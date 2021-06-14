Гинцбург назвал причину появления новых штаммов COVID Совет ЕС разрешил привитым свободные поездки внутри Евросоюза 14 июня 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Совет Европейского союза утвердил предложение Еврокомиссии, согласно которому граждане, прошедшие полную вакцинацию, могут свободно совершать поездки в пределах Евросоюза. «Сегодня Совет одобрил рекомендацию, вносящую поправки в рекомендацию о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19. Это обновление отвечает меняющейся эпидемиологической ситуации, текущим кампаниям вакцинации и принятию цифрового сертификата ЕС», – отмечается в нем, передает ТАСС. На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) подтвердила решение Комитета постоянных представителей сообщества об отмене карантинных мер на поездки внутри Евросоюза (ЕС) для граждан сообщества, прошедших полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки. Также Евросоюз расширил список иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.

Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID 12 июня 2021, 18:30

Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror. По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости». Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор. Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии. Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID 12 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина. Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям). Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос). В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин. За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701. Москва указала на негативную тенденцию отношений России с ЕС 12 июня 2021, 06:59

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, отношения России и Евросоюза «находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации», передает РИА «Новости». Чижов привел в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, уже пятую с начала 2021 года, которая, по его словам, содержит «все тот же набор измышлений, но уже с достаточно очевидным прицелом на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу». «То есть готовится общественное мнение, можно сказать, к тому, что эти выборы будут недемократические, нелегитимные и так далее», – отметил он в эфире канала «Россия 24». «Ситуация имеет тенденцию к обострению... несмотря на то, что за все последние годы мы ни одного переговорного трека не закрывали, ни одного шлагбаума не опускали. Мы готовы вести диалог по широкому кругу вопросов, по многим областям, но диалог, естественно, равноправный и взаимоуважительный», – подчеркнул Чижов. При этом дипломат отметил, что возобновление саммитов Россия – Евросоюз теоретически возможно. «Теоретически возможно (возобновление данных саммитов). Я надеюсь, что мы к этому вернемся. То, что это не произойдет не сегодня и не завтра – это, по-моему, тоже очевидно, но это то танго, для которого нужно не двое, а нужны 27 с той стороны (стран ЕС)», – сказал Чижов. Накануне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемы. Ранее в Совфеде указали на серию антироссийских выпадов в резолюции Европарламента. В конце мая Чижов заявлял, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС. Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса 11 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости». Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал. За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд 11 июня 2021, 15:30

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Текст: Елизавета Булкина

Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild. В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости». Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он. По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости. «Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС. Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз. Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России 12 июня 2021, 16:45 Текст: Вера Басилая

Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона. «По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости». Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. «Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы. Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках 13 июня 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

За нарушение действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок москвичам грозит штраф до 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. «За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», – цитирует его ТАСС. Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В Китае у летучих мышей обнаружили новые коронавирусы 12 июня 2021, 15:12

Фото: Franz Christoph Robiller/

imagebroker/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Cell. Специалисты из Китайской академии наук и Шаньдунского университета собрали образцы слюны и продуктов жизнедеятельности у небольших летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. «В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», – говорится в отчете, сообщает CNN. Отмечается, что один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в шипованном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам. Как отметили ученые, вирусы, тесно связанные с геномом, который стал причиной пандемии COVID-19, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто. По словам ученых, данное исследование подчеркивает, что летучие мыши являются хорошо известными природный резервуарами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и коронавирусов. «Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», – добавили специалисты. Напомним, в начале февраля эксперты ВОЗ обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении коронавируса либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином. В Германии предложили «перезапустить» отношения с Россией 14 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила на рассмотрение бундестага резолюцию, в которой предложила «перезапустить» отношения Москвы и Берлина. Как отмечается в тексте, российско-германские отношения имеют высокое значение как в вопросе обеспечения безопасности стран-членов ЕС, так и в вопросе поддержания стабильности в Европе в целом. Например, такие темы, как контроль над вооружениями, тематика разоружения, климатическая повестка, могут обсуждаться только при участии России, говорится в документе, передает RT. При этом, считают немецкие парламентарии, отношения Москвы и Берлина прежде всего «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ». «Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», – уточняется в проекте резолюции. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Москва вынуждена укреплять сотрудничество с Пекином, в том числе в экономической, военной и космической областях, пишут немецкие депутаты. Они также напоминают о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что «отношения России с ЕС разрушены». Такие слова, по мнению представителей бундестага, следует рассматривать как «ещё один чёткий сигнал из Москвы о серьезности ситуации». В связи с этим члены фракции считают, что Германия должна активно усиливать диалог с Россией. В частности, в АдГ предлагают «немедленно создать межведомственную рабочую группу» для выработки устойчивой стратегии сотрудничества с Россией, «настойчиво добиваться» возобновления работы Совета Россия – НАТО, больше не соглашаться в Европейском совете с предложениями продлить санкции против России и отказаться от идеи отключения Москвы от международной платёжной системы SWIFT. Ранее бундестаг в ходе голосования отклонил проект партии зеленых о пересмотре политики по отношению к России и об отказе от строительства «Северного потока – 2». Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60% 12 июня 2021, 15:48 Текст: Ксения Панькова

Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле. В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС. «Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства. Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701 Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса 12 июня 2021, 11:48

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701, Санкт-Петербурге – 889, Московской области – 867. Всего в стране выявлено 5 193 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 792 169 человек, из них 9986 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 126 073 человека. Таким образом, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 – это максимум с 6 мая 2020 года, передает ТАСС. В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы – в Самарской области, где он остался на уровне 0,88. В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг одного, в Санкт-Петербурге он равен 1,01; в Иркутской области – 1,02; в Подмосковье – 1,06; в Воронежской области – 1,07; в Нижегородской – 1,08. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12 (для региона это максимум с 23 октября прошлого года), в Свердловской области – до 1,14 (максимум с 21 октября). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 505. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1005. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID 12 июня 2021, 16:27 Текст: Ксения Панькова

Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается. «Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Словакия отказалась покупать новые партии «Спутника V» 12 июня 2021, 01:33

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок в интервью французскому телеканалу France 24. «Мы не планируем новые закупки «Спутника V», – передает ТАСС текст заявления политика со ссылкой на TASR. При этом Корчок выступил с утверждением, что среди жителей республики проявился якобы не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом. Одновременно глава МИД Словакии признал, что жители республики теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. «Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]», – сказал Корчок. Напомним, в понедельник в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С 1 июня в республике открылась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса. 26 мая власти Словакии одобрили применение «Спутника V» в республике. В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немерюк рассказал о работе кафе в московских парках в «длинные выходные» 12 июня 2021, 18:45 Текст: Ксения Панькова

Предприятия общепита и торговли смогут работать в московских парках 13–20 июня при соблюдении антикоронавирусных мер, этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. «Кафе, рестораны, летние веранды и объекты нестационарной торговли в парках могут продолжать работать 13–20 июня при строгом соблюдении антикоронавирусных мер», – цитирует ТАСС Немерюка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В Госдуме назвали неприемлемыми требования резолюции Европарламента по России 11 июня 2021, 19:25 Текст: Вера Басилая

Прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемы, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми», – приводятся слова Пискарева в Telegram – канале комиссии. По его словам, враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. «Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан», – заявил сенатор. Глава Комиссии Госдумы также отметил, что «своей вчерашней резолюцией по России Европарламент фактически одобрил демонстративные отказы американского ресурса «Радио Свобода*» (признана в России СМИ-иноагентом) соблюдать российское законодательство». «Вместо защиты интересов простых европейцев, надеющихся, как и россияне, на продолжение взаимовыгодных отношений, Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России», – подчеркнул Василий Пискарев. Ранее в Совфеде указали на серию антироссийских выпадов в резолюции Европарламента. 10 июня Европарламент принял резолюцию по включению трех немецких НПО в список нежелательных организаций и задержанию Андрея Пивоварова. В комиссии Совфеда подчеркнули, что резолюция представляет собой серию антироссийских выпадов и фактически служит развернутой программой по организации попыток вмешательства во внутренние дела России. ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От России ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов.