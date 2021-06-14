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Путин заявил о деградации отношений США и России до самой низкой планки
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Отношения США и России деградировали до самой низкой планки за последние годы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Журналист задал Путину вопрос, не было ли удивительным, что президент США Джо Байден запросил встречу, не выдвигая никаких предварительных условий, передает РИА «Новости».
«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного», – заявил президент.
По его словам, в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе.
Также Путин отметил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы.
«Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы – пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе», – сказал он.
По его словам, Россия готова к совместной работе с США по СНВ. «Есть у нас определенные если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России», – уточнил президент.
При этом глава государства подчеркнул, что жесткая риторика из США в его адрес является проявлением общей американской культуры.
«Вот что касается жесткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть – вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы – глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет», – сказал он.
Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.
Ранее Путин заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна. Также президент отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.
Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
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Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».
Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа
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Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание.
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он.
По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси.
«Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили.
12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.
Санкции США против госдолга России вступили в силу
С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации.
При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.
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Путин высказался о возможном преемнике
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника.
«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.
«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин.
На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом.
«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.
Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций
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Окружной суд по округу Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело, говорится в решении суда.
Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство минфина США. Дерипаска может обжаловать его решение в вышестоящем суде. Дерипаска утверждал, что офис по контролю за иностранными активами американского министерства превысил полномочия. Кроме того, он жаловался, что минфин волюнтаристски отклонил его петицию с требованием отмены санкций. Также сторона россиянина заявила, что ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций под предлогом секретности информации. Дерипаска возражал и против включения в «список олигархов». Суд отверг все претензии бизнесмена, передает РИА «Новости».
Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
Путин рассказал о ситуации с Навальным
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С блогером Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», – сообщил Путин о Навальном, передает РИА «Новости».
Также Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить. Президент подчеркнул, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. «У нас нет такого обычая – кого-либо убивать», – сказал российский президент, передает ТАСС.
Президент отметил, что если человек прикрывается политической деятельностью для решение своих дел, в том числе коммерческих, то должен ответить за это «соответствующим образом».
При этом обвинения в свой адрес в убийствах оппозиционеров российский лидер назвал «словесным несварением». Он подчеркнул, что работа по выявлению тех, кто «идет против закона» в стране будет продолжена.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Байден заявил, что не ищет конфликта с Россией
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Американский лидер Джо Байден заявил, что США не ищет конфликта с Москвой, по его мнению, страны могли бы работать вместе во многих сферах.
«Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам», – сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле, об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы работать вместе в области «стратегических доктрин» и других сфер, например, климата.
Ранее Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Путин прокомментировал учения НАТО у границы с Россией
Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.
Когда главу государства спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин напомнил, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. При этом он указал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, «находится вблизи российской границы», сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» – заявил Путин.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Псаки заявила о 50-летней подготовке Байдена к переговорам с Путиным
Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что для Байдена «эта встреча не про доверие и дружбу», необходимо «разобраться», в каких сферах Россия и США «могут найти точки соприкосновения». «Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным. Псаки отметила, что Байден работал с Путиным раньше. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
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Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией
Президент США Джо Байден не соглашался обмениваться с Россией киберпреступниками, он говорил о привлечении таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если (президент России) Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже несут», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.
На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: «Да, конечно», передает РИА «Новости».
На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
В начале июня Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.
Тогда же супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина.
Захарова указала на одинаковое отношение в Европе к России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опрос граждан 12 стран ЕС, согласно результатам которого и Россию, и США они считают «необходимыми партнерами».
Захарова отметила, что «институты YouGov и Datapraxis опросили граждан 12 стран-членов ЕС как из «старой» Европы, так и из её «новых членов». Выяснилось, что США «для простых европейцев преимущественно, как показывают выборки по ответам, «необходимый партнер», а не «союзник». Также на континенте относятся и к Великобритании – «не сестра она теперь, а просто соседка - необходимый партнер», отметила Захарова. Кроме того, «и Россия тоже, согласно этому же опросу, «необходимый партнер».
«Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как «противника», образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент», – заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Bloomberg считает, что одной из причин такого отношения жителей Европы к США может быть то, что около половины опрошенных жителей Франции, Германии и Испании назвали американскую политическую систему «сломанной».
Вашингтон пригрозил «невидимым» ответом на кибератаки
В ответ на кибератаки США могут предпринять «видимые и невидимые» действия, заявил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан.
В частности, речь идет о кибератаке на SolarWinds. При этом США, как заявил Салливан, видят разницу между ситуацией с SolarWinds и атаками при помощи вирусов-вымогателей. По его словам, Вашингтон не считает, что правительство России несет ответственность за «использованием программ-вымогателей», но Россия должна «бороться с ними». Салливан отказался обсуждать вопрос о том, предпринимали ли США какие-либо «невидимые действия», передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.
Кроме того, жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным
Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».
По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США
Президент России Владимир Путин в интервью NBC назвал «фарсом» обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия якобы стоят за кибератаками в США. Глава государства напомнил, что Москве ни разу не предоставили доказательств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках.
«Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также Путину был задан вопрос: «Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?» «Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно», – ответил президент.
Вместе с тем Путин указал, что Москва обеспокоена кибердеятельностью НАТО. «То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», – заявил Путин.
Также по словам Путина, Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, но Вашингтон отказывался от совместной работы. При этом президент выразил надежду на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью. «Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс (борьбы с киберпреступностью) с нашими американскими партнерами», – сказал он.
Ранее Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.