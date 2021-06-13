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В Сети высмеяли изображение Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time
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Пользователи соцсети Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается российский лидер Владимир Путин. Некоторые сочли, что Байдену прикрыли глаза очками, чтобы «скрыть испуганный взгляд».
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«Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», – считает Oubai Shahbandar, передает РИА «Новости».
«Он в солнцезащитных очках, потому что спит», – сыронизировал Josias Teofiofo.
«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», – написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это «какая-то альтернативная Вселенная». «Увы, никакая аэрография и никакая фильтры не смогут скрыть разрушения», – констатировал он.
«Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз – до сих пор образ крутого парня. Срамота», – возмутился mansplainer383.
«Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика», – подытожили пользователи.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».
«У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня говорили прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».
Говоря о «Северном потоке – 2», Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она.
Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.
«Президент России знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».
«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.
«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.
«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.
«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.
«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.
«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.
«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.
Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном»
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины, заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По словам эксперта, в Киеве очень тревожатся из-за того, чем может завершиться встреча лидеров России и США в Женеве, передает РИА «Новости».
«В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», – отметил Бондаренко в статье для издания «Главред».
Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.
По мнению Бондаренко, в случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению Минских соглашений.
По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. «Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», – подчеркнул он.
При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США», осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции.
«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», – заключил эксперт.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Байден собрался послать России в Женеве «жесткие сигналы»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве намерен послать России «довольно жесткие сигналы».
«Я думаю, что президент Байден даст довольно жесткие сигналы. Я в полной мере одобряю такой подход», – приводит мнение Джонсона ТАСС.
«Я сделал так же, когда в последний раз видел господина Путина. Я сказал, что не будет нормализации отношений между <…> Россией и Соединенным Королевством, пока Россия не изменит свое поведение», – заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Думаю, что президент Байден заявит то же самое», – добавил британский премьер. Он отказался уточнить, какой исход встречи лидеров России и США будет считать успешным.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Трамп попросил Байдена не уснуть на встрече с Путиным
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Экс-президент США Дональд Трамп, обращаясь к нынешнему лидеру страны Джо Байдену, выразил надежду на то, что Байден не уснет на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Трамп заявил, что у него самого «в качестве президента была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России». По словам Трампа, «несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», передает РИА «Новости».
Трамп раскритиковал проигравшую ему на выборах Хиллари Клинтон, а также Демократическую партию США. Экс-президент обвинил их в том, что из-за «созданной и проплаченной» ими «фальшивой России, России-обманки», «США оказались в ущербном положении», хотя, как утверждает сам Трампа, ему это положение удалось преодолеть.
Трамп пожелал «удачи Байдену в общении с президентом Путиным». «Не засыпай во время встречи и передай ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания», – заявил Трамп.
Напомним, когда Байден решил вступить в президентскую гонку, Трамп посмеялся над ним и назвал «сонным Джо». Встреча президентов России и США должна состояться в Женеве 16 июня.
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Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
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Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».
Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства, говоря о проблеме киберпреступности.
Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байдена раскритиковали за «нецензурную» оговорку о британских ВВС
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Глава американского государства Джо Байден, выступая перед американскими военными на базе Милденхолл в английском графстве Саффолк, неправильно произнес аббревиатуру RAF – Royal Air Force (Королевские ВВС Великобритании), сообщают британские СМИ.
Вместо «RAF» Байден сказал «RFA». Daily Express назвала его ошибку «грубой», «серьезной и постыдной оплошностью». Издание полагает, что первая зарубежная поездка Байдена как президента США началась с «непростительного старта», передает ТАСС.
Daily Mail напомнила, что Байден «известен тем, что во время выступлений или ответов на вопросы допускает ошибки, путается или даже отвлекается». Издание не исключает, что очередная «оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена». При этом Daily Mail указывает, что перед выступлением и «досадной оплошностью» супруга президента США Джилл Байден предостерегла его: «Джо, будь внимательнее!».
Произнесенное Байденом «RFA» может в зависимости от контекста переводиться как аббревиатура вспомогательного Королевского флота или обозначать акроним нецензурного выражения, передает РИА «Новости».
В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом
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Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
По его словам, в преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. «Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», – сказал президент в программе на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, это проявление «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», – подчеркнул Путин.
Также глава государства рассказал, что на саммите Россия США планируется восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.
Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики. «Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – сказал Путин.
Как подчеркнул глава государства, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики. «Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» – отметил Путин.
Президент также сообщил, хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой ситуации в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США. «Хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение», – отметил он.
Кроме того, Путин назвал «проявлением профессионализма» новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Новая администрация во главе с президентом (Джо) Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом... Со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно», – сказал президент.
Российский лидер отметил, что это было сделано «не с кондачка», а на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран. «Это решение профессиональное», – подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Песков рассказал об отдельной пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден после встречи с российским коллегой планирует провести отдельную пресс-конференцию, видимо, это обычная практика американского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин после завершения переговоров тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
Ранее в Белом доме сообщили, что после встречи с Путиным в Женеве Байден проведет пресс-конференцию один.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден решил провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
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После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, заявил представитель Белого дома.
По словам представителя Белого дома, конференция в таком формате будет «наиболее подходящей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации сообщал, что президенты не намерены проводить совместную пресс-конференцию по итогам предстоящего саммита.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Швейцария пригласила в Женеву глав двух великих держав
Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве и твердо убеждена, что диалог между двумя великими державами необходим для решения двусторонних и глобальных проблем, заявил швейцарский президент Ги Пармелен.
«Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня. У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву», – сказал Ги Пармелен в интервью ТАСС.
По словам политика, «Швейцария рада вновь стать площадкой для встречи на столь высоком уровне и ощущать доверие обеих сторон».
Ги Пармелен подчеркнул, что Берн «поддерживает добрые отношения с обеими странами на протяжении многих лет и проводит открытую и транспарентную политику диалога». «Швейцария убеждена в том, что конструктивный диалог между двумя великими державами необходим и очень полезен для решения межгосударственных и глобальных проблем», – констатировал политик.
Отвечая на вопрос о том, все ли уже готово к российско-американскому саммиту, он сказал: «Подготовка ведется в тесном контакте с российской и американской делегациями. Мы будем готовы».
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Белый дом подтвердил визит Меркель в Вашингтон
Американский лидер Джозеф Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель 15 июля, сообщил Белый дом.
«Президент Байден намерен принять канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Лидеры во время встречи поговорят о пандемии, угрозах изменения климата и содействии экономическому процветанию и международной безопасности «на основе общих демократических целей».
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».