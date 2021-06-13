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Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом
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Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
По его словам, в преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. «Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», – сказал президент в программе на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, это проявление «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», – подчеркнул Путин.
Также глава государства рассказал, что на саммите Россия США планируется восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.
Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики. «Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – сказал Путин.
Как подчеркнул глава государства, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики. «Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» – отметил Путин.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.
Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».
«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.
Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».
«У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня говорили прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».
Говоря о «Северном потоке – 2», Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она.
Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.
«Президент России знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».
«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.
«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.
«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.
«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.
«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.
«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.
«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.
Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном»
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины, заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По словам эксперта, в Киеве очень тревожатся из-за того, чем может завершиться встреча лидеров России и США в Женеве, передает РИА «Новости».
«В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», – отметил Бондаренко в статье для издания «Главред».
Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.
По мнению Бондаренко, в случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению Минских соглашений.
По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. «Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», – подчеркнул он.
При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США», осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции.
«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», – заключил эксперт.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Байден собрался послать России в Женеве «жесткие сигналы»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве намерен послать России «довольно жесткие сигналы».
«Я думаю, что президент Байден даст довольно жесткие сигналы. Я в полной мере одобряю такой подход», – приводит мнение Джонсона ТАСС.
«Я сделал так же, когда в последний раз видел господина Путина. Я сказал, что не будет нормализации отношений между <…> Россией и Соединенным Королевством, пока Россия не изменит свое поведение», – заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Думаю, что президент Байден заявит то же самое», – добавил британский премьер. Он отказался уточнить, какой исход встречи лидеров России и США будет считать успешным.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%
Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.
«Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701
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Путин в Кремле наградил Героев Труда и вручил Госпремии
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Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и Государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.
«В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент удостоил звания Героя Труда России капитана ледокола, наставника Дальневосточного морского пароходства Геннадия Антохина, замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, директора и худрука дагестанской Республиканской школы искусств Мурада Кажлаева, машиниста крана доменного цеха в Кузбассе Людмилу Суслякову и тракториста совхоза имени Кирова Александра Бондаренко.
Также глава государства вручил Государственные премии лауреатам 2020 года. Премии удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, скульптору Александру Рукавишникову. За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты России Елене Тополевой-Солдуновой.
Также Госпремию присудили еще двум коллективам ученых. Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть в том числе использованы в производстве квантовых компьютеров.
Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Как отметил в ходе церемонии глава государства, эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентов.
Путин назвал триумфом российской науки создание «Спутника V»
Наши исследователи добились триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V». Найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий России.
«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать – триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. «И это ответственность нашей страны, как ведущей научной державы, перед всем миром», – добавил Путин.
«Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний», – отметил он.
Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям «Спутника V». Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.
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Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста – Героя Труда
Власти будут и дальше поддерживать развитие села, а руководители отрасли должны подумать о зарплатах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Государственных премий и Героями Труда в Кремле в День России.
Звания Героя Труда удостоен тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александр Бондаренко. «Зарплата какая у вас?» – поинтересовался президент, извинившись за столь бытовой вопрос, передает РИА «Новости».
«Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше», – ответил Бондаренко.
Главе государства эту сумма показалась небольшой. «Это маловато, честно говоря», – заметил он.
Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. «Нам хватает», – сказал он.
«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа… Будем дальше работать над этим», – заверил президент.
Ранее Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда России и Государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.
Песков рассказал об отдельной пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден после встречи с российским коллегой планирует провести отдельную пресс-конференцию, видимо, это обычная практика американского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин после завершения переговоров тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
Ранее в Белом доме сообщили, что после встречи с Путиным в Женеве Байден проведет пресс-конференцию один.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден решил провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
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После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, заявил представитель Белого дома.
По словам представителя Белого дома, конференция в таком формате будет «наиболее подходящей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации сообщал, что президенты не намерены проводить совместную пресс-конференцию по итогам предстоящего саммита.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что урожай этого года будет хорошим. По его словам, страна «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания».
«За 2020 год, он пандемийный был, у нас, судя по всему, был рекорд по поставкам на экспорт [сельхозпродукции]. Вот мы всегда гордились тем, что поставляем продукцию оборонного назначения, – в последние годы было по 15 млрд долларов [в год], но в голову не могло прийти, что мы будем поставлять продукты питания на экспорт», – цитирует ТАСС президента.
По его данным, в прошлом году «вышло на 30 млрд долларов» по экспорту продукции агропромышленного комплекса, «в два раза больше, чем продукция оборонных предприятий».
Глава государства подчеркнул, что Россия «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания». «Это серьезная вещь», – уверен он. Путин уточнил, что также хорошие результаты показывает отечественное сельхозмашиностроение. «В 2014 году на внутреннем российском рынке 20% было [отечественных сельхозмашин], сейчас – 60[%], даже за 6-7 лет движение очень заметное, серьезное», – оценил он. По мнению главы государства, такой результат связан и с программой импортозамещения.
«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», – заявил Путин.
Ранее Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста-Героя труда. Он поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц. Президент пообещал, что власти будут и дальше поддерживать развитие села, а руководители отрасли должны подумать о зарплатах.
Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей «Горой Труда России» и государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.
Путин заявил, что у России самый мощный атомный ледокольный флот
Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, заявил президент Владимир Путин, отметив, что страна будет дальше его развивать.
Ранее глава государства наградил пятерых россиян звездами Героев Труда, в том числе капитана-наставника департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадия Антохина. После церемонии президент неформально пообщался со всеми лауреатами, речь зашла в том числе и о российских ледоколах.
«У нас вообще самый мощный ледокольный флот, самый мощный атомный ледокольный флот – в России, и мы его развиваем. Еще несколько новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе «Лидер». Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас», – сказал Путин.
Как отметил президент, «Лидер» «будет колоть лед практически неограниченной толщины, до трех метров».
Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.
Байден обсудил с премьером Италии Россию и Китай
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и итальянский премьер-министр Марио Драги в ходе встречи на полях саммита G7 в графстве Корнуолл на юге Англии обсудили политику в отношении России, Китая и Ливии, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай, Россию и Ливию», – приводит заявление пресс-службы Белого дома РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что стороны обязались укрепить связи между Италией и США.
Накануне стало известно, что лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй договорились о необходимости выработки единого подхода к Китаю. Раннее страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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Путин отметил вклад Невского в становление государственности России
Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям выставки «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского», отметив вклад князя в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы.
«Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, – свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику – князю Александру Невскому, истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России также выразил уверенность, что посвященная важнейшим страницам истории выставка достойно выполнит свою просветительскую и патриотическую миссию, способствуя сбережению богатейшего культурного наследия страны. Он отметил работу Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры РФ, которые выступили организаторами выставки, пожелал гостям успехов и добрых впечатлений от посещения экспозиции.
Выставка «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» откроется для посетителей 13 июня в Государственной Третьяковской галерее. В экспозицию вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят картины Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина «Александр Невский».