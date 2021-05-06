Путин объяснил порядок открытия границ Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса 6 мая 2021, 18:45 Текст: Евгения Шестак

Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19. «Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента. По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями». В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости». Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%. «На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax. «Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса. «Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра. «Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург. Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.

Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова 6 мая 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Центр Чумакова сообщил об эффективности вакцины от полиомиелита против COVID-19 6 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание COVID-19, сообщил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Ученые уже предполагали, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом – однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Это предположение проверили и по отношению к коронавирусу. Ишмухаметов сообщил, что около 60 добровольцев получили «живую вакцину от полиомиелита». В результате наблюдалось «резкое снижение заболеваемости в данной группе». «Этот вопрос мы доказали», – сказал он, добавив, что вакцинирование от полиомиелита ученые центра Чумакова «оставили пока в стороне как, скажем так, «скоропомощностной» вариант, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1». Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (сейчас – центр Чумакова) разработал первую в мире технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита в 1950-х годах. В 1960-х годах в СССР стартовала широкомасштабная иммунизация. 20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса. Она была разработана Центром Чумакова и получила название «КовиВак». Платформа, на которой создан «КовиВак», по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, уже проверена. «Это цельновирионная вакцина, «убитая», такое слово принято в биотехнологии. Вирус выращен в культуре ткани, инактивирован и очищен. (Вакцина) содержит все абсолютно компоненты вируса, поэтому ответ сильный, приближающийся к живой вакцине, но без возможных вредных побочных эффектов, характерных для аттенуированных вакцин, содержащих живые ослабленные бактерии или вирусы», – добавил Жемчугов. Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина 6 мая 2021, 07:58 Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи». Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, Россия «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС. В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон. Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России 6 мая 2021, 15:04

Фото: Российский фонд прямых инвестиций/

РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) «Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС. Президент России Владимир Путин в ходе в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой попросил предоставить ему доклад о регистрации препарата. «Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник лайт», – сказал глава государства. По словам Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет. «По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр. Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата. Украинец через суд потребовал обеспечить доступ к вакцине «Спутник V» 5 мая 2021, 19:32 Текст: Евгения Шестак

Житель Харькова подал судебный иск с требованием обеспечить украинцам возможность вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК). «Зарегистрирован иск от жителя Харькова к минздраву Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать Минздрав <...> принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», – сообщается на сайте суда. Кроме того, еще одним требованием истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий главы минздрава Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. ВТО призвала Россию и Китай увеличить поставки вакцин в другие страны 6 мая 2021, 05:50 Текст: Антон Антонов

Государствам, которые разрабатывают вакцины от коронавируса, следует изучить возможность увеличить поставки в другие страны, заявила гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Она считает, что «такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Куба, которые разрабатывают вакцины или уже делятся своими вакцинами с другими, должны изучить способы увеличения поставок», передает РИА «Новости». Оконджо-Ивеала заявила о необходимости «увеличить объем вакцин в мире». Она также отметила, что «те, кому необходимо получить разрешение ВОЗ на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать». Гендиректор ВТО призвала мобилизовать для производства вакцин уже существующие мощности, которые есть, например, в Индии, Пакистане, Индонезии и Бангладеш. Напомним, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин и создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств. Разработчики «Спутника V» попросили ЕК прекратить предвзятые заявления о нем 6 мая 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата, сообщили в аппарате Бретона. «Мы подтверждаем получение письма», – передает заявление представителя аппарата ТАСС. 20 апреля производители «Спутника V» обратились к Бретону с просьбой прекратить «вводить общественность в заблуждение предвзятыми заявлениями против российской вакцины». Разработчики подчеркнули, что вакцина может быть доставлена в ЕС «в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а не к концу 2021 года», как утверждали в ЕК. «Мы отправили вам письмо, чтобы вы прекратили вводящие в заблуждение комментарии», – заявляли создатели препарата. Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором. В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС. В Индии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса 6 мая 2021, 08:47 Текст: Елизавета Булкина

За сутки в Индии выявили 412 тыс. 262 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся за все время эпидемии составило 21 млн 077 тыс. 410. Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, за сутки выросло на 3 тыс. 980. Предыдущий антирекорд был установлен 1 мая, тогда в Индии было зафиксировано 401 тыс. 993, передает ТАСС. Также за минувшие стуки был установлен антирекорд по числу летальных исходов. Предыдущий был зафиксирован накануне и составлял 3 тыс. 780 Общее число умерших достигло 230 тыс. 168. Ранее в среду высокий суд Аллахабада в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах. Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии 5 мая 2021, 21:02 Текст: Евгения Шестак

В конце прошлого года правительство выделило на поддержку киноотрасли 4,2 млрд рублей, субсидии распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями, заявил бывший заместитель министра культуры Максим Ксензов. В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла. «Хотя Голливуд отодвигал премьеры, остаточно вышли в прокат российские фильмы, плюс опасения, что зрители будут смотреть кино дома онлайн, оказались преувеличенными», – цитирует «Коммерсант» эксперта. По его оценке, сейчас посещаемость и кассовые сборы составляют примерно 80% от доковидных. «И хотя зрителей меньше, растет средняя цена билета, что подгоняет доходы. Если ничего экстраординарного не случится, на этом уровне мы год и закончим», – отметил Березин. «По результатам первого квартала мы на 20% отстаем от 2019 года. Рассчитываем сравняться с допандемийным уровнем, но это будет зависеть от выхода и переносов западных релизов и ограничительных мер в связи с пандемией», – отметил директор по маркетингу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов. По оценкам сети, отток в онлайн-кинотеатры в 2020 году составлял около 20% в связи с пятимесячным карантином в офлайне, но уже в январе-марте опустился до 3-5%. По данным Фонда кино, в 2019 году кассовые сборы в России составили 55,4 млрд рублей, а в 2020 году – упали на 59%, до 22,8 млрд рублей. В июле 2020 года правительство в рамках продвижения экспорта российского кино, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов утвердило правила распределения субсидий на поддержку таких проектов. Напомним, ранее Счетная палата России указала на недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа. В России выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса 6 мая 2021, 11:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 7639 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2114, Санкт-Петербурге – 715, Московской области – 600. Всего в стране выявлено 4 855 128 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 472 338 человек, из них 7788 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 351 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 112 246 человек. Накануне, 5 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7975. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 336. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роспотребнадзор дал советы по выбору эффективного антисептика 6 мая 2021, 09:11 Текст: Елизавета Булкина

При выборе кожного антисептика необходимо обратить внимание на наличие государственной регистрации, состав и концентрацию активных веществ, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, каждое средство тестируется на эффективность и безопасность. «Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого, на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как именно его нужно применять. Работает ли оно против вирусов и бактерий, например, то есть, обладает ли так называемым широким антимикробным действием. Формулировка, например, может быть такой: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Это значит, средство как раз то, что нам нужно в период пандемии. Если в инструкции фигурируют только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. При этом, если на упаковке написано, что антисептик «убивает вирус SARS-CoV-2», то это ни что иное как обычный маркетинговый ход. «Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Если таких данных нет, то это просто уловка для повышения продаж», – объяснили в ведомстве. Также эксперты призывают обратить внимание на состав средства. «Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта – не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была «по массе», – говорится в сообщении. При этом в состав антисептика могут входить и ухаживающие за кожей компоненты, например, глицерин. Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать информацией на упаковке о том, сколько какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на –альдегид. Эксперты призывают обращать внимание на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. «Помните, что, если вы работаете в основном из дома и не часто выходите на улицу, нет необходимости в постоянной обработке рук, тем более спиртовыми средствами. В случае, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно», – отметили в Роспотребнадзоре. «Помните, что все, что обозначено как косметическое средство, – это все-таки косметика. Определенный антисептический эффект она может иметь, но, если не зарегистрирована как антисептик, то и рассчитывать, что она защитит вас от вирусов и бактерий, не стоит», – подчеркнули в ведомстве. Ранее ученые Национальной больницы Сингапура заявили, что антисептические средства на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина могут снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Лавров заявил о возможной поставке Армении 1 млн доз «Спутника V» 6 мая 2021, 11:13 Текст: Елизавета Булкина

Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном. «С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины «Спутник V». Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия – 15 тыс. доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление 1 млн доз», – передает слова Лаврова ТАСС. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V» и AstraZeneca. Также в республику доставили 100 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тыс. человек. В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса «Спутником V» 6 мая 2021, 14:11 Текст: Елизавета Булкина

Вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила пресс-служба минздрава ПМР. «Прививки делают в Тирасполе (1 и 3 поликлиниках) и центральной поликлинике Бендер. Сначала – осмотр врача, затем – вакцинация. Сегодня планируют привить около 600 человек», – передает сообщение ведомства ТАСС. В Приднестровье ранее проводилась вакцинация препаратами AstraZeneca (привиты первой дозой 2079 человек) и Pfizer (привиты двумя дозами вакцины 900 человек). В конце апреля в республику поступила 31 тыс. доз «Спутника V». В первую очередь будут привито около 140 тыс. пенсионеров. Глава ПМР Вадим Красносельский ранее отметил, что ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом «Спутник V» ожидаем. «Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно. Необходимо соблюсти этапность», – сказал он. По данным оперативного штаба Приднестровья, сейчас в республике лечатся от коронавируса 1655 человек. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 47 953 человек, скончались 1134 жителя ПМР. В январе президент Молдавии страны Майя Санду заявила, что власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V». Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае 6 мая 2021, 17:25 Текст: Евгения Шестак

Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает ТАСС. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились. «В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы. «Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – заявил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время. Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.