ЕС и США урегулировали 16-летний спор между Airbus и Boeing

США и Евросоюз договорились об урегулировании торгового спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины, сообщила торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай.

По ее словам, США хотели продемонстрировать лидерство среди других демократических стран. «Сегодняшнее объявление, что США и ЕС достигли пятилетнего соглашения по 16-летнему спору Boeing – Airbus, служит этой цели. Это устраняет долгосрочный торговый раздражитель в отношениях США и Европы», – заявила Тай, передает РИА «Новости».

Кроме того, по ее словам, США и ЕС договорились и о совместном противостоянии КНР. «Мы согласились работать вместе, чтобы бросать вызов и противостоять нерыночным действиям Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции», – сказала Тай.

По ее словам, в частности, речь идет о сотрудничестве по инвестициям и трансфертам технологий.

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.