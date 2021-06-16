Путин и Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин рассказал, что он и глава США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне, об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Россия – США.

«На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами – и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству, современности ядерных вооружений», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «мы эту ответственность осознаем».

Путин заявил, что они Байденом договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

«Конечно, встает вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», – рассказал Путин. Он добавил, что «коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций, с местом работы и с периодичностью этих встреч».

Ранее сообщалось, что в Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.