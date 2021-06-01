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В Малайзии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса
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Самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения вступили в силу со вторника в Малайзии на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом.
Объявленные премьер-министром Малайзии Мухиддином Яссином строгие ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса будут действовать на всей территории страны до 14 июня, передает ТАСС.
Старший министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб сообщил, что власти разрешают сохранить деятельность 17 основным секторам экономики. По его словам, большинство субъектов экономической деятельности будут функционировать с 08.00 до 20.00. Вместе с тем он подчеркнул, что власти не вводят комендантский час, но настоятельно призывают жителей не покидать свои дома после 20.00.
Кроме того, согласно новым правилам, только два человека из одной квартиры смогут выходить для приобретения товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов в пределах 10 км от своего дома. Как уточнил Исмаил Сабри Якоб, кафе и рестораны будут работать только навынос, при этом закрываются практически все торговые центры.
Напомним, 26 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd договорились о поставках в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V».
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СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»
Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.
По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».
По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.
В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.
Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
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Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.
Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.
Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID
Найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».
По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.
По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.
Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это, по его словам, позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление», – подытожил Биргер Соренсен.
Ранее об искусственном происхождении коронавируса заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он отметил, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».
Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными.
«Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев.
Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
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Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19
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Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны.
Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС.
Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы.
Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
На юге Китая произошла новая вспышка коронавируса
Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.
Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два – в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения. Бессимптомные больные в соответствии с принятой в Китае практикой фиксируются отдельно, передает «Интерфакс».
В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу.
По состоянию на 11.30 по местному времени (06.30 по Москве) в международном аэропорту «Гуанчжоу Байюнь» отменены 519 рейсов – 37% от общего числа запланированных на понедельник.
Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса
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«То, что вирус SARS-CoV-2 мог находиться в лаборатории – вполне возможно. Но утечка нового коронавируса маловероятна, а искусственное его происхождение и вовсе исключено», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал сообщение Times о том, что британская разведка считает возможным происхождение COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.
«Утечка вируса SARS-CoV-2 из лаборатории теоретически не исключена. В Уханьском институте вирусологии давно работают с коронавирусами, изучают вирусы различного географического происхождения. Но, откровенно говоря, я не очень верю и в эту версию происхождения нового коронавируса», – отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн.
В воскресенье The Times сообщила о том, что в британской разведке изменили мнение об источнике появления COVID-19 и считают правдоподобной версию о лабораторном происхождении нового коронавируса. Издание утверждает, что ранее западные разведслужбы, считали такой вариант маловероятным, однако теперь такая оценка пересмотрена. В публикации подчеркивается – ранее мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах.
«Утечка из лаборатории и искусственное создание вируса – это не одно и то же. Искусственным произведением рук китайских вирусологов это никак не могло быть», – отметил профессор Альштейн. По его мнению, вопреки утверждениям некоторых ученых, пока технически невозможно внести изменения в четыре аминокислоты в «шипе» вируса, так чтобы сделать его более патогенным. Если бы в структуру вируса были внесены большие изменения, то было бы заметно, что часть одного вируса подсажена в другой – но этого в SARS-CoV-2 нет, подчеркнул Альштейн.
«Допустимо предполжить, что этот вирус, выделенный из организмов летучих мышей или других животных, мог находиться в лаборатории в Ухане. Но создать искусственно и преднамеренно китайцы его не могли. Просто потому, что мы еще не умеем делать такие вещи».
Напомним, что первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией работали на рынке «Хуанань» в городе Ухань, на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных. Рынок закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Но ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую рынок сыграл в распространении вируса SARS-CoV-2.
Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
В начале февраля этого года стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили
в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил
наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.
С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении ковида либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином.
Так, не далее как в прошлую пятницу лондонская Daily Mail сообщила: профессор из британского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен полагают, что ученые из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы присоединили к нему новый «шип». Затем китайские ученые попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, утверждает Daily Mail.
По данным The New York Times, разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса: речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса.
Действующий президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.
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Во Вьетнаме выявили новый штамм COVID
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Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.
По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.
«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.
Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.
До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.
Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.
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Американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32
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Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого.
Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.
При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
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Стало известно о смерти жены уханьского вирусолога от COVID до пандемии
Жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от коронавируса еще в декабре 2019 года, сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.
«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», – рассказал изданию Ашер, об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Ашер узнал о смерти жены вирусолога от человека, который на тот момент работал в Уханьском институте вирусологии. Ашер добавил, что власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию об опасности коронавируса для людей.
Ранее сообщалось, что найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, об этом заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».
Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами
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Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
Напомним, с 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.
С 27 марта 2020 года Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.
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Разработчик «МИР-19» рассказал об уникальности препарата
Директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «МИР-19», прокомментировав сообщения ученых Австралии и США о разработке собственного лекарства от COVID-19.
«В этом году мы запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Нужно сказать, что этот препарат уникален, и он работает на основе механизма интерференции РНК», – рассказал ученый в интервью RT.
По его словам, российским разработчикам было любопытно и приятно узнать, что их коллеги из Австралии и США разработали сходный препарат, также на основе механизма интерференции РНК, но между ними есть различие.
Разница заключается в различных генах-мишенях, используемых в этих препаратах, и способе доставки.
«У нас это – ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липасом», – пояснил Хаитов.
Кроме того, ученый отметил, что разработчики российского лекарства имеют приоритет. Хаитов отметил, что статья о «Мир-19» была опубликована в ведущем научном издании Allergy 15 марта 2021 года. При этом статья западных ученых об их препарате была опубликована в издании Molecular Therapy 5 мая 2021 года.
Ранее сообщалось, что институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на лекарственное средство «Мир-19» для профилактики и лечения коронавируса в форме спрея.
«МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», – рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
«МИР» расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2.
Почти по всей Бразилии прошли митинги против Болсонару
Жители Бразилии вышли на митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.
Акции протеста «против правительства Болсонару» состоялись как минимум «в 24 штатах и Федеральном округе», люди выходили «на марши и выдвигали многочисленные требования»: о закупке вакцин, экстренной помощи населению, соблюдении прав на достойное образование и здравоохранение. Звучали призывы к импичменту. В целом митинги проходили мирно, но в Ресифи военная полиция разогнала протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.
Министерство здравоохранения страны сообщает, что общее число случаев коронавируса достигло 16471600, скончались 461057 пациентов. Выздоровели свыше 14,8 млн человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений.
Напомним, в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено.
Израиль решил ограничить выезд своих граждан в Россию
Минздрав Израиля внес Россию и Аргентину в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
«С 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Кроме Аргентины и России в «красном списке» находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
Разрешение на поездку в эти страны выдается уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая тех, кто перенес инфекцию или прошел вакцинацию, после возвращения в Израиль должны соблюдать режим самоизоляции в своих домах на протяжении 14 или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.
«Данное распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости в различных странах», – отметили в ведомстве.
В апреле в Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан.