Кто не пускает «Спутник V» в Европу

Российской внешней разведке стало известно – регистрация в ЕС российской вакцины от COVID-19 тормозится из-за давления на Европейское лекарственное агентство из высоких кабинетов брюссельской бюрократии. При этом власти ЕС предлагают разрешить въезд только тем, кто привит одобренными европейским регулятором вакцинами. Не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами?

Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.

«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет, – отметил руководитель СВР. – Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами... Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально».

Ранее европейские власти пытались дискредитировать российскую вакцину в глазах европейцев. Так, в марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 объявил, что Евросоюзу абсолютно не нужен «Спутник V». Позже тот же еврочиновник говорил о том, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Эти голословные обвинения вынудили производителей «Спутника V» направить в адрес Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.

Сейчас, одновременно с затягиванием регистрации российской вакцины в своих странах, руководство Евросоюза сеет опасения среди уже привитых туристов, что их могут не пустить в ЕС. В среду источники в руководящих органах ЕС сообщили о том, что страны Евросоюза согласятся разрешить въезд на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. При этом Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд только туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными агентством ЕМА – а в их перечень «Спутник V» и другие российские вакцины не входят.

«Так работает международное фармацевтическое лобби и так оно командует европейскими чиновниками. Они марионетки.

Но этим чиновникам евросоюзовским надо сказать, что на их совести сотни жизней. Если бы они зарегистрировали нашу вакцину, то гораздо больше было бы привито населения. Каждый привитый человек – это спасенная жизнь», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Парламентарий подчеркнул, что гораздо адекватнее выглядят действия властей в тех 60 странах мира, где «Спутник V» уже зарегистрирован. «Индия, где сейчас самая сложная ситуация с точки зрения эпидемиологического процесса, наладила производство нашей вакцины, хотя также затягивала с этим. Европейцы же лишь делают хуже самим себе», – отметил Онищенко.

Людей из «высоких кабинетов», которые препятствуют регистрации «Спутника V», можно разделить на две категории, полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, в первую очередь это те «фармацевтические европейские компании, которые претендуют на рынок, измеряемый миллиардами евро», и политики, которые лоббируют интересы Big Pharma на уровне брюссельского руководства.

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Ко второй группе Ткаченко причислил русофобских политиков, «которые знают, что у Европы есть ресурсы мягкой силы». «Возможность лишить Россию европейского рынка – это инструмент экономического принуждения или мягкой силы, которая есть в Евросоюзе, но нет у России. В этом смысле мы можем пожалеть, но ничего сделать не можем. Это суверенное право европейцев», – пояснил политолог.

Ткаченко, впрочем, не разделяет опасений о том, что если российская вакцина не будет одобрена Евросоюзом, то въезжающим в страны ЕС россиянам придется делать прививку зарубежной вакциной (даже в случае наличия вакцинации «Спутником V»): «Необходимо будет делать тест, показывающий число антител, и с этими тестами въезжать. Требования прохождения только зарегистрированных в ЕС вакцин нет. Европейцы пустят россиян в Европу, им нужны наши деньги, наши туристы и бизнесмены».

Нельзя сказать, что руководство ЕС специально тормозит процесс признания «Спутника V» (регистрация фармпрепаратов – это длительный процесс), но оно явно не стремится его ускорить, полагает политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Безусловно, «Спутник V» будет зарегистрирован в Евросоюзе, – считает собеседник, – Но произойдет это тогда, когда ЕС закроет свои потребности другими вакцинами. Это позволит им потом заявить, что российский препарат не нужен был им совсем. Фармакологические руководители Европейского союза откровенно говорят, что к середине лета «Спутник V» им будет не нужен».

Опасения, что въезжающим придется делать две прививки – российскую и иностранную, если нашу вакцину не одобрят в ЕС, политолог назвал безосновательными. «В вакцинном паспорте, который обсуждается в ЕС, говорится о том, что будут пускать либо привитых, либо с тестом на антитела, либо с отрицательным ПЦР-тестом. Таким образом, будут пускать в том числе невакцинированных», – пояснил Кузнецов.

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