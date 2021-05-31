|
|
Лавров заявил о готовности России возобновлять диалог с НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Ну и мы будем готовы, конечно же, диалог возобновлять. Но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы натовцы каждый раз озвучивали на заседаниях Совета Россия-НАТО все те заявления абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом, а мы хотим, чтобы Совет Россия-НАТО концентрировался на вопросах безопасности», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, Москва ожидает ответа на многие российские предложения, которые более года рассматриваются в НАТО, и принятие которых могло бы существенно помочь деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться.
Также Лавров отметил, что НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения России по линии генштаба Вооруженных сил, которые заключаются в установлении дистанции между Военно-воздушными силами России и стран НАТО.
«Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока», – добавил он.
Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.
Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск заявил о провокациях «российских олигархов»
|
|
Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.
При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», – заявил глава МИД Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Основательница сети «Андерсон» отказалась платить 900 тыс. рублей за участие в ПМЭФ
|
|
Основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказала, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попросили оплатить «регистрационный взнос» стоимостью 960 тыс. рублей.
Татулова рассказала в Facebook, что получила письмо от советника президента с предложением выступить на форуме на сессии «НЭП 2.0 Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Затем организаторы уточнили, что «участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не дает никаких особых условий оплаты».
«Для того, чтобы выступить – я должна заплатить за билет на форум... 960 000 рублей. <...> Наверное, откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за такое смешное утро», – написала Татулова.
Она попросила организаторов ПМЭФ удалить ее фото в программе с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тыс. рублей за выступление».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге, 4 июня форум посетит президент Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
Москва допустила вовлечение системы SWIFT в «санкционную спираль»
|
|
Международная платежная система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».
При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.
«То, что применяют наши западные партнеры, это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что [международная платежная] система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», – заявил Биричевский.
Ранее в мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Пушков указал на «плохие новости» для Украины
|
|
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова отреагировала на экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине и сыронизировала, что «никто не требует международного расследования» по этому поводу.
«Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», – высказалась Захарова в Facebook.
Между тем в пресс-службе берлинской дирекции федеральной полиции ФРГ заявили, что самолет Ryanair экстренно сел в Берлине после телефонного уведомления.
«Вскоре после 20.00 (21.00 мск) в воскресенье вечером самолет Boeing 737-800 из Дублина экстренно приземлился в аэропорту BER по пути в Краков. Ранее в ирландскую авиакомпанию поступило телефонное уведомление, она предложила пилоту приземлиться в аэропорту BER. После согласования с аэропортом пилот благополучно посадил самолет в BER. Федеральная полиция связалась с пилотом и после детальной оценки приняла решение о серьезной ситуации. В результате все 165 пассажиров были вынуждены покинуть самолет, а их багаж был выгружен. Все пассажиры прошли проверку авиабезопасности в терминале и смогли там остаться. Оператор аэропорта отвечал за обслуживание и обеспечение», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, пассажиров отправили в Краков на другом самолете.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Спецслужбы Дании шпионили для США за Меркель и Штайнмайером
|
|
Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком, сообщила Suddeutsche Zeitung.
По сведениям издания, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими министерством иностранных дел и Минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК, передает РИА «Новости».
Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.
Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель.
Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек
|
|
Явка на предварительном голосовании «Единой России» по состоянию на 17.00 составила 9 млн 638 тыс. человек, сообщила пресс-служба партии.
Более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте PG.ER.RU. 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно, сообщается на сайте ЕР.
В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе.
Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.
Сноуден заявил о глубокой вовлеченности Байдена в скандал со шпионажем США
|
|
Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте.
«Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.
По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками.
На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
|
|
США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
СМИ: Вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в России
|
|
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность чешских спецслужб за рубежом и мог раскрыть действующих агентов Праги в России, сообщили журналисты издания «Список», сославшись на заявление политика.
«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов [действующих в России]», – утверждает издание, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что Гамачек сообщил на ТВ, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России. Министр внутренних дел, согласно изданию, не имеет права говорить о работе разведки за рубежом.
«Список» привел цитату из выступления Гамачека, прозвучавшего через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице. «Мы в эти последние пару дней [перед преданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из России]», – сказал вице-премьер.
Ранее первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
В Германии нашли «доказательства» военного альянса России и Китая
|
|
Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов, пишет в издании Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.
По мнению эксперта, несколько фактов говорят о том, что альянс двух стран «уже стал реальностью». Так, об этом свидетельствуют регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия поставила в Поднебесную такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35. Кроме того, Москва принимает участие в создании китайской системы ПРО.
Политолог считает, что Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как Москва увеличила количество войск у границ Украины в апреле 2021 года. Это, как отметил Краузе, было сигналом о готовности оказать при необходимости военную поддержку России.
Он почеркнул, что мотив создания военного альянса между Россией и Китаем заключается в общих целях двух стран. «Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», – пишет автор статьи.
Согласно данным Global Firepower Index, Россия и Китай находятся на втором и третьем месте после США по наличию самых мощных вооружений в мире. Таким образом, объединенные военные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, что также касается и ядерного оружия, заключил Краузе.
Напомним, в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин не нуждаются в военном союзе, похожем на Североатлантический альянс, отношения между Россией и Китаем совсем другие.
Макей поделился видением Белоруссии в Союзном государстве
|
|
Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Суверенитет – это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет», – заявил Макей в интервью «Коммерсанту» в ответ на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.
Глава МИД Белоруссии уточнил, что не считает «суверенитет чем-то застывшим». «И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство», – продолжил министр.
В качестве примера Макей использовал ЕС. «Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень», – сказал министр.
Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые «диктуют свою волю». «Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это», – сказал Макей.
По словам, главы МИД Белоруссии, «понятно, что государственный суверенитет [республики] будет сохраняться». «Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете», – заключил министр.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна в Екатеринбурге
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил бывший полицейский, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«В полицию поступила информация, что в одном из домом по улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Личность девочки установлена, на месте работают сотрудники регионального МВД. На данный момент личность стрелявшего и оружие, которое он использовал, устанавливаются. Полиция ведет мероприятия по задержанию злоумышленника.
В минздраве Свердловской области подтвердили ранения двух человек при стрельбе в Екатеринбурге. В ведомстве отметили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, стрельбу открыл бывший полицейский. Он стрелял с балкона с четвертого или пятого этажа. Сообщалось, что, когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина прекратил стрельбу, однако потом снова прозвучали выстрелы.
Как сообщил источник ТАСС, мужчина предположительно стрелял из карабина «Сайга». Известно, что он произвел со своего балкона не менее 10 выстрелов по прохожим.
«Бойцы СОБРа вошли в подъезд, где живет бывший полицейский, устроивший стрельбу. Начался штурм», – сказал источник.
В пресс-службе Росгвардии Уральского округа сообщили, что сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь.
«После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. В результате чего один из росгвардейцев получил касательное ранение в ногу, в настоящее время ему оказана первая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе.
Ранее в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Измайловском парке.
В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз
Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС.
В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.
Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено.
«Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России».
Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур».
Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично».
Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз.
«Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах.
По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз.
Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями.
«Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России».
Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты.
Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.