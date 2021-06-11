Депутат: Запад рассчитывал, что структуры Навального спровоцируют беспорядки на выборах В Татарстане предложили повысить возраст покупки оружия до 21 года 11 июня 2021, 12:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Госсовета Татарстана в пятницу одобрили законодательную инициативу об изменениях в федеральный закон «Об оружии», касающуюся повышения возраста приобретения оружия с 18 до 21 года. «Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записке к законопроекту. Эти требования, по мнению татарстанских парламентариев, не должны распространяться на граждан, проходящих военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания, либо специальные звания или классные чины юстиции. Согласно инициативе, они сохранят право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года. Депутаты также считают необходимым дать право на владение гладкоствольным длинноствольным оружием лишь тем, кто ранее в течение пяти лет уже владел оружием ограниченного поражения. Длинноствольное полуавтоматическое оружие депутаты предлагают оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса. Соответствующие изменения депутаты регионального парламента предложили внести и в КоАП РФ. В частности, предлагается увеличить размер штрафов (с 500 до 5 тыс. рублей) за нарушение правил хранения оружия и ввести возможность его конфискации в случае ношения лицом в состоянии опьянения или невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования. Законодательные инициативы, принятые депутатами Госсовета Татарстана большинством голосов, будут направлены в Госдуму России.



Кроме того, депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором предложили существенно ужесточить порядок прохождения медицинского освидетельствования для желающих приобрести оружие. «В настоящее время проверка гражданина, претендующего на получение данного разрешения, ограничивается проверкой его нахождения на психоневрологическом учёте. Представляется необходимым изменить действующий порядок медицинского освидетельствования», – говорится в обращении. В частности, депутаты предлагают сделать обязательным углубленное психологическое тестирование по стандартизированными методикам – по аналогии с тем, как это делается при приеме в правоохранительные органы. При сомнительных результатах тестирования, как отмечается, проверять психическое состояние должна комиссия врачей – психиатров, наркологов, а также врача-невролога, в компетенцию которого входит лечение и диспансерное наблюдение пациентов с начальными проявлениями эпилепсии и другими формами органических поражений головного мозга. Кроме того, по мнению татарстанских парламентариев, необходимо проанализировать программы обучения правилам безопасного обращения с оружием и увеличить минимальное количество времени на прохождение этих программ (сейчас подобные программы предусматривают подготовку в течение шести академических часов, включая аудиторную нагрузку и итоговую аттестацию). Депутаты считают необходимым изменить порядок получения охотничьего билета, дающего основание для приобретения охотничьего оружия. В частности, по их мнению, нужно предусмотреть в качестве условия для его получения необходимость пройти соответствующее обучение с обязательной итоговой аттестацией. Также предлагается ввести единый автоматизированный учет сведений о лицах, имеющих оружие или претендующих на его получение, в том числе о привлечении граждан к наказанию и о наличии или выявлении у них заболеваний, при которых владение оружием противопоказано. 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия до 21 года. Напомним, Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия.

Умерла Лариса Шойгу 10 июня 2021, 14:11

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил Неверов в своем Facebook. Депутат благодаря своим человеческим и профессиональным качествам и стремлению помогать людям заслужила любовь и уважение коллег, товарищей и общественности, добавил он. «Ее уход – большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – заключил Неверов. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в ЕР соболезнуют в связи со смертью парламентария. «Ушел из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне», – пояснил Перминов РИА «Новости». Ранее Шойгу победила на праймериз ЕР, набрав порядка 40 тыс. голосов. Лариса Шойгу является сестрой министра обороны Сергея Шойгу. В 1977 году окончила Томский медицинский институт, трудилась на должности врача-психиатра в Туве. С 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, завершила карьеру в медицине на посту заместителя главврача по лечебной работе. С 1998 года была первым заместителем министра здравоохранения региона, также была судебным психиатром, руководителем судебно-психиатрической комиссии. Имеет звание «Заслуженный врач России». В конце 1998 года переехала в Москву, в 1999 году устроилась на работу на должность врача-рефлексотерапевта в центральную поликлинику МЧС России. С 2000 по 2007 год трудилась на должности заместителя начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В конце 2007 года была избрана депутатом Госдумы. В 2011 году переизбралась на второй срок, в 2016-м – на третий. Депутат: Запад рассчитывал, что структуры Навального спровоцируют беспорядки на выборах 10 июня 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

Запад рассчитывал вмешаться в дела России во время кампании по выборам в Думу при помощи структур блогера Алексея Навального, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, комментируя реакцию Вашингтона и Лондона на признание «ФБК*» и других структур Навального экстремистскими. «В последнее время едва ли не каждое заявление внешнеполитических ведомств США и Великобритании по России дает новый повод говорить о вмешательстве в наши внутренние дела. Создается впечатление, что они поставлены на поток и лепятся как пирожки», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Решения о признании ФБК* экстремистской организацией осудили представитель Госдепартамента Нед Прайс и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.



«Заявления западных дипломатов и некоторых НПО, таких как Human Rights Watch, появились с поразительной скоростью, когда еще не успели высохнуть чернила на решении суда, что, пожалуй, лишний раз подтверждает, в чьих интересах действовали структуры, признанные экстремистскими», – отметил Пискарев.



«Огорчение наших заграничных «доброжелателей» можно понять» – сказал Василий Пискарев, обратив внимание на упоминание в заявлении Прайса сентябрьских выборов в Госдуму. – «Судя по всему, на Западе всерьез рассчитывали, что структуры Навального в ходе электоральной кампании спровоцируют новые несанкционированные акции и беспорядки на улицах российских городов, что станет поводом для вмешательства в выборы в России», – констатировал парламентарий. Глава думской комиссии напомнил, что подобное уже было два года назад, накануне единого дня голосования. «С тех пор так и не получили внятного ответа о роли в тех событиях посольства США в Москве, которое опубликовало на своем сайте и в соцсетях карту с маршрутом движения и точками сбора в помощь участникам незаконных акций», – отметил Пискарев. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду 9 июня 2021, 12:12

Фото: Vladimir Mucibabic/YAY/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»). В пояснительной записке к документу отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», передает РИА «Новости». Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций». В связи с этим принятый закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200–300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет. Напомним, 25 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мишустин заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов 10 июня 2021, 12:54 Текст: Наталья Ануфриева

Поступления в федеральный бюджет России в первом квартале 2021 года оказались значительно выше прогнозных показателей, при этом зависимость от нефтегазовых доходов сокращается, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. Мишустин заявил, что «поступления доходов существенно превысили прогноз, они выросли почти до 5,3 трлн рублей», передает ТАСС. При этом «доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться». Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года доходы федерального бюджета составили почти 5,3 трлн рублей, расходы – чуть более 5 трлн рублей. В марте газета ВЗГЛЯД писала о том, что России обещают непредвиденные сверхдоходы. Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием 9 июня 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование, передает ТАСС. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки таким образом упраздняются. Медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. «Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие, тем более зарегистрировать его», – сказал он. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. В Госдуме разъяснили поправки в закон о деятельности НКО в России 8 июня 2021, 18:46 Текст: Ксения Панькова

Поправки в закон о деятельности некоммерческих организаций (НКО) помогут обеспечить прозрачность в их деятельности, однако контроль за прохождением финансирования не помешает НКО в достижении их уставных целей, сообщил автор поправок, депутат Госдумы Василий Пискарев. «Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», – приводит слова Пискарева Telegram-канал «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне». Он отметил, что контроль за прохождением финансирования не помешает некоммерческим организациям в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории нашей страны. По данным Минюста, как отметил депутат, в 2020 году на счета 3581 российской НКО поступило из иностранных источников около 72 млрд рублей. «Подавляющее большинство организаций добросовестно осуществляют свою уставную деятельность, внося свой вклад в развитие гражданского общества», – подчеркнул он. Ранее в Госдуме запланировали рассмотрение поправки об обеспечении прозрачности деятельности некоммерческих организаций (НКО), она внесена к закону о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Госдума одобрила передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом 8 июня 2021, 14:23 Текст: Ксения Панькова

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в международных инстанциях и обращаться в Конституционный суд страны для обжалования решений межгосударственных органов. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за Генпрокуратурой предполагается закрепить функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций, передает РИА «Новости». Генпрокуратуру также могут наделить правом обращаться в Конституционный суд России с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны. Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов. Согласно законопроекту, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение. Уточняется, что Генпрокуратура может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами – членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов страны осуществляется уполномоченным Росси при ЕСПЧ. Комментируя внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что этот документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом. По его словам, после принятия законопроекта «появляется возможность использовать весь арсенал полномочий Генпрокуратуры и предусмотренных законодательством средств воздействия для отстаивания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересов РФ и ее граждан». Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Госдума приняла закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии в ВОВ 9 июня 2021, 12:40 Текст: Елизавета Булкина

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, запрещающий публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Авторами законопроекта являются глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству, передает РИА «Новости». Как сказано в пояснительной записке к документу, в последнее время в СМИ, в том числе российских, «регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии». «Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)», – заявляют авторы инициативы. Депутаты говорят о необходимости «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе». Предполагается, что закон должен «не дать заработать политический капитал на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц». Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться практики применения закона, запрещающего публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, и реагировать уже в случае возможных перегибов. «Единая Россия» предложила ограничить предельные объемы вредных веществ в загрязненных городах 10 июня 2021, 10:14 В Госдуму внесли предложения по поправкам о вредных выбросах во всех городах с загрязненным воздухом. Инициатором поправок выступил, в том числе, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Изменения позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, один из авторов поправок, Владимир Бурматов, сообщает сайт «Единой России». Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня. В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. «Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов. Возможностью расширять список наделяется правительство России», – сказал Владимир Бурматов. Он пояснил, что предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. «На следующей неделе мы ожидаем принятия поправки во втором и третьем чтениях, чтобы она стала законом. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух», – заключил Бурматов. Инициаторами поправок выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме и его первый заместитель Сергей Неверов и Андрей Исаев, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды в нижней палате парламента Владимир Бурматов, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров. В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства в дела России на фоне выборов 9 июня 2021, 10:58 Западные спецслужбы пытаются использовать предстоящие выборы в России как повод для вмешательства во внутриполитические процессы в стране, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или как еще называют гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей», – заявил Пискарев в интервью «Комсомольской правде». Он добавил, что организаторы кампаний по вмешательству не без оснований считают, что государство уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию, эти силы попытаются «провести своих ставленников в органы государственной власти». Глава комиссии пояснил, что закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах, не поражает в правах граждан. «Да, я видел такие публикации, слышал утверждения о том, что чуть ли не 37-й год наступает и «все пропало». Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. Да, законом вводится барьер, ограничение для ряда лиц избираться в депутаты различных уровней представительной власти, но строго на оговоренный в законе срок. Причем их причастность должна быть установлена судом», – подчеркнул депутат. Рядовым же участникам экстремистских организаций, или тем, кто причастен к их деятельности, такой срок определен на три года, по истечении которых они смогут избираться, как и другие. «Для учредителей и руководителей срок больше – пять лет. Таким образом, и они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц. Те, кто изменил свои взгляды, утратил связь с экстремистский организацией, в будущем могут быть избраны в органы власти», – добавил парламентарий. Он привел в пример молодежные волнения в Европе в середине XX века, среди которых было немало людей с «весьма радикальными взглядами», но в будущем они стали влиятельными политиками. «Среди них, например, Даниель Кон-Бендит, заседающий сегодня в Европарламенте. Думаю, наш закон не стоит воспринимать как клеймо, а скорее, как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку. Эти несколько лет дают им возможность переоценить и пересмотреть свои взгляды. Законодательная логика тут, согласитесь, максимально прозрачная: не будьте экстремистами и у вас не будет никаких проблем и ограничений», – сказал Пискарев. Депутат также высказался о законопроекте, подготовленном комиссией, вводящем ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций. «Речь идет не об обучении за рубежом вообще, а о подготовке на тех самых курсах, семинарах, тренингах, которые я назвал современными школами Абвера. О подготовке в центрах, организованных исключительно нежелательными в России организациями. Вот за это действительно предусмотрена нашей поправкой ответственность. Но ведь и знания они там передают весьма специфические. Например, обучают методам конспирации и сбору секретной информации, обходу блокировок Роскомнадзора, координации массовых беспорядков. Понятно, для чего проходят такую подготовку, и какую опасность представляют выпускники подобных курсов», – рассказал глава комиссии. По его словам, таких людей готовят во время выборов, одним из примеров он назвал признанную в России нежелательной американскую неправительственную организацию с названием «Национальный Демократический Институт Международных Отношений». Эта структура, уточнил парламентарий, провела множество вебинаров для участников российских избирательных кампаний разных уровней. «В распоряжении нашей комиссии есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные кампании в России. Налицо методическая подготовка «агентов влияния». Примечательно, что как раз в ходе этих «просветительских» мероприятий по выборной тематике обсуждались вопросы применения опыта боевиков Майдана на территории нашей страны», – подчеркнул Пискарев. Госдума сняла с врачей ответственность за утрату наркотических средств 9 июня 2021, 13:30 Текст: Елизавета Булкина

В третьем и окончательном чтении Госдума приняла закон, снимающий с медиков ответственность по статье о нарушении правил оборота наркотических средств, использующихся в медицинских целях, если оно произошло по неосторожности, а утрата препаратов не привела к причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам. Статья 228.2 Уголовного кодекса РФ теперь будет дополнена примечанием, согласно которому действие статьи «не распространяется на нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», передает ТАСС. При этом потерю такого препарата должна зафиксировать специальная комиссия в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД. Закон будет иметь обратную силу. При этом дисциплинарная и материальная ответственность за утрату наркотических средств не исключается. На данный момент максимальное наказание по статье 228.2 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок. Как указывается в пояснительных материалах к законопроекту, за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК РФ, из них 29 в отношении медицинских работников, пять из которых были прекращены на стадии расследования, еще 15 направлены в суд. Напомним, в январе 2020 года МВД предложило не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества. Ведомство сообщало, что намерено подготовить соответствующий законопроект. В Госдуме предложили запретить интервью с убийцами 10 июня 2021, 14:25 Текст: Елена Мирошниченко

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин разработал законопроект, согласно которому срок запрета на публикации в СМИ, интервью, публичные выступления и ведение учетной записи в социальных сетях для лиц, осужденных за насильственные преступления, может составить до 70 лет. Саблин предложил внести изменения в статью 47 Уголовного кодекса России. Предлагается предусмотреть возможность введения в виде дополнительного наказания за тяжкие преступления запрета на срок до 70 лет «на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети Интернет». Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, судимые по определенным статьям не смогут вести аккаунты в социальных сетях, публиковать мемуары, получать вознаграждения за выступления, ведение аккаунтов, публикацию воспоминаний и передачу авторских прав на них. Корреспондирующие поправки предлагается внести в закон об административном надзоре. Уточняется, что запрет предлагается ввести для осужденных по статьям 105-125 и 131-135 Уголовного кодекса. Имеется ввиду убийство, в том числе по неосторожности, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних. Также Саблин предлагает поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, он разработал новую статью о наказании за организацию выступлений в СМИ, в интернете, на массовых мероприятиях, ведение аккаунтов в соцсетях и оказание в этом помощи лицам, которым такая деятельность запрещена, а также за выплату ими гонорара. Санкция за такое нарушение предполагает штраф в двукратном размере от суммы выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тыс. рублей. «Сейчас законопроекты переданы в экспертно-консультационный совет фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Они также направлены для заключения в Минюст», – рассказал Саблин. Уточняется, что если правонарушение было совершено занимающим должность в СМИ или с использованием служебного положения, то штраф будет исчисляться уже в трехкратном размере от суммы гонорара, но составит не менее одного миллиона рублей. Законопроект был предложен после того, как телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Мохова за интервью оштрафовали на 1,2 тыс. рублей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова. При этом Скопинский районный суд Рязанской области не стал ограничивать Мохову общение с журналистами и в интернете, а также посещение кафе и баров. Госдума приняла законопроект «Единой России» об инфраструктурных проектах в регионах 9 июня 2021, 12:10 Госдума приняла законопроект, позволяющий регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты. С инициативой о законе в адрес президента Владимира Путина выступала «Единая Россия», глава государства поддержал ее в своем послании Федеральному собранию. Согласно закону, регионы смогут получить инфраструктурные кредиты под 3% годовых на срок до 15 лет. Их будут направлять на реализацию крупных проектов, которые должны стать точками роста в регионах, сообщается на сайте ЕР. Речь идет, в частности, о строительстве дорог, обновлении общественного транспорта, модернизации ЖКХ. Регионам дадут три месяца на подготовку заявок. «Это дополнительные 500 млрд на кредиты. То есть, на те проекты, на которые у регионов не хватает средств. «Единая Россия» поддерживает законопроект и считает, что он действительно сыграет очень важную роль, чтобы наши регионы смогли вздохнуть спокойно и решать те задачи, которые поставлены президентом», – сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя законопроект на пленарном заседании нижней палаты парламента. Законопроект о выдаче регионам инфраструктурных кредитов под низкий процент и на длительный срок 25 мая прошел первое чтение в Госдуме. Он также даст возможность замещения коммерческих кредитов бюджетными и реструктуризации уже имеющихся бюджетных кредитов. Сейчас обсуждается порядок отбора проектов. Ранее на совещании с президентом «Единая Россия» предложила допустить к участию в программе все регионы. Реализацию этих масштабных проектов в регионах «Единая Россия» включит в свою предвыборную программу, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Они станут локомотивами развития субъектов РФ. Он также подчеркнул, что партия предлагает сформировать единые условия для участия регионов в инфраструктурных проектах – чтобы все получили к ним равный доступ. Правительство выделит на тушение лесных пожаров 2,5 млрд рублей 10 июня 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство России выделит свыше 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин заявил на заседании правительства, говоря о ситуации с лесными пожарами, что в ряде регионов сложилась «сложная ситуация», и «чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 млрд рублей», передает РИА «Новости». Отмечается, что большую часть ассигнований будет направлена непосредственно на борьбу с пожарами, их получат 25 субъектов России. Кроме того, почти в 50 регионах за счет выделенных средств будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, «чтобы не только тушить загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня». Ранее в Тюменской области после введения режима ЧС из-за масштабных лесных пожаров на помощь прибыли добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из нескольких регионов. Также Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении данных по пожарам. Кабмин выделит дополнительные 4,5 млрд рублей на кешбэк на детский отдых 10 июня 2021, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти России дополнительно выделят 4,5 млрд рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства. По словам премьера, еще более 220 тыс. детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях. Ранее Мишустин заявил, что российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году. Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки.