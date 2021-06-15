В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по Крыму и «Северному потоку – 2»

Эксперт рассказал о перспективах нового иска «Нафтогаза» к Газпрому

«Угрозы «Нафтогаза» подать иск к Газпрому глупы и не имеют ничего общего с реальными поставками топлива», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на планы главы «Нафтогаза» Юрия Витренко обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии на Украину.

«Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. «Нафтогаз» никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но Газпром не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как пояснил Юшков, говорить о каком-то «ущемлении прав» «Нафтогаза» можно было бы в том случае, если бы украинская компания имела контракт на поставку голубого топлива из среднеазиатских стран, но не могла бы исполнить его из-за отсутствия транзита. «Но «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил он.

Более того, если бы Украине удалось найти объемы для поставок, важную роль играет цена. Подобная сделка была бы невыгодной. «Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешевый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешевым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась. Практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт.

О том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил в интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава «Нафтогаза».

Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ, и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит Юшков.

Эксперт назвал слова Витренко «полным бредом», не имеющим отношения к реальным поставкам газа. «В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Цель одна – удержать кресло главы «Нафтогаза». Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – указал Юшков.

Эксперт утверждает, что руководство «Нафтогаза» обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. «Поэтому, когда встает вопрос об их увольнении, они будут указывать на незавершенные судебные споры с Газпромом и тем самым настаивать, чтобы им разрешали работать дальше», – подытожил Юшков.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал заявления Витренко вымогательством и шантажом. Он также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северный поток – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он. «Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.

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