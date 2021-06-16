Эксперт назвал главный итог саммита России и США

Главный результат прошедшей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена – то, что есть диалог, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Как отметил эксперт, «зарницы доверия», о которых упомянул Путин, комментируя перспективы отношений с США после женевского саммита, могут позволить наладить отношения Москвы и Вашингтона.

«Достаточно хорошо сказал об этом российский президент, что есть зарницы. Да, шансы на потепление есть. Для США важно придерживаться какого-то уровня отношений с Россией, это существенный момент для США и их политики. Как внешней, так и внутренней. Я думаю, что есть некоторые осторожные основания предполагать, что между США и РФ отношения, возможно, начнут несколько улучшаться, хотя никаких прорывов здесь ждать не стоит», – цитирует ТАСС Быстрицкого.

Специалист позитивно оценил итоги прошедшего саммита лидеров двух стран. По словам эксперта, выступление Путина носило «генеральный, позитивный» характер. «Очень позитивно, что возвращаются послы [России и США], [прилагаются] усилия по нормализации дипломатических отношений, но самое главное – факт разговора», – он.

Быстрицкий обратил внимание, что никаких больших ожиданий от диалога Путина и Байдена практически не было, однако встреча показала, что стороны наметили пунктиром определенную картину будущего взаимодействия. «Это касается кибербезопасности, разных других вопросов, это существенно. Обе стороны обозначали, что они будут отстаивать свою внутреннюю политику. И нельзя забывать, что у Байдена непростая ситуация внутри страны, это естественно будет сказываться на его внешней политике. Главный результат – то, что есть диалог», – подчеркнул эксперт.

Ранее Путин, говоря о перспективах отношений с США, привел цитату Толстого. «Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал он.

В среду вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Президент России заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника. В свою очередь Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и Соединенных Штатов. Он также признался, что читает почти все про Путина.

Кроме того, лидеры России и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.