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В России начали разрабатывать препарат от коронавируса в виде жвачки
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Минобороны России приступило к разработке нового препарата против коронавируса в виде жевательной резинки, сообщил источник, близкий к военному ведомству.
«48-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны приступил к разработке противовирусного препарата против новой коронавирусной инфекции в форме жевательной резинки. Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», – рассказал источник РИА «Новости».
Он уточнил, что мукозальная вакцина против коронавируса создается институтом также в виде пастилы. «По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов», – добавил источник.
В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработал рекомбинантную вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», которая стал первой в мире и России вакциной от коронавируса.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID.
Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.
«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра.
Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.
«Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина.
Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели.
Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве
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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.
«Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова.
Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции.
«Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов.
Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В Москве разрешили отстранять не привившихся работников без выплаты зарплаты
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Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты, и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – сказал Миронов, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прививка от COVID в России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Однако Леонид Рошаль считает, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Попова заявила о растущем числе инфицированных индийским штаммом коронавируса
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В последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По ситуации на сегодняшний день в национальной системе, которая в соответствии с постановлением правительства от 22 марта этого года создается и зарегистрирована Роспатентом 2 июня этого года, на сегодняшний день выложено более 13 тыс. последовательностей коронавируса. И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет», – цитирует ТАСС Попову.
Изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тыс. случаев ежедневно – это дает вирусу возможность изменяться, заявила она.
«Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным», – подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
«Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны Северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов», – сказала она.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» предложат производителям вакцину от индийского штамма. Именно эта вакцина показала свою эффективность против индийского штамма COVID.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что течению болезни при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
Рошаль призвал сделать COVID-вакцинацию обязательной
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Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране, считает президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Слова Рошаля приводятся в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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Он указал, что в данный момент обсуждается вопрос о том, следует ли делать вакцинацию от COVID обязательной.
«Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших – с одной стороны, а с другой – не уменьшающееся число умерших», – сказал эксперт.
Рошаль добавил, что поддерживает тех, «кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной». По его словам, прививки поставили миллионы людей, осложнения зафиксированы «минимальные», а смертельных случаев нет.
«Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать. А за фейки – наказывать. Сейчас правительства Московской области, Москвы и другие ужесточают меры против COVID. И правильно делают», – заявил Рошаль, добавив, что уже сам поставил прививку.
По его словам, после вакцинации у него «была два-три дня температура, которая ушла сама без всяких жаропонижающих», а также «поболела немного рука». Однако теперь у него есть антитела. «Если будут падать антитела – привьюсь еще раз», – заметил врач.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели также на Сахалине.
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Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса
Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС.
Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр.
Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер.
«В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он.
Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости».
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели.
До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Мурашко анонсировал поступление в оборот вакцины «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации», – пояснил министр, передает РИА «Новости».
Ранее в Минздраве заявляли, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другой препарат, в этой области ведутся исследования.
Попова прояснила ситуацию с обязательной вакцинацией
Комментируя решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что «речь идет о группе риска».
«О тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Попова заявила, что основной причиной роста заболеваемости в Москве стал «нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми защищались от коронавируса в течение долгого времени». Кроме того, «это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета», передает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что «сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих – это люди от 20 до 49 лет». При этом «Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования». Она призвала «максимально сократить количество контактов». Также Попова подчеркнула, что «вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее».
Попова сказала, что «любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу: головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы – это все основания для того, чтобы оставаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью».
При этом она отметила, что выявлено значительное число случаев, когда люди переносят коронавирусную инфекцию в бессистемной форме или в легкой степени: «Люди молодого возраста, которые очень активно коммуницируют, они зачастую, я хочу на это особо обратить внимание, они не обращают внимание на это недомогание. Они могут его, в силу своей молодости, преодолеть. Но вот этого (не обращать внимания на недомогание) делать не надо».
Попова заверила, что ведомство «очень внимательно следит за ситуацией». Она поручила сотрудникам в регионах «усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости».
Напомним, Попова сообщила, что в последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
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Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов
Рестораны Москвы обсуждают возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.
«Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – цитирует его РИА «Новости».
Бухаров отметил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал он.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.
Разработчики «Спутник V» предложат производителям вакцину от индийского штамма
Другим производителям вакцин будет предложена дополнительная доза российской вакцины «Спутник V» для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса (вариант «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Разработчики «Спутник V» скоро предложат дополнительную дозу вакцины другим производителям для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса», – говорится в сообщении в Twitter вакцины.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
В Индии у перенесшего COVID впервые выявили «зеленую плесень»
Врачи в Индии зафиксировали на фоне выявленных ранее грибковых заболеваний «черная», «белая» и «желтая плесень» у пациентов, перенесших коронавирус, заболевание «зеленая плесень», сообщают местные СМИ.
Газета The Hindustan Times пишет со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш, что этот случай, возможно, является первым в стране: 34-летний мужчина проходил лечение в больнице в Индауре последние полтора месяца, у него было поражено инфекцией 90% легких, передает ТАСС.
Пациент вылечился, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него «черную плесень», однако при обследовании выяснилось, что у мужчины «зеленая плесень» – вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.
Пациент теперь доставлен для лечения в больницу в Мумбаи.
«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка», – заявила представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.
На фоне скачка распространения коронавируса в Индии отмечен резкий рост числа случаев грибковых заболеваний среди переборовших коронавирус: ранее выявлялись случаи «черной», «белой» и «желтой плесени». Больше всего заразившихся «черной плесенью»: 11 июня власти сообщили о 31 тыс. 216 случаях в стране, количество летальных исходов из-за этого грибкового заболевания составило 2 тыс. 109.
Мукормикоз, как и другие «цветные плесени», диагностируют у тех пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени, из-за чего у них снижается иммунитет.
Между тем «черную плесень» уже зафиксировали в других странах: например, в Мексике и Ираке. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.
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В Роспотребнадзоре сочли нормой исчезновение антител после прививки
Снижение уровня антител спустя девять месяцев после вакцинации «ЭпиВакКороной» новосибирского центра «Вектор» – это нормально, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Горелов заявил, что «после вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более», передает Ura.ru.
При этом «у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций».
«Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет», – подчеркнул Горелов, отметив важность того, что больше половины привитых сохраняют иммунитет достаточно продолжительное время.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в рамках доклинических испытаний «ЭпиВакКороны» у низших приматов антитела к коронавирусу сохранялись больше года.
«В рамках первой-второй фазы клинических испытаний на добровольцах после трех и шести месяцев антитела выявлялись 100% у всех. После девяти месяцев – более чем у половины», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что после «ЭпиВакКороны» иммунитет к коронавирусу через девять месяцев сохраняется у половины добровольцев.
До этого Минздрав назвал условия ревакцинации после «Спутника V».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава департамента торговли Москвы назвал «бредом» информацию о возможном локдауне
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не знает ничего о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна.
«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.
Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В России выявили 14,1 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6195, Московской области – 1208, Санкт-Петербурге – 946.
Всего в стране выявлено 5 264 047 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 839 705 человек, из них 11 205 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 416 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 127 992 человека.
Накануне, 16 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 397. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 660.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Песков: Все условия для вакцинации созданы, но процесс идет плохо
Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс идет плохо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также поддержал рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов, но напомнил, что принцип необязательности вакцинирования сохраняется.
«Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными», – сказал Песков.
Ранее Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.