Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июня 2021, 06:14 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с кратковременными дождями, местами с грозами ожидается в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов. В Подмосковье температура днем не поднимется выше 22 градусов, в ночь на субботу столбики термометров покажут 10–15 градусов, передает ТАСС. Скорость северо-восточного ветра в пятницу составит 5–10 м/с, порывы во время грозы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13.00 мск субботы. Атмосферное давление в регионе будет около 746 мм ртутного столба.

В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020 10 июня 2021, 13:47

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Дмитрий Зубарев

Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков. «Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова. Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Умерла Лариса Шойгу 10 июня 2021, 14:11

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил Неверов в своем Facebook. Депутат благодаря своим человеческим и профессиональным качествам и стремлению помогать людям заслужила любовь и уважение коллег, товарищей и общественности, добавил он. «Ее уход – большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – заключил Неверов. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в ЕР соболезнуют в связи со смертью парламентария. «Ушел из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне», – пояснил Перминов РИА «Новости». Ранее Шойгу победила на праймериз ЕР, набрав порядка 40 тыс. голосов. Лариса Шойгу является сестрой министра обороны Сергея Шойгу. В 1977 году окончила Томский медицинский институт, трудилась на должности врача-психиатра в Туве. С 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, завершила карьеру в медицине на посту заместителя главврача по лечебной работе. С 1998 года была первым заместителем министра здравоохранения региона, также была судебным психиатром, руководителем судебно-психиатрической комиссии. Имеет звание «Заслуженный врач России». В конце 1998 года переехала в Москву, в 1999 году устроилась на работу на должность врача-рефлексотерапевта в центральную поликлинику МЧС России. С 2000 по 2007 год трудилась на должности заместителя начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В конце 2007 года была избрана депутатом Госдумы. В 2011 году переизбралась на второй срок, в 2016-м – на третий. Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя 10 июня 2021, 14:41

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа не должна делать из осужденного блогера Алексея Навального героя, поскольку тот высказывался в поддержку националистов, заявил президент Чехии Милош Земан. «В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», – передает его слова ТАСС.



Земан также считает, что европейские страны не должны поддерживать Навального, так как ранее он поддержал воссоединение Крыма с Россией. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Суд Нидерландов не нашел доказательств доставки ЗРК «Бук» из России 10 июня 2021, 10:57

Фото: Martti Kainulainen/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Нидерландские следователи не нашли доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России, заявил судья Дагмар Костер. «В досье содержится информация о том, что «Бук» был доставлен из РФ в Донецк, однако она не подкрепляется ни изображениями, ни показаниями свидетелей. Совместная следственная группа объясняет это тем, что была ночь и было темно», – заявил Костер на слушаниях в суде «Схипхол», передает «Коммерсант». Следователи основываются на данных, полученных с вышек мобильной связи, с их помощью можно отследить положение телефонов людей, которые, предположительно, сопровождали «Бук». При этом в досье есть показания свидетелей, которые наблюдали, как ЗРК везли на последнем отрезке пути рано утром 17 июля 2014 года. Первый свидетель заявил, что около 08.15-08.30 утра под Донецком он видел колонну техники с установкой на гусеницах на трейлере. Он упомянул, что были и другие свидетели. Они также заявили, что видели колонну, включая грузовик Volvo с «Буком», вооруженным четырьмя ракетами, которые были закрыты сеткой, но все равно были видны. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка 10 июня 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Еще одна девушка в Москве обратилась в полицию после того, как стала жертвой маньяка в парке «Лосиный Остров», до этого о похожем нападении полиции сообщили две студентки. В ночь на 10 июня на 20-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина, он повалил ее на землю, стал раздевать и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ. Девушка рассказала правоохранительным органам, что насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, пока неизвестно, в парке действует один человек или разные люди. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал в лесу в Подмосковье девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело. Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе 10 июня 2021, 15:12

Фото: VOLODYMYR GONTAR/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году. «Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС. Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера. В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом. Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава» 10 июня 2021, 12:03

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Алексей Дегтярев

Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости». Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА 10 июня 2021, 13:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи. «Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский. В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский. «Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт. Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог. В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке 10 июня 2021, 18:47

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».



Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине 10 июня 2021, 18:14

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Суд французского Валанса приговорил Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы, он ударил президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV. По решению суда, Тарель должен отправиться отбывать наказание сразу же. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, сообщает РИА «Новости». Прокуратура требовала приговорить Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы. Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными. Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2» 10 июня 2021, 17:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет. «Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат. Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли 10 июня 2021, 13:43

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков. «Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter. Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной 10 июня 2021, 09:20

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели. Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «мусолят» тему войны с Россией. «Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», – передает «360» слова Азарова со ссылкой на NewsOne. Политик отметил, что Украина эксплуатирует тему с «российской агрессией» для оправдания экономических проблем в стране. Он подчеркнул, что украинское правительство заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года. Из этого Азаров сделал вывод, что все эти годы «будут продолжаться мантры про войну с Россией». Экс-премьер выразил мнение о том, что бедственное положение Украины связано с госпереворотом. В результате Соединенные Штаты «привели к власти своих марионеток». Ранее National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С». Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове 10 июня 2021, 16:17

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом России во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости». Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали. Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине. Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству России и скандировали антироссийские лозунги. Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео. Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы» 10 июня 2021, 10:38

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова. «Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости». Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно. «Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства. Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».