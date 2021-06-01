Германия призвала укрепить «политические мускулы» НАТО

«Политические мускулы» НАТО нужно укрепить, альянсу необходимо стратегически усилиться, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Автократические вызовы против альянса вырастут в следующем десятилетии. Поэтому мы должны продолжать укреплять политические мускулы НАТО и, как альянс, сохранять приверженность демократии и стратегически усилиться», – сказал министр перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, в НАТО готовы к диалогу с Россией, но ключи к решению проблем в отношениях находятся в Москве. «Мы будем говорить сегодня об отношениях с Россией. Это необходимо. И тут наше послание остается ясным и таким же последовательным, как в прошлом: мы готовы к диалогу, и мы сделали предложения, но ключи к лучшим отношениям находятся, совершенно очевидно, в Москве», – добавил он.

Накануне бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения.