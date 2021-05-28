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Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
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Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, рост числа новых случаев заболевания не наблюдается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Должен сказать, что она [ситуация с коронавирусом в Москве] стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю «упали» [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. (…) Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо прививаться», – передает его заявление в эфире «России-1» ТАСС.
Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
За минувшие сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания.
В Москве полиция задержала хватавшего за ягодицы пассажирок метро мужчину
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Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали молодого человека, который трогал за ягодицы пассажирок московского метро, мужчину задержали на следующий день после того, как одна из пострадавших девушек обратилась в полицию.
«Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщает Рен ТВ. Уточняется, что «охотника» задержали на станции «Пушкинская», им оказался 19-летний житель столицы. В полиции отметили, что мужчина в течении длительного времени совершал подобные действия на территории столичного метро.
В отношении задержанного был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.
Ранее сообщалось, что в городе Сатки Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним.
США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя
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Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.
По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.
Напомним, в среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Белоруссия предложила России вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень
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Белоруссия предлагает России вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, заявил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.
Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».
Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Вирусолог назвал причину низких темпов вакцинации от COVID
На данный момент только 10% россиян согласились на вакцинацию от COVID, а этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Только около 10% населения России провакцинировались. Этого недостаточно... Если не будет вакцинации, мы получим еще волны и будем годами с этой инфекцией иметь дело», – рассказал он «Ридусу». Вирусолог считает, что если ситуация не изменится, то в условиях ограничительных мер, карантинов и самоизоляции придется жить годами.
Переломить сильные антипрививочные настроения в стране могут священники, журналисты и психологи, считает Альтштейн.
«Очень сильны антивакцинные настроения. Пресса должна с этим бороться, психологи, священники – все должны настраивать людей на то, чтобы защитить себя и защитить других людей от этой инфекции. Для этого нужно вакцинироваться. Вакцина «Спутник V» – хорошая, вполне эффективная, она достаточно доступна, поэтому нужно этим пользоваться», – заключил вирусолог.
Ранее Альтштейн объяснил причину побочных эффектов от вакцины.
В Центре Гамалеи оценили возможность отказа от масок для привитых «Спутником V»
Вопрос отказа от масок в связи с информацией о том, что привитые «Спутником V» не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
«По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», – сказал Гущин, передает РИА «Новости».
Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.
Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca
Работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет, сообщили родственники журналистки The Independent.
По словам членов семьи радиоведущей, через неделю после вакцинации у женщины появились «сильные головные боли», после чего она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов, передает ТАСС.
В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».
Накануне ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.
Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Голикова допустила вакцинацию мигрантов в ближайшее время
Вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Данный вопрос перед правительством России поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время селекторного совещания, посвященного вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
По словам Бабушкина, вакцинация от коронавируса в его регионе проходит по дорожной карте, утвержденной в марте этого года. Он обеспокоен, что с увеличением в области числа трудовых мигрантов, риск распространения коронавирусной инфекции возрастет, передает Sputnik.
В Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России уточнили, что в настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация только граждан России.
Ранее муфтий Москвы Альбир Крганов призвал легальных мигрантов России вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. По его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость.
Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID прививаться через несколько месяцев
Роспотребнадзор рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку через несколько месяцев после болезни, сообщили в ведомстве.
«Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Так, Роспотребнадзор рекомендует привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.
«После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», – отмечается в сообщении.
Также ведомство подчеркнуло, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей.
«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», – добавляет Роспотребнадзор.
Ранее ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба РФПИ.
«Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации», – приводит ТАСС сообщение фонда.
Отмечается, что соглашение по вакцине «Спутник V» с UNICEF позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру.
Ранее власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины «Спутник V».
Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Власти Японии продлили ЧС в Токио из-за коронавируса до 20 июня
Правительство Японии продлевает срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса до 20 июня в девяти префектурах, включая Токио, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.
«Хотя в ряде регионов снижается число заражений, показатель новых случаев инфицирования остается высоким. Сохраняется нагрузка на систему здравоохранения, а также риск распространения новых штаммов коронавируса. В связи с этим возникла необходимость продлить действие ЧС до 20 июня для недопущения новой волны заражений», – приводит слова чиновника ТАСС.
Режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хего, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо. Изначально предполагалось, что действие этих мер будет прекращено 31 мая. Аналогичные меры до 20 июня действуют в южной префектуре Окинава. Власти просят жителей регионов ЧС не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим; продажа алкоголя ограничена.
Накануне стало известно, что власти Японии задумались о продлении действия режима ЧС из-за коронавируса в девяти префектурах до 20 июня. Днем ранее появились сведения, что Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса.
Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. С 16 мая режим ЧС был расширен на западные префектуры Хиросима и Окаяма, а также северную Хоккайдо. Кроме того, до 20 июня ЧС действует в южной префектуре Окинава.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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Посвященная юбилею СССР выставка «Страна мечтателей – страна героев» открылась в Москве
В Москве в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Страна мечтателей – страна героев», посвященная 30-летию с момента распада СССР и 100-летию со дня его образования. Здесь представлено более тысячи экспонатов, а также материалы о выдающихся людях страны.
Название выставки возникло из «Марша энтузиастов» – популярной песни начала советского периода. Посетители смогут порассуждать о роли СССР в прошлом и жизни современной России.
«Действительно, это были мечтатели, герои, люди, которые жили в СССР... На стыке этих двух дат мы и решили порассуждать и предложить всем посетителям, всем, кто увидит выставку в интерактивном режиме, в соцсетях порассуждать о феномене СССР. Почему страны давно нет, а свет ее звезды нас как-то греет?» – приводят «Известия» слова генерального директора музея Ирины Великановой.
Выставка охватывает период с 1922 года по 1980-е. На выставке представлено более тысячи уникальных экспонатов, а также материалы о выдающихся достижениях советских физиков и полярников, авиаконструкторов и летчиков, врачей и спортсменов.
Посещение выставки и связанных с ней мероприятий бесплатно для всех категорий граждан.
Ранее министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России.
В Москве увеличили возраст получающих допвыплаты на ребенка молодых семей
Правительство столицы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет, по сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет.
Уточняется, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.
В мэрии отметили, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тыс. 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго – 126 тыс. 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 тыс. 290 рублей (десять прожиточных минимумов).
«По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза. Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года», – добавили в пресс-службе.
Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия можно будет подавать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение года с даты рождения ребенка.
Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тыс. московских семей.
«Ожидается, что после повышения максимального возраста «молодой семьи», право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год», – отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним также, что в ходе ежегодного послания президент России Владимир Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Президент также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.
На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании.
В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9252 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 840, Московской области – 746.
Всего в стране выявлено 5 044 459 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 661 234 человек, из них 9385 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 404 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 120 406 человек.
Накануне, 27 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9039. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 213.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», и заявил, что Минск производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитывает за год «решить все проблемы».
Лукашенко заявил на встрече с представителями делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ, что Белоруссия благодарна России и премьеру Михаилу Мишустину лично, «потому что президент принимал решение, а вам пришлось его исполнять, за то, что вы помогли нам, да и всем – вы не прячете эту вакцину ни от кого, их уже четыре, может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует», передает РИА «Новости».
Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса.
«Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы», – добавил белорусский лидер, обращаясь к Мишустину.
Ранее в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты».
Президент Владимир Путин отмечал, что только Россия передает технологии по производству вакцин от коронавируса.
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Попова сравнила готовность здравоохранения к пандемии на Западе и в СНГ
Системы здравоохранения в странах Запада оказались готовы к пандемии коронавирусной инфекции хуже, чем в странах СНГ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.
«Сегодня мы видим, что ряд западных стран, системы здравоохранения и методы борьбы с инфекциями в которых считались передовыми, оказались значительно менее готовы к пандемии», – цитирует ее ТАСС.
Сейчас, по словам Поповой, всем мире нарастают угрозы биологического характера. За последние десять лет произошли вспышки лихорадки Эбола в Африке, чумы на Мадагаскаре, желтой лихорадки в странах Ближнего Востока и других странах.
«В 2020 году мир охватила пандемия новой коронавирусной инфекции, ставшая для системы здравоохранения настоящим испытанием на прочность. И ровно год назад, в мае, встреча глав правительств Содружества проходила в онлайн-формате, в условиях неопределенности», – добавила глава Роспотребнадзора.
За минувшие сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания.