Столтенберг. – Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]». Генсек напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку, призванную, к примеру, усилить гражданский контроль над вооруженными силами. «Не в последнюю очередь» такая помощь нацелена на «борьбу с коррупцией» в республике, подтвердил Столтенберг. «Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы», – пояснил генсек. «Таким образом, – повторил он, – в центре нашего внимания в настоящее время находятся реформы». Преобразования имеют и самостоятельную ценность, и «будут содействовать продвижению Украины к членству в НАТО», убежден Столтенберг. «Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. <…> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий», – указал генсек. Напомним, в понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России. Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кравчук счел российско-белорусские учения опасными для Украины 18 июня 2021, 01:28

Российско-белорусские учения «Запад–2021» могут быть непредсказуемыми с военной точки зрения, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» он сказал, что «слышит очень правильные заявления» украинских военных о необходимости «думать об укреплении границы не только с Россией, а с Белоруссией», передает РИА «Новости». Как утверждает Кравчук, «при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас», учения «могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными». Он призвал Украину «быть готовой ко всему». По словам Кравчука, армия Украины «начеку» и «готова давать отпор любому агрессору». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. В России разработают двухместный вариант Су-57 16 июня 2021, 08:33 Текст: Алина Назарова

Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край. По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом. «Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России», – добавил Борисов, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что порядка пяти стран, в том числе государства Юго-Восточной Азии, раздумывают над покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология «стелс»). Первую серийную машину для военных поставили в 2020 году. Минобороны решило подключить все военкоматы к интернету 17 июня 2021, 02:25 Текст: Антон Никитин

Все военные комиссариаты в России будут обеспечены доступом в интернет и в защищенный интранет (внутреннюю сеть), сообщил замруководителя Департамента информационных систем Минобороны генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки «Связь-2021». «Сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», – приводит слова Осадчука ТАСС. Как отметил генерал-майор, подключение военкоматов как к сети интернет, так и ко внутреннему защищенному интранету, позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным. «В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», – сообщил замруководителя департамента информационных систем министерства обороны. Генерал-майор подчеркнул, что российская армия планомерно становится цифровой. Напомним, 9 июня министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о начале программы обновления военкоматов во всех регионах страны. Днем ранее глава военного ведомства посетил московский военкомат с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие необходимого оборудования. Новую систему самонаведения торпед испытали в России 17 июня 2021, 13:36 Новая аппаратура самонаведения торпед, увеличивающая дальность обнаружения цели и точность поражения, прошла квалификационные испытания в России, сообщили в пресс-службе концерна «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Ростеха). «Электронная аппаратура для систем самонаведения торпед успешно прошла квалификационные испытания. Она может использоваться для комплектации торпед различного калибра, предназначенных для работы по подводным и надводным целям. Разработчики обеспечили увеличение дальности обнаружения цели и повысили вероятность ее поражения», – цитирует ТАСС исполнительного директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина. По его данным, на сегодня данная разработка превосходит по своим основным параметрам существующие отечественные и зарубежные аналоги. Разработчиком новой аппаратуры самонаведения является Новосибирский научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию «Ростех»). Изделие отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью. Истребители трех стран сопроводили российские Ту-160 над Балтийским морем 15 июня 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

Датские, итальянские и шведские истребители сопроводили российские стратегические ракетоносцы Ту-160, проводившие плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны. Продолжительность полета двух Ту-160 составляла около восьми часов в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота. <...> На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции», – пояснили в министерстве. В конце апреля Дания, Германия и Финляндия поднимали воздух истребители для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем. В МИД России оценили коммюнике саммита НАТО 17 июня 2021, 16:49 Текст: Вера Басилая

Антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, НАТО на прошедшем 14 июня саммите подтвердила деструктивный подход в отношении России. «Мы фиксируем позицию альянса по России как застывшую, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход – сдерживание и диалог», – цитирует ТАСС Захарову. «Что касается состоявшейся дискуссии и соответствующих пассажей итогового коммюнике (саммита) по России, то, как и ожидалось, ничего принципиально нового мы не увидели. Опять же был воспроизведен известный набор конфронтационных установок. Что же, если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить мы им этого не можем и, наверное, и не хотим. Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой. При этом в Москве был услышан тезис о стремлении G7 к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. «Мы надеемся, это не пустые слова, а искренне желание участников саммита, и мало того – они смогут подкрепить эти свои заявления конкретными практическими действиями. Мы, со своей стороны, стабильность и предсказуемость в международных отношениях демонстрировали не только не раз, а регулярно это делаем. Вновь подтверждаем готовность к встречным шагам – разумеется, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения», – подчеркнула дипломат. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России. Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Стала известна дата начала серийных поставок бронемашин «Тайфун-ВДВ» на вооружение 17 июня 2021, 20:02 Текст: Вера Басилая

Серийные поставки в Воздушно-десантные войска России бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» начнутся в июле этого года, машины прошли государственные испытания, сообщил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович в рамках рабочей поездки на завод компании замминистра обороны Алексея Криворучко. «Тайфун-ВДВ» завершил государственные испытания, получает литеру «О1» (позволяет начать серийное производство – прим.ВЗГЛЯД). В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин», – цитирует РИА «Новости» Зараховича. В четверг «Ремдизель» посетил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Замминистра обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госкантрактов, а также проводимые на предприятии работы по направлениям импортозамещения иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда. «Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колёсной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны. В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Корабельный ЗРК «Ресурс» решили показать на «МВМС-2021» 18 июня 2021, 10:43 Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит многоканальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» в рамках международного военно-морского салона «МВМС-2021». «Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн в рамках этого мероприятия впервые представит широкой публике многоканальный ЗРК «Ресурс», – приводит ТАСС сообщение компании. Отмечается, что комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, в том числе летящих на предельно малых высотах. «Концерн в рамках морского салона делает акцент на средствах ПВО морского базирования. Представленная на салоне продукция позволяет успешно решать задачи по надежному обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения потенциального противника», – сказал гендиректор концерна Ян Новиков. Концерн также продемонстрирует различные модификации ракет «Калибр», натурный образец зенитного ракетно-артиллерийского стрельбового комплекса «Пальма», демонстрационный макет турельной установки 3М-47 «Комар», макеты радиолокационных станций «Каста-2Е2» и «Подлет-Е». Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня. Ранее стало известно, что «Алмаз-Антей» решил впервые показать за рубежом ЗРС «Антей-4000». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД