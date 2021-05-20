Кто не пускает «Спутник V» в Европу

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НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США

20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия»

Советский ученый Лев Нахгальцев – один из тех, кто занимался таинственными разработками нелетального оружия niiis.nnov.ru
Наконец-то стало понятно, почему США подозревают именно Россию в проведении серии атак «энергетическим оружием» на американских разведчиков и дипломатов. Американские спецслужбы обладают информацией о разработках подобного оружия еще в СССР. О каких именно разработках идет речь и почему ЦРУ стоило бы посмотреть совсем в другую сторону? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Курсовые и дипломы как национальное бедствие

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки. Подробности...
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США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам. Подробности...

Как заселить Сибирь

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Людей в Сибири, естественно, не хватает. Это заметнее, если смотреть из Красноярска. Про Красноярский край у нас издавна говорят, что он равняется четырем Франциям, даже пьеса была такая. Но это не очень содержательное сравнение. Подробности...
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Найти управу на самокаты

В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США
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    Кто не пускает «Спутник V» в Европу

    «Спутник V» прошел регистрацию в 60 странах мира    20 мая 2021, 11:50
    Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Резчиков

    Российской внешней разведке стало известно – регистрация в ЕС российской вакцины от COVID-19 тормозится из-за давления на Европейское лекарственное агентство из высоких кабинетов брюссельской бюрократии. При этом власти ЕС предлагают разрешить въезд только тем, кто привит одобренными европейским регулятором вакцинами. Не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами?

    Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.  

    «Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет, – отметил руководитель СВР. – Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами... Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально».

    Ранее европейские власти пытались дискредитировать российскую вакцину в глазах европейцев. Так, в марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 объявил, что Евросоюзу абсолютно не нужен «Спутник V». Позже тот же еврочиновник говорил о том, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Эти голословные обвинения вынудили производителей «Спутника V» направить в адрес Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.

    Сейчас, одновременно с затягиванием регистрации российской вакцины в своих странах, руководство Евросоюза сеет опасения среди уже привитых туристов, что их могут не пустить в ЕС. В среду источники в руководящих органах ЕС сообщили о том, что страны Евросоюза согласятся разрешить въезд на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. При этом Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд только туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными агентством ЕМА – а в их перечень «Спутник V» и другие российские вакцины не входят.

    «Так работает международное фармацевтическое лобби и так оно командует европейскими чиновниками. Они марионетки.

    Но этим чиновникам евросоюзовским надо сказать, что на их совести сотни жизней. Если бы они зарегистрировали нашу вакцину, то гораздо больше было бы привито населения. Каждый привитый человек – это спасенная жизнь», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

    Парламентарий подчеркнул, что гораздо адекватнее выглядят действия властей в тех 60 странах мира, где «Спутник V» уже зарегистрирован. «Индия, где сейчас самая сложная ситуация с точки зрения эпидемиологического процесса, наладила производство нашей вакцины, хотя также затягивала с этим. Европейцы же лишь делают хуже самим себе», – отметил Онищенко.

    Людей из «высоких кабинетов», которые препятствуют регистрации «Спутника V», можно разделить на две категории, полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, в первую очередь это те «фармацевтические европейские компании, которые претендуют на рынок, измеряемый миллиардами евро», и политики, которые лоббируют интересы Big Pharma на уровне брюссельского руководства.

    Ко второй группе Ткаченко причислил русофобских политиков, «которые знают, что у Европы есть ресурсы мягкой силы». «Возможность лишить Россию европейского рынка – это инструмент экономического принуждения или мягкой силы, которая есть в Евросоюзе, но нет у России. В этом смысле мы можем пожалеть, но ничего сделать не можем. Это суверенное право европейцев», – пояснил политолог.

    Ткаченко, впрочем, не разделяет опасений о том, что если российская вакцина не будет одобрена Евросоюзом, то въезжающим в страны ЕС россиянам придется делать прививку зарубежной вакциной (даже в случае наличия вакцинации «Спутником V»): «Необходимо будет делать тест, показывающий число антител, и с этими тестами въезжать. Требования прохождения только зарегистрированных в ЕС вакцин нет. Европейцы пустят россиян в Европу, им нужны наши деньги, наши туристы и бизнесмены». 

    Нельзя сказать, что руководство ЕС специально тормозит процесс признания «Спутника V» (регистрация фармпрепаратов – это длительный процесс), но оно явно не стремится его ускорить, полагает политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

    «Безусловно, «Спутник V» будет зарегистрирован в Евросоюзе, – считает собеседник, – Но произойдет это тогда, когда ЕС закроет свои потребности другими вакцинами. Это позволит им потом заявить, что российский препарат не нужен был им совсем. Фармакологические руководители Европейского союза откровенно говорят, что к середине лета «Спутник V» им будет не нужен».

    Опасения, что въезжающим придется делать две прививки – российскую и иностранную, если нашу вакцину не одобрят в ЕС, политолог назвал безосновательными. «В вакцинном паспорте, который обсуждается в ЕС, говорится о том, что будут пускать либо привитых, либо с тестом на антитела, либо с отрицательным ПЦР-тестом. Таким образом, будут пускать в том числе невакцинированных», – пояснил Кузнецов.

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