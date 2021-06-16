Путин дал характеристику Байдену

Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.

«Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.