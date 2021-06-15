Китай поставил под угрозу мировую торговлю закрытием одного порта

В мировой контейнерной торговле могут начаться перебои из-за частичного закрытия терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь, пишут СМИ.

Из-за вспышка коронавируса в провинции Гуандун был закрыт порт, грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там все суда вместить не могут, пишет «Коммерсант». Уточняется, что проблемы также возникли из-за таможенных требований. В результате перераспределения грузов в терминалах Шэкоу и Наньша образовались заторы.

Теперь обработка контейнеров проходит до семи дней, а транзитное время увеличено до 15-16 дней. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация повлечет за собой большие потери, чем блокировка Суэцкого канала судном Ever Given.

«Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU (единица учета объема грузов) в сутки, но это продолжалось «всего» шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу», – заявил гендиректор Vespucci Maritime Ларс Йенсен.

Ожидается, что обстановка стабилизируется к концу лета или началу осени, но участники рынка уверены, что ситуация спровоцирует дальнейший рост ставок фрахта.

Напомним, водная артерия Суэцкого канала была заблокировна на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.