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Трамп заявил об успехе России и провале США в Женеве
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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы, но не для Вашингтона.
«Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», – приводит слова Трампа ТАСС.
«Думаю, в целом мы ничего не получили, – заявил экс-глава Белого дома в эфире телеканала Fox News. – Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили».
Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток – 2».
Ранее в американской администрации сообщили, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также возможность деблокирования минского процесса. Стороны также договорились попытаться решить проблемы с работой посольств и вернуть послов в столицы.
Путин: У России есть только одно обязательство по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.
«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».
Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому.
«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер.
Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин.
Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
В Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию
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Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из Сената Джеймс Риш призвали американского президента Джо Байдена ввести против России вторую часть санкций по химоружию.
Республиканцы назвали отсутствие второй части санкций «односторонней уступкой, которая демонстрирует слабость». «Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям», – приводит мнение конгрессменов-республиканцев РИА «Новости».
В марте США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Второй раунд санкций США ожидался до 2 июня.
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.
Путин дал характеристику Байдену
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.
«Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.
Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
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Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.
Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.
Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.
Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден утвердительно ответил на вопрос о доверии Путину
Президент США Джо Байден утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает пресс-пул Белого дома.
Как передает дежурная по пресс-пулу корреспондент газеты Politico Анита Кумар, «Байден утвердительно покивал головой вверх-вниз», когда ему прокричали вопрос о том, доверяет ли он Путину, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин ответил на вопрос о приглашении в Белый дом
Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден не приглашал его в гости, поскольку для такого визита должны созреть условия.
«Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия», – заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Путин также отметил, что в целом они с Байденом говорили на одном языке, но это не значит, что они должны «заглядывать друг другу в душу», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена
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Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова.
«Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости».
По его словам, любое вхождение украинского беспилотника в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением.
«Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик.
По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Путин оценил отношения с США цитатой Толстого
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.
«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.
Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам России и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».
«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – заявил Пармелен.
Встреча президентов проходит в помещении библиотеки. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, – небольшой букет белых цветов. Ранее стало известно, что официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики – нейтралитет и сдержанность.
Рядом с президентами друг напротив друга – министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении.
Журналисты до последнего продолжали находиться в помещении, где проходит встреча лидеров России и США. Наблюдалась давка, корреспонденты съемочных групп и фотографы постоянно попадали друг к другу в кадр.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Завершилась встреча Путина и Байдена в расширенном составе
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В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что встреча Путина и Байдена в расширенном составе не была разделена на две части, об этом сообщает ТАСС. Саммит продлился около трех с половиной часов, включая перерыв.
Байден покинул виллу Ла Гранж, переговоры закончены. Отмечается, что американский лидер, покидая место встречи, показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден: Отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными
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Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.
«Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», – заявил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Байден также заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер дал высокую оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить», – сказал он. По словам Байдена, они с Путиным обозначили различные области, где два государства могут работать для «достижения взаимных интересов». «Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной», – рассказал президент.
Американский лидер добавил, что теперь у США и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений. При этом он уточнил, что работы для развития отношений предстоит много.
Также Байден после переговоров с Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя.
«Замены... личной встречи между лидерами нет», – поделился Байден.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден признался, что читает почти все про Путина
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Президент США Джо Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что прочитал многое, что писал Путин, и несколько биографий о нем.
«Я ему сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий», – цитирует слова Байдена РИА «Новости».
Ранее Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и Соединенных Штатов. В свою очередь Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника.
Кроме того, лидеры России и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера прошли в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Советский дипломат рассказал об обстановке на встрече Горбачева и Рейгана
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Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе вспомнил, как проходила встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 году.
Орджоникидзе отметил что саммит СССР – США 1985 года также проходил в Женеве, по мнению советского дипломата, Швейцария – удачное место для проведения подобных переговоров, он приветствует такой же выбор для встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Дипломат рассказал, что в плане организации встречи Горбачева и Рейгана по линии МИД сложностей не было. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Горбачев встречался с Рейганом один на один, довольно долго разговаривал. Главы государств – они тоже люди, чувствуют взаимопонимание, какую-то симпатию или антипатию. Почему я считаю невозможным дипломатию в онлайн-формате? Потому что дипломатия делается людьми, в ходе их встречи: как задастся разговор, насколько стороны понимают друг друга, доброжелательны, насколько у них сложились отношения. От этого очень много зависит. Иногда вроде и позиции политически разные, а отношения складываются, а иногда и наоборот», – рассказал Орджоникидзе. Он также добавил, что встреча один на один обеспечивает «более прямой и откровенный разговор».
«Горбачев старался всему миру понравиться, особенно западному, поэтому обстановка была дружески расслабленная. Отношения шли по нарастающей, на улучшение, это и заявлялось неоднократно. Мы сдавали наши позиции, они были счастливы. А теперь не сдаем, они далеко не счастливы», – рассказал дипломат.
Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.