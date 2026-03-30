Песков: В графике Путина два международных телефонных звонка

Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет значимым событием для культурной жизни России, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи на церемонии. Президент отметил, что это событие важно для Дагестана, России в целом и соседних государств Кавказа, сообщается на сайте Кремля.
«Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, я уверен, станет значимым событием для культурной жизни Дагестана, для страны в целом, для наших соседей – государств Кавказа», – сказал Путин
Путин пожелал коллективу театра успехов и поздравил как артистов, так и зрителей с этим событием. Он особо отметил, что театр открывается после масштабной реконструкции. Президент также поздравил всех участников торжества с Международным днем театра, который отмечается 27 марта.
«Я искренне желаю всей вашей труппе, вам, всему творческому коллективу успехов. И еще раз хочу поздравить всех сегодняшних и будущих зрителей, сегодняшних и будущих артистов», – сказал Путин
В ходе выступления глава государства выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и властям республики за поддержку Русского драматического театра в Баку.
«Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра», – подчеркнул президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте после завершения его реконструкции в конце 2025 года. На открытии президент России заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия.