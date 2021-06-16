МИД: При обсуждении с США темы заключенных речь об обмене не идет

При обсуждении Россией и США проблемы заключенных речь об обмене не идет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя информацию о том, что Швейцария готова оказать поддержку в вопросе обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.

«Мы не занимаемся обменом заключенными как таковыми. Вообще здесь очень важна терминологическая точность. Мы говорили всегда и продолжаем настаивать на том, что проблема с возможным освобождением наших граждан, которые находятся в США в заключении в ряде случаев по совершено неправосудным приговорам, решениям соответствующих судебных инстанций США, это решение возможно в рамках задействования механизма, который предусмотрен Конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Это не обмен», – сказал Рябков, передает ТАСС.

При этом дипломат заявил, что Москва смогла добиться согласования абсолютно всех интересующих ее вопросов на повестке саммита России – США в Женеве.

Он также выразил надежду, что итогом саммита с США станет сигнал по стратегической стабильности. «Настрой позитивный, рабочий. Каждый знает свой маневр, работа продолжается и до сего момента. Мы все же надеемся, что по итогам саммита, видимо, получится послать некий скоординированный, согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности и продолжению диалога в данной сфере», – отметил замминистра.

Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.