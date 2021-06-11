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Эксперт назвал убийство ополченцев в ЛНР провокацией Киева накануне саммита Россия-США
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Украинская сторона пошла на провокацию в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост в Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«Украинская сторона решилась на провокацию перед саммитом Путин-Байден», – написал он в своем Telegram-канале.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», – сообщили ранее в Народной милиции ЛНР.
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».
Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2»
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Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2».
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко.
По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2».
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020
Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков.
«Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова.
Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
США захотели продления поставок газа через Украину на много лет
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США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Захарова согласилась с мнением Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины на Евро-2020
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что форма сборной Украины на Евро-2020 «шокирующая».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
До этого Зеленский написал в своем Instagram, что форма украинской сборной по футболу особенная, она «умеет шокировать».
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола
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Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами Украины, соответствующее решение утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, заявил президент ассоциации Андрей Павелко.
«Только что исполком УАФ единогласно – 45 членов «за» – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины... Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных», – заявил Павелко в своем Facebook.
Также УАФ утвердил решение, по которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Ранее Павелко заявлял, что украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции страны.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе
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Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году.
«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС.
Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера.
В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии
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На морально-психологическое состояние украинских солдат негативно влияют проблемы с выплатами, заявил военный эксперт Борис Рожин. С 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.
По данным украинского военного издания «Военный курьер», к 15 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как 1 января он составлял 350,8 млн грн (939 млн руб.), передает ФАН.
Такие данные содержатся в докладе начальнику генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года. Долг в документах называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих».
По информации издания, министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Однако пока неизвестно, когда эти деньги достигнут конечной цели, фактически Украине на данный момент нечем кормить армию, заключает «Военный курьер». При этом издание утверждает, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов).
«На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму, что, пожалуй, превышает 100 млн гривен, такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», – сообщает СМИ.
Военный эксперт Рожин рассказал, что подобные ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами.
«Такие публикации – проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжает армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», – сказал эксперт.
Рожин отметил, что такой расклад дел негативно влияет на морально-психологическом состоянии солдат ВСУ.
«Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состояние солдат вооруженных сил Украины», – заключил он.
Напомним, это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.
Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявлял, что военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях.
Власти Украины разработали план противодействия России
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Украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России».
«Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», – цитирует пояснительную записку к проекту указа президента Украины РИА «Новости».
Документ предполагает стремление Украины развивать отношения с ЕС и НАТО, развитие сотрудничества с другими странами и международными организациями. Украина, согласно документу, также стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, и выстраивает «отношения добрососедства с дружественными соседними странами».
В стратегии отмечается, что политика России «является основной угрозой для Украины и Европы».
В ней предусмотрено противодействие «российской агрессии политико-дипломатическими методами» с помощью расширения круга стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны «в противодействии с Россией».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
Документ осудили в Госдуме, а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях.
Грызлов назвал истинные цели Киева в Донбассе
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Отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания.
«Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей – это отторжение Донбасса и заморозка конфликта», – передает его слова ТАСС.
По словам Грызлова, обстрелы Донбасса ВСУ носят не стихийный, а «вполне управляемый характер».
«По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее», — констатировал полпред.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.
УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»
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Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости».
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА
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«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи.
«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский.
В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.
«Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.
Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог.
В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
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Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии
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Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС.
Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект.
«Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.
По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин.
Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин.
Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент.
Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих».
Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс».
«Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому».
Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим».
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли
Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков.
«Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове
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Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом России во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали.
Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине.
Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству России и скандировали антироссийские лозунги.
Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео.