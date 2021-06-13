В Сети высмеяли изображение Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time

Пользователи соцсети Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается российский лидер Владимир Путин. Некоторые сочли, что Байдену прикрыли глаза очками, чтобы «скрыть испуганный взгляд».

«Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», – считает Oubai Shahbandar, передает РИА «Новости».

«Он в солнцезащитных очках, потому что спит», – сыронизировал Josias Teofiofo.

«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», – написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это «какая-то альтернативная Вселенная». «Увы, никакая аэрография и никакая фильтры не смогут скрыть разрушения», – констатировал он.

«Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз – до сих пор образ крутого парня. Срамота», – возмутился mansplainer383.

«Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика», – подытожили пользователи.

Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.