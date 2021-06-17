Попова прояснила ситуацию с обязательной вакцинацией

Комментируя решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что «речь идет о группе риска».

«О тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Попова заявила, что основной причиной роста заболеваемости в Москве стал «нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми защищались от коронавируса в течение долгого времени». Кроме того, «это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета», передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что «сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих – это люди от 20 до 49 лет». При этом «Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования». Она призвала «максимально сократить количество контактов». Также Попова подчеркнула, что «вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее».

Попова сказала, что «любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу: головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы – это все основания для того, чтобы оставаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью».

При этом она отметила, что выявлено значительное число случаев, когда люди переносят коронавирусную инфекцию в бессистемной форме или в легкой степени: «Люди молодого возраста, которые очень активно коммуницируют, они зачастую, я хочу на это особо обратить внимание, они не обращают внимание на это недомогание. Они могут его, в силу своей молодости, преодолеть. Но вот этого (не обращать внимания на недомогание) делать не надо».

Попова заверила, что ведомство «очень внимательно следит за ситуацией». Она поручила сотрудникам в регионах «усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости».

Напомним, Попова сообщила, что в последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.

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