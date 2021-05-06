Запад втянул конгресс вирусологов в мировую войну вакцин

«Всемирный конгресс вакцин» назвал лучший препарат для прививок от COVID-19. И это не эффективный и безопасный российский «Спутник V», а препарат американской фирмы Moderna. Американская вакцина получила награду за свою инновационность, но это решение вызывает массу вопросов, говорят специалисты. Так почему, имеющая, по сообщениям СМИ, побочные эффекты вакцина, признана самой совершенной?

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заметил Владимир Путин в четверг на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая руководит оперативным штабом по борьбе с COVID. Президент подчеркнул – отечественные вакцины (в том числе, зарегистрированный в тот же день «Спутник Лайт») основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. При этом разработки «весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – подчеркнул глава государства.

Президент также прокомментировал сообщения о том, что форум «Всемирный конгресс вакцин – 2021» признал разработку американской компании Moderna лучшим препаратом для прививок от коронавируса. «Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно, – цитирует ТАСС главу государства. – Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный».

Как отметил Путин, будет ли это так на самом деле, станет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».

Прошедший в среду форум «Всемирный конгресс вакцин – 2021», признав вакцину Moderna лучшей в мире, дал конкурентам из Pfizer и BioNTech лишь «весьма высокую оценку». Российская вакцина «Спутник V» попала в шорт-лист номинации, вместе с препаратом разработанном британско-шведской компанией AstraZeneca. Как указывает «Известия», на сайте «Всемирного конгресса вакцин – 2021» не уточняются параметры, по которым отбирались финалисты и победитель.

Один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, поскольку российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости». Предвзятым и политизированным назвали решение конгресса и разработчики «Спутника V» из московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от (препарата, разработанного) AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», – прокомментировал решение форума директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый, в частности, напомнил, что «Конгресс вакцин» проводится под эгидой США (в этом году в онлайн-режиме, но до пандемии форум собирался в Вашингтоне). В комментарии НТВ профессор Гинцбург назвал решение присудить первое место «Модерне» политико-экономическим решением с ценой вопроса в 100 млрд долларов.

По мнению бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, «Всемирный конгресс вакцин – 2021» оценил в первую очередь технологическую новизну разработки американской компании Moderna. «Технологии, на основе которой была разработана российская вакцина «Спутник V», уже три десятка лет. Американская компания Moderna построила свою вакцину на более современной технологической основе», – указал Онищенко.





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При создании американского препарата действительно была использована инновационная технология, отметил вирусолог Анатолий Альштейн. Он пояснил – российская вакцина «Спутник V» относится к разряду векторных вакцин, которые создаются по технологии, давно опробованной в мировой, в том числе российской, медицине. В вектор (т.е. в обезвреженный вирус, в случае «Спутника V» – это аденовирус) включен фрагмент генома коронавируса, при вакцинации этим «выключенным» модифицированным вирусом вырабатываются антитела. Помимо «Спутника V», к векторным препаратам от ковида относятся, в частности, вакцина от Johnson&Johnson и китайский препарат CanSino.

«Американская Moderna и американо-германская Pfizer/BioNTech – это вакцины иного типа, на основе информационной РНК», – пояснил Альштейн. Принцип действия другой – препарат содержит матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) коронавируса, которая стимулирует выработку антител. «Такие вакцины ранее широко не применялись ни в ветеринарии, ни в медицине, – указал Альштейн. – Это новая технология, в отличие от векторных вакцин. Перед созданием вакцин были сделаны важные научные открытия, которые позволили создать такие стабильные, достаточно легко производимые и эффективные препараты. Это большое достижение».

Но с другой стороны, указал собеседник, утверждать, что Moderna или какая-либо другая вакцина «лучшая в мире», явно преждевременно. Во всяком случае, до выработки где-либо коллективного иммунитета. Так, у традиционного векторного препарата, подобного «Спутник V», есть очевидные преимущества – это отработанные технологии и возможность выпуска миллионами доз. «Вакцина «Спутник V» прошла три необходимые фазы испытаний, показала себя эффективной», – напомнил Альштейн. Но о превосходстве какой-либо вакцины сейчас говорить рано, подчеркнул специалист. «В решениях, подобных тем, что принял «Всемирный конгресс вакцин – 2021», могут присутствовать не только научные мотивы», – предположил собеседник.

Здесь имеет место проявление политической и экономической конкуренции, уверен профессор Александр Бутенко, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского. «Согласен с профессором Гинцбургом, в том, что

это решение – сугубо политическое, а не продиктованное интересами науки или медицинской практики», –

сказал Бутенко газете ВЗГЛЯД. Собеседник указал на то, что и Гинцбург и другие эксперты напомнили о побочных эффектах при применении вакцины-победительницы.

Действительно, в начале марта в США врачи зафиксировали отсроченный побочный эффект у препарата Moderna. У ряда пациентов вакцина вызвала кожные высыпания и воспаления более чем через десять дней после первой прививки. В начале апреля был зафиксирован факт заболевания COVID-19 у жительницы Нью-Йорка через месяц после вакцинации этим препаратом. В середине месяца в литовской Клайпеде 78-летний мужчина скончался сразу после второй дозы вакцины Moderna. Как сообщила главный врач поликлиники, смерть пожилого человека, по предварительным данным, не связана с вакциной, но будет расследована более подробно.

Не блестяще обстоит дело и у при применении препаратов Pfizer/BioNTech. В начале марта сообщалось о 41 летальном случае при вакцинации препаратом Pfizer в Австрии. В австралийском штате Квинсленд в конце апреля был госпитализирован пациент с тромбами через три дня после прививки. По состоянию на 26 апреля, около 5 млн жителей США заявили об отказе от второго этапа вакцинации препаратами Moderna или Pfizer.

С другой стороны, эффективность «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян - это выше, чем данные, ранее опубликованные медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили в середине апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Идет борьба за обладание рынками сбыта вакцины.

Политическая составляющая понятна, учитывая нынешнее состояние международных отношений. Поэтому нужно присуждение первенства рассматривать в первую очередь с данной точки, а не с точки зрения качества вакцины», – отметил профессор Бутенко. По его мнению, есть вопросы и к чистоте коллегиального голосования на конгрессе.

В решении «Всемирного конгресса вакцин» в первую очередь просматривается корпоративный интерес, полагает политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «С помощью такого пиара инвесторы Moderna пытаются еще больше надуть курс их акций, – считает собеседник. – Это пример абсолютно нерыночных методов конкуренции, которые американские компании применяют против европейских, куда в том числе входит и наша вакцина «Спутник V».

В планах американских инвесторов – подмять под себя весь премиальный рынок, полагает Кузнецов. «Поэтому они хотят показать, что РНК-вакцины, в том числе Moderna, – для богатых и приличных людей, а для всех остальных – бедноты, стран третьего мира, Африки, Латинской Америки, Индии – векторные. Игры со смертностью – это тоже инструмент конкурентной борьбы производителей вакцин», – отметил эксперт.

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