Путин заявил о постепенном выходе России из сложной ситуации с COVID-19

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала

1 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

Россия запускает новый высокотехнологичный продукт для завоевания мира Максим Зарецкий/ТАСС
Россия наладила полноценное производство отечественных автомобилей представительского класса Aurus Senat. Его уникальность состоит не только в стоимости – от 18 до 22 млн рублей, но и в его высокотехнологичной начинке. Это новый ненефтегазовый продукт, на продаже которого Россия намерена зарабатывать практически по всему миру. А дальше больше – уже готов лабораторный вариант автомобиля на водороде. Подробности...
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Состав Госдумы ждут перемены

Правозащитница Мария Бутина победила на праймериз в Кировской области Михаил Воскресенский/РИА Новости
«Единая Россия» начала подводить итоги предварительного голосования, на основе которого будет сформирован список кандидатов партии на осенних выборах в Госдуму. Исходя из результатов праймериз и планов партии получить большинство в новом парламенте, состав Госдумы значительно обновится – многие нынешние парламентарии в нее не попадут, зато среди тех, кто пойдет на выборы от партии в Госдуму-2021 будет много новых лиц. Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии

Пропускная способность трубопровода должна быть значительной величины Patrick Pleul/DPA/ТАСС
С одной стороны, многообещающий и прибыльный, с другой – политически рискованный проект будет реализован российскими компаниями в Пакистане. Речь идет о строительстве важнейшего для страны газопровода. Почему «Пакистанский поток» имеет значение для отношений нашей страны и с другими крупными странами? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Почему американцы помогли индустриализации СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 июня 1931 года советская индустриализация получила чувствительный толчок – СССР подписал с американцами соглашение об участии бизнеса США в возведении почти сотни крупных предприятий тяжелой промышленности. Еще недавно буржуазный мир относился к молодому социалистическому государству с изрядной опаской, а тут вдруг такая массированная передача технологий. Подробности...
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Младенцев лишают жизни просто потому, что так удобнее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы имеем дело с простейшим силлогизмом: 1) все люди обладают правами, начиная с права на жизнь; 2) дитя в утробе – человек; 3) следовательно, дитя в утробе обладает правом на жизнь. Обойти этот вывод можно либо отрицая принадлежность ребенка к людям, либо отрицая, что все люди обладают правом на жизнь. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Запад не торопится окончательно оттолкнуть Лукашенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
От введения максимально жестких санкций Запад удерживает лишь то соображение, что тем самым он окончательно толкнет Лукашенко в объятия России. Неужели даже в этой ситуации Лукашенко продолжает играть в многовекторность? Подробности...
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Когда вымрет Китай

Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Обсуждение: 4 комментария
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала
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    Путин заявил о постепенном выходе России из сложной ситуации с COVID-19

    1 июня 2021, 14:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия постепенно выходит их сложной ситуации с распространением коронавируса, однако эпидемиологические риски еще сохраняются, заявил президент Владимир Путин в начале встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

    «К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог еще по этому поводу достаточно», – передает слова главы государства ТАСС.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 9500 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания.

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, роста числа новых случаев заболевания не наблюдается.


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    Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами
       31 мая 2021, 23:44
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

    Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.

    Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.

    Напомним, с 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.

    С 27 марта 2020 года Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.

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    В США предрекли Путину «победу» на встрече с Байденом
       1 июня 2021, 11:01
    Фото: Kremlin Pool,CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент США Джо Байден своими действиями уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, считает обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.

    Баббин считает, что отношения между странами и так стабильны, и если цель саммита заключается в восстановлении той самой «предсказуемости и стабильности», то он не имеет никакого смысла, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Байден мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске, но, как отмечает обозреватель, американский лидер, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и прочие подобные вопросы.

    Автор также подчеркивает, что президент США уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампа санкций против «Северного потока – 2».

    «Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока – 2», очевидно не имеет значения для Байдена», – пишет он.

    Кроме того, автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID).

    «Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», – размышляет обозреватель.

    Также он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, на его взгляд, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах.

    Баббин заключил, что Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.

    Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

    31 мая 2021, 23:27

    Текст: Антон Никитин

    Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

    Ранее в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит восстановить авиасообщение с Россией. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса.

    В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

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    Toyota и Honda остановили заводы в Малайзии из-за пандемии
       1 июня 2021, 06:59
    Фото: Annice Lyn/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Японские автоконцерны Toyota и Honda приняли решение остановить производство и продажу новых автомобилей в Малайзии из-за вступивших там в силу коронавирусных ограничений, сообщила The Nikkei.

    У Toyota в Малайзии есть два завода в штате Селангор. Honda также имеет в стране два предприятия, где производятся мотоциклы и автомобили. Из-за требований малайзийских властей автоконцернам пришлось оставить на рабочих местах не более 10% персонала, в результате чего функционирование заводов в обычном режиме стало невозможным, передает ТАСС.

    Напомним, со вторника в Малайзии вступили в силу самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Объявленные премьер-министром Мухиддином Яссином строгие меры будут действовать на всей территории страны до 14 июня.

    В мае число инфицированных в Малайзии резко стало расти. На прошлой неделе был установлен очередной антирекорд – более 9 тыс. заболевших за сутки. Эксперты объясняют это проникновением в страну индийского штамма вируса, обладающего более высокой скоростью распространения, и недостаточными масштабами тестирования на коронавирус.

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    Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса

    31 мая 2021, 17:24

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация.

    Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза.

    Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.

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    Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией

    31 мая 2021, 17:52

    Текст: Ксения Панькова

    Турция надеется, что улучшение ситуации с коронавирусом в стране позволит восстановить авиасообщение с Россией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    «Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты», – сказал он в ходе визита в Афины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

    Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня.

    В мае министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.

    Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.

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    Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным

    1 июня 2021, 13:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.

    По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес.

    «Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА».

    Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.

    «О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко.

    Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

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    Россия решила возобновить авиасообщение с Британией

    1 июня 2021, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Британией возобновятся с 2 июня, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

    Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории королевства нового штамма коронавируса. 15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня.

    В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.

    С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.

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    Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава»

    31 мая 2021, 15:32

    Текст: Ксения Панькова

    В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля.

    «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане.

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    ВОЗ ввела специальные обозначения для штаммов коронавируса
       1 июня 2021, 06:33
    Фото: Pavlo Gonchar/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отныне будет обозначать штаммы коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, буквами греческого алфавита, сообщила женевская штаб-квартира организации, пояснив, что новая система будет простой, а новые обозначения – «легкими для произношения и запоминания».

    «ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 – вируса, вызывающего COVID-19», – приводит сообщение представителя ТАСС.

    В ВОЗ пояснили, что эти обозначения «были выбраны после широких консультаций и рассмотрения множества потенциальных систем наименований». Для этого «была созвана группа партнеров со всего мира».

    Новая маркировка штаммов не приведет к отказу от нынешней системы научных наименований, поскольку она «передает важную информацию и будет продолжать применяться в исследованиях». Вместе с тем, недостатком этой системы является то, что «научные названия могут быть трудными для произношения и запоминания», и это может приводить к ошибкам в сообщениях. В итоге «люди часто называют разновидности [коронавируса] по месту, где они были обнаружены, что может носить порочащий и дискриминационный характер». Чтобы этого избежать и облегчить общественную коммуникацию, ВОЗ призывает национальные власти и СМИ «использовать новые обозначения».

    Напомним, в прошлую среду новый штамм коронавируса выявили в Бразилии. Кроме того, в апреле индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

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    В Малайзии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

    1 июня 2021, 05:58

    Текст: Антон Никитин

    Самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения вступили в силу со вторника в Малайзии на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом.

    Объявленные премьер-министром Малайзии Мухиддином Яссином строгие ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса будут действовать на всей территории страны до 14 июня, передает ТАСС.

    Старший министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб сообщил, что власти разрешают сохранить деятельность 17 основным секторам экономики. По его словам, большинство субъектов экономической деятельности будут функционировать с 08.00 до 20.00. Вместе с тем он подчеркнул, что власти не вводят комендантский час, но настоятельно призывают жителей не покидать свои дома после 20.00.

    Кроме того, согласно новым правилам, только два человека из одной квартиры смогут выходить для приобретения товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов в пределах 10 км от своего дома. Как уточнил Исмаил Сабри Якоб, кафе и рестораны будут работать только навынос, при этом закрываются практически все торговые центры.

    Напомним, 26 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd договорились о поставках в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V».

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    Грузия открыла сухопутные границы

    1 июня 2021, 09:20

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия во вторник открыла закрытые в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Сухопутные границы могут пересечь полностью вакцинированные граждане, имеющие отрицательный ПЦР-тест, а также те, кто имеет ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы следует сделать еще один ПЦР-тест. Рекомендовано иметь при себе медицинскую страховку.

    Отмечается, что открывая границы, Грузия надеется на поэтапное восстановление туризма.

    Всего в Грузии около 344 тыс. человек заболели коронавирусом, 4773 скончалось. 

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    Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять Россию в иностранных судах

    1 июня 2021, 09:50

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который дает возможность Генпрокуратуре представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

    Закон о «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается дополнить положением, согласно которому «Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)», передает ТАСС.

    Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против России на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

    Также Путин предложил наделить Генеральную прокуратуру правом обращаться в Конституционный суд России с запросом о возможности исполнения решения межгосударственных органов в части, противоречащей Конституции.

    «Президент РФ, правительство РФ, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ вправе обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора РФ в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ», – говорится в тексте документа.

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    В России выявили 9,5 тыс. новых случаев коронавируса
       1 июня 2021, 11:39
    Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 9500 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9500 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3669, Санкт-Петербурге – 817, Московской области – 743.

    Всего в стране выявлено 5 081 417 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 693 579 человек, из них 8994 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 372 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 121 873 человека.

    Накануне, 31 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8475. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1025.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Израиль отменил большинство коронавирусных ограничений

    1 июня 2021, 10:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Израиле с 1 июня отменены почти все ограничения, которые вводились из-за пандемии коронавируса, кроме обязательного ношения масок в общественных местах в закрытых помещениях и требования для въезжающих в страну проходить карантин, пишет Times of Israel.

    Издание уточняет, что отменяются все ограничения на численность собраний. Кроме того, израильтянам больше не нужно для допуска куда бы то ни было предъявлять документ о вакцинации или о выздоровлении после COVID-19, передает «Интерфакс».

    На следующей неделе в Израиле начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. В возрастной группе от 20 лет и старше вакцинировались более 70% населения. Газета отмечает, что ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 резко снизился, в субботу за сутки выявили 12 новых случаев заражения, в воскресенье – только четыре.

    Всего в стране с населением чуть больше 9 млн человек было выявлено 839475 случаев заражения коронавирусом, умерли 6412 заболевших.

    Израиль сохраняет ограничения на въезд для граждан в отношении ряда стран, в том числе и России, которая в настоящее время находится в «красном списке» по эпидемиологической опасности. Прибывающие в Израиль должны по прилете сдавать тест на коронавирус, а также иметь результаты еще одного теста, сделанного за 72 часа до вылета.

    Напомним, в воскресенье минздрав Израиля внес Россию и Аргентину в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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