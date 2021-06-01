Экс-премьер Украины раскрыл план «расправы» Зеленского над Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Азаров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Киев хотел весной предоставить возможность неонацистам «расправиться» с регионом, передает РИА «Новости».

«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тыс. военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть генштаб (...) Ну, генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», – заявил он.

Экс-премьер считает, что России удалось «остудить горячие головы» в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта.

«Те маневры, которые Россия провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвило их. (...) Последовал откат назад», – пояснил политик.

Напомним, в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.

До этого Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Однако он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.