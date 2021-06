Земан предложил открыть в Праге представительство белорусской оппозиции В ЕС захотели ввести ограничения в отношении TikTok и WeChat 11 июня 2021, 09:49 Текст: Наталья Ануфриева

Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт поднял вопрос о возможности введения ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) в отношении китайских соцсети TikTok и мессенджера WeChat. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) он напомнил, что администрация экс-президента США Дональда Трампа приняла ряд ограничительных мер в отношении рассматриваемых приложений из-за опасений, связанных с обеспечением национальной безопасности, передает RT. Евросоюз (ЕС), в свою очередь, не вводил каких-либо рестрикций против TikTok и WeChat. «Считает ли ЕК, что эти приложения безопасны для граждан ЕС (особенно с учетом возможной передачи данных китайским властям)?», – поинтересовался Бухайт. При этом ранее в июне Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat.

Фото: Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На очередной сессии Европарламент намерен принять резолюцию, в которой потребует от России отменить закон о нежелательных организациях и иностранных агентах. Проект резолюции опубликован на сайте ЕП, голосование ожидается в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС, передает РИА «Новости». ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От России ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов. Указывается, что ЕС при подготовке новой стратегии отношений с Россией, нужно «учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод в России». ЕП призывает «ввести новые условия» для отношений с Москвой, чтобы не допустить в России «репрессий». Также предлагается «усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций и независимых СМИ». В документе предложено призвать государства ЕС «принять запрещенные или находящихся под угрозой российские неправительственные организации, обеспечить выдачу срочных виз и предоставление временного убежища правозащитникам». В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа. В мае Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch). В Европе зафиксирована нехватка газа 8 июня 2021, 13:20

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ. Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант». Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре. Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности. В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам. В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин. Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС. Умерла актриса из фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова 9 июня 2021, 18:30

Фото: ДЕФА, "Три орешка для Золушки"

Текст: Ксения Панькова

Чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни, сообщает местная радиостанция Radio Prague International. Как сообщает новостной портал Blesk.cz, в день своего рождения, 7 июня, актриса была госпитализирована в больницу в Праге, где перенесла операцию. Причины смерти не известны, однако сообщается, что в последние годы Шафранкова боролась с раком легких, передает РИА «Новости». Либуше Шафранкова родилась в 1953 году в чешском городе Брно. Она считалась одной из самых красивых чешских актрис и запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Три орешка для Золушки» (1973), «Русалочка» (1976), «Коля» (1996, получил премию «Оскар») и других. Сенатор: Боррель признался в планах влиять на выборы через структуры Навального 10 июня 2021, 18:03 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз сильно сокрушается о лишении влияния ФБК* и структур Алексея Навального перед выборами в Госдуму в сентябре, что выглядит как признание Запада в намерении вмешаться в дела России, заявила сенатор, член временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Ольга Ковитиди. «Вслед за США и Великобританией в защиту признанных экстремистскими организаций от имени ЕС выступил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Опубликованное 10 июня заявление Борреля представляет собой набор тенденциозных оценок и необоснованных пропагандистских прокламаций», – приводятся ее слова в Telegram-канале комиссии. «Примечательно, что Жозеп Боррель особо сокрушается о лишении «влияния созданной г-ном Навальным сети политических структур перед выборами в Государственную Думу в сентябре и в последующий период». Подобные высказывания выглядят как признание в имевшихся у стран Запада планах использовать организации Навального для попыток повлиять на электоральные процессы в России», – подчеркнула сенатор. Ковитиди добавила, что «комментарии относительно функционирования российской судебной системы и оценки выполнения положений российской конституции из уст иностранных официальных лиц неприемлемы и являются неприкрытой попыткой вмешаться в суверенные дела России». В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Германия назвала сохранение транзита российского газа через Украину условием реализации «Северного потока – 2» 9 июня 2021, 16:10 Текст: Наталья Ануфриева

Германия будет способствовать продлению договора о транзите российского газа через Украину, без этого реализация проекта «Северный поток – 2» невозможна, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Маас сообщил, выступая в бундестаге, что Германия будет стараться сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией состоялся, передает ТАСС. «Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток – 2» мог реализовываться по плану», – добавил он. Министр также заявил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен». «Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», – сказал Маас. Ранее США захотели продления поставок газа через Украину на много лет. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнения в способности Вашингтона сохранить транзит газа через украинскую территорию. Вместе с тем немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2». Напомним, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россию призвали до 6 сентября выплатить компенсации депортированным грузинам 10 июня 2021, 18:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комитет министров Совета Европы призвал Россию до 6 сентября выполнить прежнее решение ЕСПЧ и выплатить компенсации общей суммой в 10 млн евро депортированным в 2006 году грузинским нелегалам, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси Россия должна либо выплатить сумму правительству Грузии для распределения компенсаций, либо оформить меморандум, чтобы этим занялся Совет Европы, пояснили в министерстве юстиции Грузии в четверг. ЕСПЧ принял сторону Грузии по ее иску 31 января 2019 года и обязал Россию выплатить компенсации от 2 до 15 тыс. евро 1,5 тыс. граждан Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан. В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье, Москва решила депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина. Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе 9 июня 2021, 12:54

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. «Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту. При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде. В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции. ЕС собрался координировать политику по России с США 8 июня 2021, 23:21

Фото: Dwi Anoraganingrum/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Участники саммита ЕС – США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. «На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС. Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс. При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность». Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита. Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы 9 июня 2021, 10:20

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости». По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства. Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр. Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он. «Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров. Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС. Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр. Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия. В Европарламенте предложили призвать к отключению Белоруссии от SWIFT 10 июня 2021, 01:43 Текст: Антон Антонов

Депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии. Голосование по проекту резолюции состоится в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС. Их предлагается призвать «как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС». Санкции хотят ввести против причастных к инциденту с самолетом Ryanair. В ЕП предложили не только ввести «четвертый пакет санкций», но и «начать работу над новым пакетом». Указывается на необходимость скорейшего принятия экономических санкций против «компаний, контролируемых белорусским режимом или тесно связанных с его интересами», передает РИА «Новости». Санкции предлагается ввести против «нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности». Зарегистрированным в ЕС компаниям, в том числе Siemens AG, предлагается прекратить сотрудничество с властями Белоруссии. Кроме того, ЕП хочет призвать к «прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков Белоруссии». «Предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT», – говорится в документе. 23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии 20 полицейских заподозрили в разжигании межнациональной розни 9 июня 2021, 16:45 Текст: Елизавета Булкина

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и уголовное ведомство Висбадена (федеральная земля Гессен) начали расследование против 20 полицейских – одного бывшего и 19 действующих – за участие в чатах ультраправого содержания. Следствие подозревает 17 сотрудников правоохранительных органов в распространении в чатах сообщений с разжиганием межнациональной розни или же изображений, связанных с некоей бывшей национал-социалистической организацией. Еще полицейских подозревают в том, что они состояли в таких чатах и не пресекали появление подобных сообщений, хотя как руководители могли это сделать, передает РИА «Новости». В рамках расследования в квартирах и на работе у шести подозреваемых прошли обыски. Действующим полицейским, в отношении которых начато расследование, запрещено заниматься служебной деятельностью, один будет отстранен от службы. Ранее сообщалось, что Федеральная полиция Германии в 2019 году не допустила выезд на Украину по меньшей мере 12 предполагаемых правых экстремистов. «Яндекс» сделал поиск быстрее с помощью нейросетей 10 июня 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

Российский поисковик «Яндекс» обновил свой поиск, теперь он должен быстрее находить результаты для пользователей, сообщили в компании. Поиск теперь умеет находить фрагменты видео по запросу, он выдает больше быстрых ответов, в нем теперь есть новый формат, позволяющий изучить запрос подробнее, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании. «В обновлении Y1 «Яндекс» впервые применил новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и сейчас уже помогают давать ответы поиску и Алисе», – говорится в сообщении. В основе улучшений алгоритмов стоит работа нейросетей, обученных на больших массивах данных. Они определяют смысловую близость текста и видео для поиска наиболее подходящих фрагментов. Земан предложил открыть в Праге представительство белорусской оппозиции 10 июня 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Чехии Милош Земан предложил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской открыть в Праге представительство белорусской оппозиции, об этом Земан заявил в эфире радиостанции «Частота-1». «Это была дружеская встреча (с Тихановской в Праге). Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», – цитирует его ТАСС. Также Тихановскую в Праге принял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, руководитель обеих палат парламента республики и министр иностранных дел Якуб Кулганек. Тихановская выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа. Ранее спикер сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства. В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии. Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня. Израиль объявил негласный бойкот представителю ЕС 10 июня 2021, 11:22 Текст: Алексей Дегтярев

Представителю Евросоюза по ближневосточному урегулированию Свену Купмансу отказали почти во всех мероприятиях в ходе его визита в Израиль, ему одобрили лишь встречу с чиновником Минобороны страны, пишут СМИ. Такой бойкот объясняется тем, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель недостаточно жестко осудил ХАМАС во время обострения конфликта с Палестиной и не выказал достаточной поддержки в праве Израиля на самооборону, заявили израильские дипломаты, передает «Коммерсант» со ссылкой на Axios. МИД Израиля советовал Купмансу отложить свой визит из-за неподходящего времени. При этом часть источников издания отметила, что Купманс все же ожидает сотрудничества с израильским руководством, также заявлено, что критика со стороны Израиля отсутствует. В конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Россия приветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной и призвала созвать «Ближневосточный квартет» для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия. Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В ЕС предупредили об огромном количестве собираемых голосовыми помощниками данных 9 июня 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Голосовые помощники собирают множество сведений о своих владельцах, о том, что они делают дома, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер «Умные устройства и службы интернета вещей генерируют огромное количество данных о том, что мы делаем дома», – цитиирует Вестагер РИА «Новости». Она пояснила, что говорит в том числе о голосовых помощниках, они могут собирать информацию о средней температуре на кухне, о времени пробуждения, о любимых газетах, и даже о том, как владельцы предпочитают пить кофе. Эти помощники могут быть встроены в разную технику, включая часы, кофемашины, телевизоры, и собирают данные с разных устройств. Самыми популярными голосовыми помощниками в ЕС являются Google Assistant, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Google и Apple также предоставляют операционные системы для умных домов и устройств, предлагают цифровые услуги. «На практике эти компании определяют, как различные устройства и службы могут взаимодействовать друг с другом», – указала Вестагер. В 2019 году сообщалось, что мошенники разработали схему, с помощью которой можно вывести деньги с банковской карты через голосового помощника Siri и Алисы.