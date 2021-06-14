Путин заявил о деградации отношений США и России до самой низкой планки

Путин высказался о возможном преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.

«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин.

На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом.

«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.