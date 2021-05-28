Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, рост числа новых случаев заболевания не наблюдается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Должен сказать, что она [ситуация с коронавирусом в Москве] стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю «упали» [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. (…) Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо прививаться», – передает его заявление в эфире «России-1» ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.

За минувшие сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания.